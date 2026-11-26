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बड़ा खुलासा :11वीं पास युवक बना सफदरगंज अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर, फर्जी डिग्री मुहैया करवाने वाला नेटवर्क पकड़ा, चार राज्यों में फैला जाल

एसओजी की गिरफ्त में फर्जी डिग्री दिलवाने वाले और 11वीं पास डॉक्टर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: देश के मेडिकल और उच्च शिक्षण संस्थाओं में घुसपैठ के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने चार शातिरों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक 11वीं पास युवक है, जो फर्जी डिग्रियां हासिल करके विशेषज्ञ डॉक्टर बन गया और दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मरीजों का उपचार करता मिला. उसे फर्जी डिग्री मुहैया करवाने और उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन वैरिफाई करवाने वाले गिरोह के तीन शातिर आरोपियों को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इस गिरोह के लोग अलग-अलग राज्यों में फैले हैं. जिन्होंने देशभर में 300 से ज्यादा लोगों को न केवल अलग-अलग प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्रियां मुहैया करवाई, बल्कि उनका संबंधित संस्थान की वेबसाइट पर सत्यापन भी करवाया. जिससे कोई भी डिग्री को ऑनलाइन चेक करता तो असली लगती.