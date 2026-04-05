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बड़ी कार्रवाई : पाकिस्तान से ड्रोन के ​जरिए आई 60 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त, 4 गिरफ्तार

12 किलो हेरोइन की खेप बरामद ( ETV Bharat Sriganganagar )