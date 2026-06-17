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क्या टूटने वाली है उद्धव ठाकरे की शिवसेना? इंडिया गठबंधन का भविष्य, और TMC में टूट पर क्या बोले सीआर पाटिल

उन्होंने कहा कि, सरकार आज 2047 के अपने विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है. वह इसलिए क्योंकि सरकार का दावा है कि बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करके ही विकसित भारत का सपना साकार होगा.

पाटिल ने कहा, यही स्थिति उद्धव गुट के शिवसेना की भी है. इन पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है. उद्धव गुट में अपने ही नेताओं की बात नहीं सुनी जाती है. वहां किसी एक परिवार का ही बोलबाला है. जबकि, भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र और अनुशासन है ना कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है.

पाटिल ने कहा कि, अगर टीएमसी की बात करें तो चुनाव हारने के अगले ही दिन विधायक बागी हो गए. क्या इतनी बड़ी संख्या में किसी भी पार्टी में चुनाव के अगले ही दिन बगावत कभी हुई थी. उसका मतलब है कि वो खुद पार्टी की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे और दबाव के तहत वहां थे.

"टीएमसी और शिवसेना (उद्धव गुट)के टूट पर" उन्होंने दावा किया कि, आज जो पार्टियां टूट रहीं है चाहे वो टीएमसी या फिर उद्धव गुट की शिवसेना ही क्यों ना हो, इस पर विपक्षी चाहे जो आरोप लगाए, मगर सच्चाई ये है कि उन्हें अपनी पार्टी पर भरोसा ही नहीं रहा है. वो मजबूरी में उन पार्टियों के साथ थे.

"भाजपा- अनुशासन और विजय की राह" उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से 'पार्टी विद ए डिफरेंस' रही है. मोदी और शाह के नेतृत्व में अनुशासन बनाए रखते हुए पार्टी उन ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, जहां कभी सोचा भी नहीं गया था.

"इंडिया गठबंधन का भविष्य?" इंडिया अलायंस पर सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल ने कहा, “उसमें कोई बचा ही नहीं है. गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रह गई." पंजाब में भाजपा का आत्मविश्वास आगामी चुनावों पर पाटिल ने पूर्ण विश्वास जताया कि पंजाब में भाजपा अपने बल पर सरकार बनाएगी.

"एक राष्ट्र एक चुनाव पर जोर" सीआर पाटिल ने एक राष्ट्र एक चुनाव की भी जरूरत पर जोर डालते हुए कहा कि, इससे राज्य और केंद्र की योजनाओं को विपक्ष बाधित नहीं कर पाएगा. साथ ही बार बार चुनाव के बोझ का जो भार सरकार और जनता पर पड़ता है वो भी बच जाएगा. इसलिए देश में एक राष्ट्र और एक चुनाव की जरूरत है और मोदी सरकार अब इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ भी रही है.

उन्होंने कहा कि, आज जो पार्टियां टूट रही हैं, चाहे वो टीएमसी या फिर उद्धव गुट की शिवसेना ही क्यों ना हो, इस पर विपक्षी चाहे जो आरोप लगाए, मगर सच्चाई यह है कि उन्हें अपनी पार्टी पर भरोसा ही नहीं रहा है. वो मजबूरी में उन पार्टियों के साथ थे. ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की.

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में वर्तमान में बड़े राजनीतिक भूचाल और उथल-पुथल देखे जा रहे हैं. इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है.

पीएम मोदी के 12 साल पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया तो सबसे पहले बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया. मोदी सरकार के 12 साल पर ईटीवी भारत के साथ की गई विशेष बातचीत में केंद्रीय मंत्री पाटिल ने यह बात कही.

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, "जब घरों में पानी नहीं पहुंचता था और घरों में शौचालय तक नहीं थे, तब विकसित भारत की बात करना व्यर्थ था." सी आर पाटिल ने स्वच्छ भारत मिशन का जिक्र करते हुए बताया कि महिलाएं सूर्यास्त से पहले और बाद में खुले में शौच के लिए जाती थीं, जिससे हर साल हजारों बच्चे डायरिया से अपनी जान गंवा देते थे.

उन्होंने कहा कि, मोदी सरकार ने इस समस्या को प्राथमिकता दी और करोड़ों शौचालय बनाकर महिलाओं की गरिमा और बच्चों की सेहत दोनों को सुरक्षित किया. जल जीवन मिशन के तहत अब तक 16 करोड़ से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है. बाकी तीन करोड़ घरों में भी जल्द पानी पहुंचाने का लक्ष्य है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, "महिलाओं का साढ़े पांच घंटे रोज सिर्फ पानी लाने-रखने में खर्च होता था. अब वह समय बच रहा है और स्वच्छ जल मुहैया कराया जा रहा है.

"पहाड़ी इलाकों में भी तेज प्रगति"

पहाड़ी क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की चुनौतियों पर सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि, "पूरी तरह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 25 लाख महिलाओं को लाभ मिल चुका है. ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में स्वच्छ जल पहुंच रहा है. जहां बहुत ठंड पड़ती है, वहां बर्फ जमने की समस्या को देखते हुए घर-घर पानी पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है.

"पीएम मोदी के साथ लंबा सफर"

पीएम मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब से ही केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल उनके साथ काम कर रहे हैं. पीएम ने एक सांसद के तौर पर जिन गांवों को गोद लिया था उन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी भी सीआर पाटिल के पास ही थी. इस बात पर उन्होंने सीएम मोदी और प्रधानमंत्री मोदी में फर्क बताते हुए कहा कि, पीएम मोदी जब सीएम थे तब भी और जब पीएम बने तब भी उनका फोकस जनता की सेवा ही थी.

उन्होंने कहा कि, विपक्ष हमेशा से उन पर (पीएम मोदी) हमलावर था. मगर अपने काम से उन्होंने सबका जवाब दिया. विपक्ष चाहे हमेशा उन्हें निशाने पर लेता रहा, लेकिन उनका फोकस हमेशा जमीन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर रहा है.

"25 करोड़ लोगों को अनाज,उन्हें गरीबी रेखा से बाहर लाना"

केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि, मोदी सरकार 25 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है. जबकि कांग्रेस ने इस योजना का भी विरोध किया था. उनकी आलोचना के जवाब मे बोलते हुए उन्होंने कहा कि, "ये 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं. अब उन्हें मजबूत बनाने का लक्ष्य है. उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना ही मात्र लक्ष्य नहीं उन्हें सपोर्ट सिस्टम देकर उन्हें मजबूती देना भी हमारा लक्ष्य था.

"7 अक्टूबर को पीएम जनप्रतिनिधि के तौर पर 25 साल पूरे होने का रिकॉर्ड कायम करेंगे"

पाटिल ने बताया कि, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी 25 साल पूरे कर लेंगे. इसमें बड़ी बात ये है कि वो इतने सालों में एक भी चुनाव नहीं हारे हैं. देश वासियों का प्यार उनके साथ और देश को आज भी उनकी जरूरत है. उन्होंने दवा किया कि 2029 में भी वे एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि विपक्ष में उनके कद का और जनता के बीच उनके जैसा लोकप्रिय नेता है ही नहीं.

"पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सिंधु जल बंटवारे के तहत पाकिस्तान का पानी बंद किया गया, जिससे अपने देश के कई राज्यों को फायदा"

इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र करते हुए जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि जब उनके मंत्रालय ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को पानी देना बंद किया था तो पूरे विपक्ष ने काफी आलोचना की और शोर मचाया था. लेकिन अब पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं दिया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में पानी की उपलब्धता बढ़ी है. जब अपने देश के राज्यों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा था तो ऐसे पड़ोसी को पानी देने के लिए क्यों पूर्व की सरकारों ने ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए ये समझ से परे है और ऐसे पड़ोसी को अपने देशवासियों के हिस्से का पानी क्यों दे, जो लगातार अपने देश के लोगों का खून बहाता रहा है.

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