भारत के महान क्रान्तिकारी शहीद भगत सिंह कैसे दिखते थे? 126 साल के सेहतमंद बुजुर्ग ने बताया

बूढ़ सिंह ने कहा कि उनके जमाने में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता था और शहीद भगत सिंह से उनकी मुलाकात उनके बड़े भाई चन्नन सिंह रारा ने करवाई थी. उन्होंने 1947 में दोनों देशों के बंटवारे को याद करते हुए कहा कि इस बंटवारे की वजह से कई परिवार बंट गए थे. इतना ही नहीं, बुढ़ सिंह ने कहा कि बंटवारे से पहले उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी की थी.

तरनतारन जिले के बूढ़ सिंह ने बताई अपनी सेहत का राज, बोले, "मैं शहीद भगत सिंह से मिला हूं.." (ETV Bharat)

शहीद भगत सिंह कैसे दिखते थे? बुजुर्ग ने बताया कि, शहीद भगत सिंह गोरे रंग के थे. भगत सिंह की आंखें बड़ी थी और शरीर पतला था. उन्होंने बताया कि, भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा सुनकर वे काफी दुखी हो गए थे.

तरनतारन: लाहौर में शहीद आजम भगत सिंह से मिलने का दावा करने वाले पंजाब के 126 साल के एक बुजुर्ग सेहतमंद जिंदगी जी रहे हैं. बूढ़ सिंह तरनतारन जिले के वान तारा सिंह गांव के रहने वाले हैं. अपनी उम्र 126 साल बताते हुए उन्होंने दावा किया कि वे लाहौर जेल में शहीद ए आजम भगत सिंह से भी मिले थे.

बुढ़ सिंह की सेहत का राज?

बुढ़ सिंह ने कहा कि उनकी लंबी उम्र का राज़ देसी घी, दूध, मलाई, तिल, बादाम और कस्तूरी वगैरह हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने परिवार की 6 पीढ़ियों को देखा है. अपने सभी दोस्तों को खो चुके सिंह ने कहा कि वह कई बार पाकिस्तान के ननकाना साहिब जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने साहीवाल, मुल्तान, काबुल और कंधार भी देखे हैं. बुढ़ सिंह ने अपनी लंबी उम्र का राज अच्छी डाइट को बताते हुए कहा कि वह आज भी सुबह उठकर दूध के साथ पंजीरी खाते हैं. वैसे वे लंबे समय तक वह गुलाबी चाय पीते थे, लेकिन अब उन्हें काली चाय पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

बूढ़ सिंह , उम्र 126 साल (मETV Bharat)

उनके बेटे दरबारा सिंह ने कहा कि. उनके पिताजी स्वस्थ हैं. दरबारा सिंह ने कहा कि, उनके पिता की नजर कमजोर नहीं हुई है. वे अभी भी चश्मा तक नहीं लगाते हैं. उनके दांत बिल्कुल ठीक हैं, वे बादाम खाते हैं और उनके घुटने भी बिल्कुल ठीक है.

बेटे ने बताया कि, उनके पिता ने कभी डॉक्टर से दवा नहीं ली. बुढ़ सिंह को लगता है कि दवा से लोग बीमारी से ठीक नहीं होते. उन्हें लगता है कि, वे दवा का सेवन करेंगे तो वे मर जाएंगे. डॉक्टरों ने सेहत की जांच कर बताया कि, 126 साल के इन बुजुर्ग को कोई बीमारी नहीं है और वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं. वे अपनी उम्र के हिसाब से हेल्दी हैं.

