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लद्दाख में हिमनद झीलों की निगरानी और जोखिम पर सरकार ने NGT को सौंपा जवाब

लद्दाख में हिमनद झीलों की निगरानी और जोखिम पर सरकार ने NGT को सौंपा जवाब ( Photo Credit- Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun )

यह जानकारी देते हुए कि सीडब्ल्यूसी उन्नत रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके हिमालय क्षेत्र में कुल 2,843 हिमनद झीलों और जलाशयों की निगरानी करता है, मंत्रालय ने कहा, "लद्दाख के लिए, सीडब्ल्यूसी 179 हिमनद झीलों और 26 जलाशयों की निगरानी करता है, जिनका जल प्रसार क्षेत्र 10 हेक्टेयर से अधिक है. यह निगरानी हर साल जून से अक्टूबर तक मासिक आधार पर की जाती है, जिससे इन जलाशयों के व्यवहार पर महत्वपूर्ण डेटा मिलता है."

मंत्रालय ने बताया कि इसने हिममंडल (cryosphere) की निगरानी करने, हिमनदी घटनाओं से जुड़े जोखिमों का आकलन करने और जल सुरक्षा और पारिस्थितिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए शमन ढांचे विकसित करने के लिए एक बहु-आयामी स्थापना की है.

एनजीटी को सौंपे गए अपने हालिया जवाब में, जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि यह भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है जिसे देश में जल संसाधनों के विकास, संरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मंत्रालय ने कहा कि वह मजबूत वैज्ञानिक निगरानी, ​​डेटा-संचालित नीति निर्माण और संस्थागत क्षमता निर्माण के माध्यम से, विशेष रूप से लद्दाख जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को लेकर प्रतिबद्ध है.

एनजीटी द्वारा लद्दाख पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आईएचआर) में जल प्रणालियों, ग्लेशियर की गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए की गई कार्रवाइयों और इसके द्वारा स्थापित व्यापक ढांचे की स्थिति की मांग करने के बाद मंत्रालय ने अपने जवाब में यह बात कही.

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने लद्दाख में जलवायु संकट, पानी की कमी और ग्लेशियरों के सिकुड़ने के मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्रीय जल आयोग (CWC), व्यापक और व्यवस्थित निगरानी गतिविधियां चला रहा है.

नई दिल्ली: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 12 हिमनद झीलें कम जोखिम वाली श्रेणी में आती हैं, जबकि दो अन्य मध्यम जोखिम वाली श्रेणी में हैं. केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष यह जानकारी दी है.

जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि लद्दाख में निगरानी कार्यक्रम का लगातार विस्तार किया जा रहा है. मंत्रालय ने खुलासा किया कि 3 बड़ी हिमनद झीलों (आकार 50 हेक्टेयर से ज्यादा) और कई जलाशयों की निगरानी 2011 में शुरू हुई, अतिरिक्त 12 हिमनद झीलों (आकार 10-50 हेक्टेयर) को 2022 में निगरानी के तहत लाया गया. जवाब में आगे कहा गया है कि लद्दाख में शेष 164 हिमनदी झीलों की निगरानी जून से शुरू हो गई है, जो पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए चरणबद्ध और व्यापक दृष्टिकोण का प्रदर्शन करती है.

मंत्रालय ने कहा कि सीडब्ल्यूसी ने "हिमनद झीलों के जोखिम सूचकांक के लिए मानदंड" विकसित किया है और अंतिम रूप दिया है, एक वैज्ञानिक ढांचा हिमनद झीलों के फटने की संभावना और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) घटना से संभावित नुकसान के आधार पर हिमनद झीलों की पहचान और रैंक करने के लिए डिजाइन किया गया है. मानदंड 12 प्रमुख कारकों का मूल्यांकन करते हैं, जिनमें झील का आकार, समय के साथ आकार में परिवर्तन, ढलानों की स्थिरता और नीचे की ओर बहाव की कमजोरियां शामिल हैं.

जवाब में कहा गया, "लद्दाख में 15 हिमनदी झीलों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया. इस वैज्ञानिक मूल्यांकन के नतीजों से पता चलता है कि कोई भी झील उच्च जोखिम वाली श्रेणी-1 या श्रेणी-2 के अंतर्गत नहीं आती है. सिर्फ दो झीलें मध्यम-जोखिम वाली श्रेणी-3 के अंतर्गत आती हैं, और 12 झीलें कम-जोखिम वाली श्रेणी-4 के अंतर्गत आती हैं."

मंत्रालय ने कहा कि यह डेटा-संचालित जोखिम मूल्यांकन लक्षित और प्राथमिकता वाले शमन और प्रबंधन रणनीतियों की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संसाधनों को वास्तविक चिंता के क्षेत्रों की ओर निर्देशित किया जाता है.

जवाब में कहा गया है कि एक समर्पित ज्ञान आधार बनाने और राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करने के लिए मंत्रालय ने "रूड़की स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी में हिममंडल और जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र की स्थापना की है. यह केंद्र भारतीय हिमालयी क्षेत्र के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य बर्फ, ग्लेशियरों और हिमनदी झीलों के उचित मानचित्रण के माध्यम से सर्वोत्तम अभ्यास प्रदान करना है.

मंत्रालय ने कहा कि वह न केवल लद्दाख में चुनौतियों से अवगत है, बल्कि जलवायु परिवर्तन और जल संसाधनों पर इसके प्रभाव से जुड़े जोखिमों की निगरानी, ​​​​आकलन और उसे कम करने के लिए एक मजबूत, वैज्ञानिक रूप से आधारित और संस्थागत रूप से समर्थित रूपरेखा भी लागू की है, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं.

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