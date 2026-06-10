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'इतने लंबे समय तक भारत माता की सेवा करना, भगवान की विशेष कृपा से ही संभव है', NDA की बैठक में पीएम मोदी का संबोधन

एनडीए की बैठक में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ( ANI )

नई दिल्ली: सत्तारूढ़ गठबंधन शासन के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में यहां बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की एक विशेष बैठक आयोजित की गई. पीएम मोदी ने एनडीए नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि, "आप सभी ने इस दिन को मेरे लिए सचमुच यादगार बना दिया है. एनडीए नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "इतने लंबे समय तक भारत माता की सेवा करना, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, यह भगवान की विशेष कृपा से ही संभव है. पीएम मोदी ने कहा कि, उनके लिए, जनता ही भगवान का रूप है. इसीलिए उन्होंने हमेशा इस सेवा को एक साधना के रूप में देखा है. यह साधना कभी अकेली नहीं रही. यह एक सामूहिक 'यज्ञ' है, जिसमें आप सभी और कई अन्य साथियों ने कर्तव्य की भावना से अपनी सेवाएं दी हैं. पीएम मोदी एनडीए नेताओं को आभार जताते हुए कहा कि, वे उनके बहुत आभारी हैं. चरेवेति, चरेवेति (आगे बढ़ते रहो) का मंत्र जपते हुए और इस राजनीतिक सफर में कई उतार-चढ़ाव देखते हुए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन यह मुकाम हासिल होगा. मैं इसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे सबसे लंबे समय तक लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा करने का मौका मिला." सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और सत्तारूढ़ राजग के सभी घटक दलों के प्रतिनिधियों ने यहां भारत मंडपम में हुई अहम बैठक में हिस्सा लिया. बैठक में, राजग शासित सभी 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप-मुख्यमंत्रियों तथा सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेताओं ने भी भाग लिया.