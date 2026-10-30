18 देशों की सरहदें लांघ 14 हजार किमी पैदल चले स्विट्जरलैंड के ‘वॉकिंग बाबा’, नैनीताल में सुनाएंगे हिमालय तक पहुंचने की कहानी
नैनीताल में हिमालयन इकोज का 11वां संस्करण, वॉकिंग बाबा के नाम से मशहूर स्विट्जरलैंड के Benjamin Viette होंगे आकर्षण
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 30, 2026 at 10:45 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 1:31 PM IST
नैनीताल: 18 देश, करीब 14 हजार किलोमीटर का सफर और मंजिल भारतीय हिमालय. यह किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड के बेंजामिन वियात्ते की अनूठी यात्रा है. दुनिया उन्हें ‘वॉकिंग बाबा’ के नाम से जानती है. उनका एक फेमस नाम बेन बाबा भी है. पैदल चलते हुए अलग-अलग देशों की संस्कृतियों, प्रकृति और जीवनशैली को करीब से समझने के लिए बेंजामिन आज नैनीताल पहुंचे हैं.
कदमों से नापी दुनिया, हिमालय पर आकर ठहरी यात्रा की कहानी: आमतौर पर मंजिल तक पहुंचने के लिए लोग रास्ता छोटा करने की कोशिश करते हैं. लेकिन कुछ मुसाफिर ऐसे भी होते हैं, जिनके लिए रास्ता ही सबसे बड़ी मंजिल बन जाता है. स्विट्जरलैंड के बेंजामिन वियात्ते इसी सोच की एक दिलचस्प मिसाल हैं. 18 देशों से गुजरते हुए करीब 14 हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भारतीय हिमालय तक पहुंचने वाले वियात्ते की कहानी अब नैनीताल में सुनाई देगी.
नैनीताल पहुंचे स्विट्जरलैंड के 'वॉकिंग बाबा' बेंजामिन वियात्ते: दुनिया में ‘वॉकिंग बाबा’ के नाम से पहचाने जाने वाले इस यात्री का सफर सिर्फ दूरी तय करने तक सीमित नहीं है. अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों, संस्कृतियों और जीवन शैलियों के बीच चलते हुए उन्होंने उन अनुभवों को समेटा है, जिन्हें तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. पैदल यात्रा किसी स्थान को देखने भर का जरिया नहीं, बल्कि वहां के लोगों, उनकी परंपराओं और प्रकृति के साथ उनके रिश्ते को समझने का माध्यम भी बन सकती है.
नैनीताल में हिमालयन इकोज का 11वां संस्करण: आज शुक्रवार 30 और कल शनिवार 31 अक्टूबर को नैनीताल के एबॉट्सफोर्ड एस्टेट में आयोजित होने जा रहा हिमालयन इकोज का 11वां संस्करण इसी तरह की कहानियों और विचारों का साझा मंच बनेगा. साहित्य, कला और पर्यावरण को केंद्र में रखकर आयोजित इस उत्सव में भारत सहित छह देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे.
जब कला मिलेगी हिमालय की कहानियों से: इस आयोजन में अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों की मौजूदगी भी खास रहेगी. रूस के व्लादिमीर जैतसेव हिमालय के चित्रकारों पर चर्चा करेंगे. वहीं, फ्रांसीसी कलाकार एवं खगोल वैज्ञानिक प्रियंका राजकाकती, कवि सुदीप सेन के साथ संवाद करेंगी. इन सत्रों के जरिए हिमालय को केवल एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि कला, साहित्य और मानवीय अनुभवों से जुड़े जीवंत संसार के रूप में समझने की कोशिश होगी.
ये खास लोग होंगे आयोजन की शान: साहित्य जगत के चर्चित नाम भी इस उत्सव का हिस्सा बनेंगे. ‘द इम्मॉर्टल्स ऑफ़ मेलुहा’, ‘द सीक्रेट ऑफ नागाज’ और ‘द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज’ जैसी शिव त्रयी पुस्तकें लिखने वाले लेखक अमीश त्रिपाठी, बाल साहित्यकार पारो आनंद, खाद्य इतिहासकार रुशीना मुनशॉ घिल्डियाल और पर्यावरणविद् पीपल बाबा अलग-अलग विषयों पर अपने विचार रखेंगे. लेखिका मृदुला रमेश के ‘नेचर वे’ सत्र में प्रकृति और जलवायु से जुड़े सवालों पर चर्चा होगी.
हिमालय की खूबसूरती के पीछे छिपी चुनौतियां: हिमालय अपनी बर्फीली चोटियों, जंगलों, नदियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इस क्षेत्र की पहचान सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है. यहां की पारिस्थितिकी, जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय समुदायों की आजीविका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव और पर्वतीय जीवन में आ रहे बदलाव संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं. हिमालयन इकोज के सत्रों में इन चुनौतियों पर साहित्य, कला और पर्यावरण के नजरिए से संवाद होगा. उद्देश्य केवल समस्याओं को सामने रखना नहीं, बल्कि विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों के अनुभवों से सीखने और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी को समझने का अवसर तैयार करना भी है.
दूसरे दशक में वैश्विक संवाद की नई पहल: आयोजक जाह्नवी प्रसाद के अनुसार-
हिमालयन इकोज अपने दूसरे दशक में प्रवेश करते हुए दुनिया के अन्य पर्वतीय देशों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रहा है. भारत, नेपाल, भूटान, स्विट्जरलैंड, रूस और फ्रांस के प्रतिभागियों की मौजूदगी इसी व्यापक संवाद का हिस्सा है. ऐसे में ‘वॉकिंग बाबा’ की कहानी इस आयोजन को एक अलग पहचान देगी.
-जाह्नवी प्रसाद, आयोजक-
जाह्नवी ने कहा कि नैनीताल में होने वाला यह आयोजन पर्वतों को समझने के लिए उन्हें दूर से निहारना ही काफी नहीं, बल्कि वहां की प्रकृति, संस्कृति और लोगों के जीवन से जुड़ना भी जरूरी है. 30 और 31 अक्टूबर को हिमालयन इकोज का मंच इसी जुड़ाव, संवाद और संरक्षण की भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा.
कौन हैं 'वॉकिंग बाबा' या 'बेन बाबा': बेंजामिन वियात्ते स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं. वो पेशे से वेब डिजाइनर हैं. स्विट्जरलैंड की लग्जरी जिंदगी छोड़कर वो आध्यात्म और योग में रम गए हैं. सनातन धर्म और योग के प्रचार-प्रसार को जिंदगी का मकसद और पैदल विश्व यात्रा को अपनी साधना बना लिया है. बेन बताते हैं कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभ्यता अद्भुत है. योग, ध्यान और भारतीय वेद, पुराण सबसे मूल्यवान हैं. भगवा पहने के कारण उन्हें बेन बाबा और पैदल चलने के कारण 'वॉकिंग बाबा' कहा जाता है.
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