ऑपरेशन सिंदूर देश का गर्व बना, पीएम मोदी ने 2025 की उपलब्धियों पर की चर्चा

पीएम मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज माह के आखिरी रविवार को मन की बात की. यह उनका 129वां एपिसोड था. प्रधानमंत्री ने 2025 की उपलब्धियों समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि 2025 ने ऐसे कई पल दिये जिसपर देश को गर्व है. ऑपरेशन सिंदूर देश का गर्व बना. मन की बात के 129वें एडिशन में पीएम मोदी ने कहा, 'इस साल 'ऑपरेशन सिंदूर' हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया. दुनिया ने साफ देखा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता. 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान दुनिया के हर कोने से भारत माता के प्रति प्रेम और भक्ति की तस्वीरें सामने आई. यही भावना 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर भी देखी गई.' प्रधानमंत्री ने कहा, '2025 स्पोर्ट के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा. हमारी मेन्स क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती. विमेंस क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता. भारत की बेटियों ने विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया. वर्ल्ड चैंपियनशिप में कई मेडल जीतकर पैरा-एथलीट्स ने साबित कर दिया कि कोई भी रुकावट पक्के इरादे को नहीं रोक सकती.'