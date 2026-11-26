बड़ा खुलासा :11वीं पास युवक बना सफदरगंज अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर, फर्जी डिग्री मुहैया करवाने वाला नेटवर्क पकड़ा, चार राज्यों में फैला जाल
इस गिरोह ने 300 से ज्यादा लोगों को अलग-अलग प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्रियां दिलवाकर ऑनलाइन करवाया सत्यापन.
Published : November 26, 2026 at 10:10 PM IST
जयपुर: देश के मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थाओं में घुसपैठ के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने चार शातिरों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक 11वीं पास युवक है, जो फर्जी डिग्रियां हासिल करके विशेषज्ञ डॉक्टर बन गया और दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मरीजों का उपचार करता मिला. उसे फर्जी डिग्री मुहैया करवाने और उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन वैरिफाई करवाने वाले गिरोह के तीन शातिर आरोपियों को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है.
एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इस गिरोह के लोग अलग-अलग राज्यों में फैले हैं. जिन्होंने देशभर में 300 से ज्यादा लोगों को न केवल अलग-अलग प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्रियां मुहैया करवाई, बल्कि उनका संबंधित संस्थान की वेबसाइट पर सत्यापन भी करवाया. जिससे कोई भी डिग्री को ऑनलाइन चेक करता तो असली लगती.
नर्सिंग होम में काम किया, डॉक्टर का सहायक बना : उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की कड़ी के रूप में एसओजी ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के डॉक्टर रामकिशोर महावर को गिरफ्तार किया है, जो महज 11वीं कक्षा पास है. उसने 2016 से 2022 तक दौसा में एक निजी नर्सिंग होम में काम किया. इसके बाद बालोतरा के एक अस्पताल में डॉक्टर के सहायक का काम किया. उसने बयाना में एक निजी अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट के पास रहते हुए अल्ट्रासाउंड से जुड़ा काम किया. उसे एमबीबीएस की डिग्री की पीडीएफ मिली. जिसमें कांट छांट कर उसने अपने नाम की एमबीबीएस की डिग्री बना ली और राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया.
सोशल मीडिया पर विज्ञापन देख किया संपर्क : वे बोले- आरोपी रामकिशोर महावर ने 2024 से 2025 तक दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में नर्सिंग असिस्टेंट व वार्ड बॉय के रूप में काम किया. सोशल मीडिया पर फर्जी डिग्रियां दिलवाने का विज्ञापन देखकर उसने पश्चिम बंगाल के सत्यजीत पाणिग्रही से संपर्क किया, जिसने पांच लाख रुपए में 12वीं, एमबीबीएस और एमडी (गायनोकोलॉजिस्ट) की फर्जी डिग्री दिलवाई. जिनके आधार पर रामकिशोर का दिल्ली मेडिकल काउंसिल में पंजीयन हुआ. इसके बाद उसने खुर्रम तौफीक से संपर्क कर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से एमबीबीएस और एमडी (गायनोकोलॉजिस्ट) की डिग्री हासिल की. जिसने इन डिग्रियों को वेबसाइट पर वैरिफाई भी करवाया.
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ऐसे खुली पूरे गिरोह की पोल : एसओजी ने रामकिशोर महावर को पकड़कर पूछताछ की तो सामने आया कि सोशल मीडिया पर मेडिकल एजुकेशन, नई दिल्ली के नाम से विज्ञापन और वाट्सएप ग्रुप चलाकर ग्राहकों से संपर्क करने, विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की बैकडेट में फर्जी डिग्रियां बनवाने और मेडिकल काउंसिल में पंजीयन करवाने का काम सत्यजीत पाणिग्रही करवाता है. एसओजी ने उसकी तलाश शुरू की और दिग्दा (पश्चिम बंगाल) निवासी सत्यजीत को मुंबई से गिरफ्तार किया. उससे पूछताछ के आधार पर एसओजी की जांच ग्वालियर (मध्यप्रदेश) निवासी मनीष मांजी को गिरफ्तार किया. वह अलग-अलग कॉलेज और विश्वविद्यालयों की डिग्रियां तैयार उसके प्रिंट कोरियर से भेजता था.
खुर्रम को उत्तर प्रदेश से पकड़ा : इन आरोपियों से पूछताछ और मामले के अनुसंधान में सामने आया कि एक शख्स ऐसा ही है जो फर्जी डिग्रियों को संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवा देता है. जिससे कोई भी उस डिग्री को ऑनलाइन चेक करे तो वह डिग्री संबंधित संस्थान की वेबसाइट पर असली दिखती है. एसओजी के आईजी अजयपाल लांबा, डीआईजी भुवन भूषण यादव और एसपी सतपाल सिंह की मॉनिटरिंग में जांच अधिकारी नेमीचंद ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी खुर्रम तौफीक को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है.
बचने के लिए बरती पूरी सतर्कता, आखिर धरे गए : जांच में सामने आया है कि खुर्रम तौफीक बीबीए पास है और साल 2022 से फेसबुक के जरिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज की बैकडेट में फर्जी डिग्रियां तैयार करवाने के बाद संबंधित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करवाने का काम करता था. उसी ने रामकिशोर महावर की एमबीबीएस और एमडी (गायनोकोलॉजिस्ट) और डीएमआरडी की फर्जी डिग्रियों को विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड किया. जांच में सामने आया कि ये सभी आरोपी एक-दूसरे से परिचित नहीं हैं और अपनी पहचान छुपाने के लिए बहुत ही सतर्कता बरत रहे थे, लेकिन एसओजी की गहन जांच से आखिरकार पकड़े गए.
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गिरोह से जुड़े लोगों की तलाश जारी : उन्होंने बताया कि इस मामले में एसओजी का अनुसंधान जारी है. इस नेटवर्क की मदद से फर्जी डिग्री हासिल करने वाले लोगों के साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है. इस नेटवर्क में कई और लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिनके बारे में अनुसंधान जारी है. उन्होंने अपील की है कि किसी भी डिग्री या सर्टिफिकेट का सत्यापन ऑनलाइन या ईमेल के जरिए किया जाना पर्याप्त नहीं है. ऑनलाइन, ऑफलाइन, रजिस्टर्ड डाक और व्यक्तिगत सत्यापन के बाद ही किसी शख्स की डिग्री पर भरोसा किया जा सकता है.
40 विश्विद्यालयों की बनवाई फर्जी डिग्रियां : एसओजी की जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने मैसूर विश्वविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, काकतीय विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, मदुरै विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, इलाहबाद विश्वविद्यालय, जेवियर विश्वविद्यालय, कुवेम्पु विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, शोलापुर विश्वविद्यालय, भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर, जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सहित 30-40 विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्रियां बनवाई हैं.
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इन कोर्सेज की फर्जी डिग्री-प्रमाण पत्र बनवाए : एसओजी की जांच में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह ने दसवीं, बारहवीं, बीए, बीएड, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीटेक, डीएमआरडी, बीएएमएस सहित कई रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज की फर्जी डिग्रियां बनवाकर युवाओं को दी है. हर डिग्री के लिए ये अलग रेट वसूलते थे. किसी को केवल फर्जी डिग्री लेनी होती तो उसका रेट अलग था. अगर कोई डिग्री को संबंधित यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन सत्यापित करवाता तो उससे ज्यादा रकम वसूल की जाती.