10 साल पहले के मुकाबले भारत का अनाज उत्पादन 100 मिलियन टन बढ़ गया है: पीएम मोदी
पीएम मोदी आज मन की बात की. यह उनका 12वां एपिसोड है. कार्यक्रम में पीएम मोदी अपने विचार शेयर करते हैं.
Published : November 30, 2025 at 10:53 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 30 नवंबर को मन की बात के 128वें एपिसोड में बोलेंगे. देश-विदेश में चर्चित इस रेडियो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विभिन्न प्रेरणादायक कहानियों को शेयर करते हैं. प्रधानमंत्री का मकसद इस कार्यक्रम के जरिए अपने अनुभवों के माध्यम से युवाओं को देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना रहता है.
मन की बात के 128वें एडिशन में PM नरेंद्र मोदी ने कहा, 'नवंबर का महीना बहुत सारी उम्मीदें लेकर आया है. कुछ दिन पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में एक खास कार्यक्रम हुआ. वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर देश भर में बड़े इवेंट्स की एक सीरीज शुरू हुई. 25 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई गई. उसी दिन कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पांचजन्य मेमोरियल का उद्घाटन हुआ.'
In the 128th edition of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, " the month of november has brought a lot of aspirations. a few days ago, on 26th november, a special event was organised in the central hall of the parliament on the occassion of constitution day. a grand series of… pic.twitter.com/l6eZFtChWn— ANI (@ANI) November 30, 2025
पीएम मोदी ने कहा, 'भारत ने एविएशन सेक्टर में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल में एक बड़ा कदम उठाया है. पिछले हफ्ते आईएनएस माहे को मुंबई में इंडियन नेवी में शामिल किया गया. इसी दौरान स्काईरूट के इनफिनिटी कैंपस से भारत के स्पेस इकोसिस्टम को एक नया बूस्ट मिला. यह सब भारत के नए आइडिया, इनोवेशन और युवा शक्ति का रिफ्लेक्शन बन गया है.'
In the 128th edition of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, " ... india has taken a major step in maintenance, repair, and overhaul in the aviation sector. last week, ins mahe was inducted into the indian navy in mumbai. last week, india's space ecosystem got a new boost with… pic.twitter.com/45fafYtr59— ANI (@ANI) November 30, 2025
उन्होंने कहा, 'भारत ने कृषि क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है. भारत ने 357 मिलियन टन अनाज पैदा करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है. 10 साल पहले के मुकाबले भारत का अनाज प्रोडक्शन 100 मिलियन टन बढ़ गया है.'
इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की शुरुआत पर्व त्योहारों पर चर्चा से की थी. उन्होंने छठी मइया को नमन करते हुए इस पर्व पर जोर दिया. छठ पर्व के महत्व को विस्तार से बताया था.
In the 128th edition of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, " india has achieved major success in the agriculture sector. india has set a historic record by producing 357 million tonnes of foodgrains. compared to 10 years ago, india's foodgrain production has increased by 100… pic.twitter.com/9Zp1Q4TggF— ANI (@ANI) November 30, 2025