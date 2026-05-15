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राजकोट में एक साथ 12 मंदिरों पर चला बुलडोजर, लोगों ने रामधुन का जाप करके विरोध जताया

राजकोट में एक साथ 12 मंदिरों पर चला बुलडोजर ( ETV Bharat )

राजकोट: गुजरात के राजकोट में ट्रैफिक में रुकावट डाल रहे 12 धार्मिक स्थलो को हटा दिया गया है. यहां देर रात एक साथ 12 मंदिर तोड़े जाने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है. स्थानीय लोगों ने रामधुन का जाप करते हुए धार्मिक स्थलों को हटाए जाने का विरोध किया. दूसरी ओर, हनुमान मंदिर को बचाने के लिए देर रात बड़ी संख्या में भक्त सड़कों पर उतर आए. राजकोट में 12 धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया

राजकोट में एक साथ 12 मंदिरों पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद स्थानीय लोग मवाड़ी मेन रोड पर सड़क पर बैठ गए और मंदिर को बचाने के लिए रामधुन गाया. सुबह 4 बजे उन्होंने अधिकारियों से बहस की और कहा कि मंदिर कोई रुकावट नहीं है और मंदिर को तोड़ने की इजाजत नहीं है. अगले 48 घंटों में मंदिर को छोटा करने के आश्वासन के बाद, पूरे मंदिर को तोड़ने के बजाय सड़क पर एक छोटा सा हिस्सा तोड़ा गया. गौरतलब है कि यह कार्रवाई पुलिस सुरक्षा के बीच PGVCL टीम के साथ की गई. राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रुकावटें हटाईं राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ट्रैफिक में रुकावट डाल रहे और सड़क पर आ रहे छोटे मंदिरों और हनुमानजी की डेली को गिराने का फैसला किया था. रात में किसी बड़े झगड़े से बचने के लिए, प्रशासन ने मंदिर गिराने के लिए रात का समय चुना था. मंदिर गिराने की पूरी प्रक्रिया रात 1:30 बजे से शुरू हुआ और सुबह 5 बजे तक चली. इसके लिए प्नशासन फायर डिपार्टमेंट, PGVCL, विजिलेंस और लोकल पुलिस की मदद ली थी.