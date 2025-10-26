ETV Bharat / bharat

छठी मइया को नमन करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह पर्व प्रेरणादायक है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'कुछ दिन पहले हम सभी ने दिवाली मनाई और अब बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा में व्यस्त हैं. छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज की गहरी एकता का प्रतिबिंब है. समाज का हर वर्ग छठ घाटों पर एक साथ आता है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के 127वें एपिसोड में बोल रहे हैं. प्रधानमंत्री ने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत पर्व त्योहारों पर चर्चा से की. उन्होंने छठी मइया को नमन करते हुए इस पर्व पर जोर दिया. छठ पर्व के महत्व को विस्तार से बताया.

यह नजारा भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है. त्योहारों के इस अवसर पर मैंने आप सभी को अपनी भावनाओं को साझा करते हुए एक पत्र लिखा था. पत्र में मैंने देश की उन उपलब्धियों का उल्लेख किया था जिन्होंने इस वर्ष के त्योहारों को और भी जीवंत बना दिया है. मेरे पत्र के जवाब में मुझे देश के कई नागरिकों के संदेश मिले हैं.'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है. इस बार, उन इलाकों में भी खुशी के दीये जलाए गए जहाँ कभी माओवादी आतंक का अंधेरा छाया रहता था. लोग माओवादी आतंक का पूर्ण उन्मूलन चाहते हैं जिसने उनके बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है.'

पीएम मोदी ने कहा, 'जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है. इस बार त्योहारों के दौरान भी कुछ ऐसा ही सुखद अनुभव देखने को मिला. बाजारों में स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी में जबरदस्त वृद्धि हुई है. मैंने अपने पत्र में खाद्य तेल की खपत में 10फीसदी की कमी करने का भी आग्रह किया था और लोगों ने इस पर भी काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.