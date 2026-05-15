राजकोट में एक साथ 12 मंदिरों पर चला बुलडोजर, लोगों ने रामधुन का जाप करके विरोध जताया
राजकोट में एक साथ 12 मंदिरों पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है.
Published : May 15, 2026 at 2:23 PM IST
राजकोट: गुजरात के राजकोट में ट्रैफिक में रुकावट डाल रहे 12 धार्मिक स्थलो को हटा दिया गया है. यहां देर रात एक साथ 12 मंदिर तोड़े जाने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है. स्थानीय लोगों ने रामधुन का जाप करते हुए धार्मिक स्थलों को हटाए जाने का विरोध किया. दूसरी ओर, हनुमान मंदिर को बचाने के लिए देर रात बड़ी संख्या में भक्त सड़कों पर उतर आए.
राजकोट में 12 धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया
राजकोट में एक साथ 12 मंदिरों पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद स्थानीय लोग मवाड़ी मेन रोड पर सड़क पर बैठ गए और मंदिर को बचाने के लिए रामधुन गाया. सुबह 4 बजे उन्होंने अधिकारियों से बहस की और कहा कि मंदिर कोई रुकावट नहीं है और मंदिर को तोड़ने की इजाजत नहीं है. अगले 48 घंटों में मंदिर को छोटा करने के आश्वासन के बाद, पूरे मंदिर को तोड़ने के बजाय सड़क पर एक छोटा सा हिस्सा तोड़ा गया. गौरतलब है कि यह कार्रवाई पुलिस सुरक्षा के बीच PGVCL टीम के साथ की गई.
राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रुकावटें हटाईं
राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ट्रैफिक में रुकावट डाल रहे और सड़क पर आ रहे छोटे मंदिरों और हनुमानजी की डेली को गिराने का फैसला किया था. रात में किसी बड़े झगड़े से बचने के लिए, प्रशासन ने मंदिर गिराने के लिए रात का समय चुना था. मंदिर गिराने की पूरी प्रक्रिया रात 1:30 बजे से शुरू हुआ और सुबह 5 बजे तक चली. इसके लिए प्नशासन फायर डिपार्टमेंट, PGVCL, विजिलेंस और लोकल पुलिस की मदद ली थी.
लोकल लोगों ने रामधुन बुलाकर विरोध किया
कुल 12 धार्मिक रुकावटें हटाई गईं, जिनमें से राजकोट के मालवीय नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में 9 मंदिरों को गिराने का फैसला किया गया और इसके लिए मालवीय नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर जे एम कैला, 5 पुलिस सब इंसपेक्टर और 60 पुलिसवालों को लगाया गया था. केसरिया हनुमान मंदिर मवाड़ी चौक के पास रोड पर है, जो मालवीय नगर पुलिस स्टेशन के बहुत पास है, और RMC ने इसे गिराने का नोटिस दिया था. हालांकि, यह पता चलने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और युवा मंदिर पर इकट्ठा हो गए और सड़क पर रामधुन का जाप किया.
इन मंदिरों पर चला प्रशासन का बुलडोजर
- हनुमानजी की डेरी 12 m. T.P. रोड
- हनुमानजी की डेरी, अपार्टमेंट वाली गली नंबर 2, योगीनगर मेन रोड, देशा चौकी के पास, राजकोट
- मापा साहेब-मेलडी मंदिर, मायानी आवास योजना के बगल में, राजकोट
- अंबाजी मंदिर - पवलपुर हनुमान मंदिर, मायानी आवास योजना, गोकुल ग्रीनलैंड रेजीडेंसी के पास, राजकोट
- उद्यानपाल का मेलडी मंदिर, विकासनगर-3, मायानी आवास योजना के बगल में, राजकोट
- श्री हनुमानजी मंदिर, श्रीनाथजी कृपा, विकास वृंदावन के साथ, उदय नगर-2, गली नंबर 13, मवाड़ी राजकोट
- श्री कष्टभंजन हनुमान महाराज मंदिर, उदय नगर-2, गली नंबर 17, मवाड़ी, राजकोट
- श्री कालिया हनुमानजी मंदिर, भक्तिनंद अपार्टमेंट के बगल में, ज्योति कॉम्प्लेक्स के बगल में, उदय नगर-19, मवाड़ी मेन रोड, राजकोट
- श्री जय बालाजी मंदिर, मानस स्क्वायर (जय भवानी ज्वैलर्स), मवाड़ी मेन रोड, राजकोट
- श्री हनुमानजी मंदिर, मायानी चौक, बकुलबेन शॉपिंग सेंटर, राजकोट
- श्री हनुमानजी मंदिर, मायानी चौक के बगल में, राजकोट
- माताजी मंदिर, R.M.C. वेस्ट ज़ोन रोड के बगल में, चंद्रा पार्क, चौरसिया, नानमवा, राजकोट
स्थानीय लोगों का कहना है कि दरगाह मंदिर से 500 मीटर दूर सड़क पर होने के बावजूद, उसको बिना नोटिस दिए ऐसा काम किया जा रहा है, जिससे हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है. उन्होंने कहा कि, वे शर्तों पर समझौता कर लेंगे लेकिन मंदिर को गिराने नहीं देंगे. इसके बाद, अधिकारी ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि 48 घंटे के अंदर मंदिर को छोटा कर दिया जाएगा.
मंदिर के पुजारी हितेश डाभी ने कहा, "राजकोट में कई जगहों पर गलत कब्जे के बावजूद नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की है. हमारा मंदिर सड़क के अंदर है, यह 45 साल पुरानी जगह आस्था का केंद्र है, लेकिन इसे तोड़ा जा रहा है."