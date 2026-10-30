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18 देशों की सरहदें लांघ 14 हजार किमी पैदल चले स्विट्जरलैंड के ‘वॉकिंग बाबा’, नैनीताल में सुनाएंगे हिमालय तक पहुंचने की कहानी

हिमालयन इकोज का 11वां संस्करण आज से शुरू ( Etv Bharat )

नैनीताल: 18 देश, करीब 14 हजार किलोमीटर का सफर और मंजिल भारतीय हिमालय. यह किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड के बेंजामिन वियात्ते की अनूठी यात्रा है. दुनिया उन्हें ‘वॉकिंग बाबा’ के नाम से जानती है. उनका एक फेमस नाम बेन बाबा भी है. पैदल चलते हुए अलग-अलग देशों की संस्कृतियों, प्रकृति और जीवनशैली को करीब से समझने के लिए बेंजामिन आज नैनीताल पहुंचे हैं.

कदमों से नापी दुनिया, हिमालय पर आकर ठहरी यात्रा की कहानी: आमतौर पर मंजिल तक पहुंचने के लिए लोग रास्ता छोटा करने की कोशिश करते हैं. लेकिन कुछ मुसाफिर ऐसे भी होते हैं, जिनके लिए रास्ता ही सबसे बड़ी मंजिल बन जाता है. स्विट्जरलैंड के बेंजामिन वियात्ते इसी सोच की एक दिलचस्प मिसाल हैं. 18 देशों से गुजरते हुए करीब 14 हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भारतीय हिमालय तक पहुंचने वाले वियात्ते की कहानी अब नैनीताल में सुनाई देगी.

नैनीताल पहुंचे स्विट्जरलैंड के 'वॉकिंग बाबा' बेंजामिन वियात्ते: दुनिया में ‘वॉकिंग बाबा’ के नाम से पहचाने जाने वाले इस यात्री का सफर सिर्फ दूरी तय करने तक सीमित नहीं है. अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों, संस्कृतियों और जीवन शैलियों के बीच चलते हुए उन्होंने उन अनुभवों को समेटा है, जिन्हें तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. पैदल यात्रा किसी स्थान को देखने भर का जरिया नहीं, बल्कि वहां के लोगों, उनकी परंपराओं और प्रकृति के साथ उनके रिश्ते को समझने का माध्यम भी बन सकती है. नैनीताल में हिमालयन इकोज का 11वां संस्करण: आज शुक्रवार 30 और कल शनिवार 31 अक्टूबर को नैनीताल के एबॉट्सफोर्ड एस्टेट में आयोजित होने जा रहा हिमालयन इकोज का 11वां संस्करण इसी तरह की कहानियों और विचारों का साझा मंच बनेगा. साहित्य, कला और पर्यावरण को केंद्र में रखकर आयोजित इस उत्सव में भारत सहित छह देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे. जब कला मिलेगी हिमालय की कहानियों से: इस आयोजन में अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों की मौजूदगी भी खास रहेगी. रूस के व्लादिमीर जैतसेव हिमालय के चित्रकारों पर चर्चा करेंगे. वहीं, फ्रांसीसी कलाकार एवं खगोल वैज्ञानिक प्रियंका राजकाकती, कवि सुदीप सेन के साथ संवाद करेंगी. इन सत्रों के जरिए हिमालय को केवल एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि कला, साहित्य और मानवीय अनुभवों से जुड़े जीवंत संसार के रूप में समझने की कोशिश होगी. ये खास लोग होंगे आयोजन की शान: साहित्य जगत के चर्चित नाम भी इस उत्सव का हिस्सा बनेंगे. ‘द इम्मॉर्टल्स ऑफ़ मेलुहा’, ‘द सीक्रेट ऑफ नागाज’ और ‘द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज’ जैसी शिव त्रयी पुस्तकें लिखने वाले लेखक अमीश त्रिपाठी, बाल साहित्यकार पारो आनंद, खाद्य इतिहासकार रुशीना मुनशॉ घिल्डियाल और पर्यावरणविद् पीपल बाबा अलग-अलग विषयों पर अपने विचार रखेंगे. लेखिका मृदुला रमेश के ‘नेचर वे’ सत्र में प्रकृति और जलवायु से जुड़े सवालों पर चर्चा होगी.