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शहीद सुखदेव की 119वीं जयंती, वंशजों का सरकार पर शहीद को नजरअंदाज करने का आरोप

जहां उनके वंशजों, सामाजिक और राजनीतिक नेताओं ने श्रद्धांजलि दी. दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुखदेव के नाम पर एक कॉलेज है, जिसे 'शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज' के नाम से जाना जाता है. इसके अलावा, उनके जन्मस्थान लुधियाना में मौजूद 'शहीद सुखदेव थापर इंटर-स्टेट बस टर्मिनल' का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया है.

इतना ही नहीं, 1929 में उन्होंने जेल में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के विरोध में राजनीतिक कैदियों की भूख हड़ताल में भी सक्रिय रूप से भाग लिया. महान क्रांतिकारी और शहीद-ए-आजम सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना के नौघरा में हुआ था.

शहीद सुखदेव थापर का बचपन लुधियाना के नौघरा में बीता. हालांकि, उसके बाद वे पढ़ाई के लिए लाहौर नेशनल कॉलेज चले गए. फिर कॉलेज में ही वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई. जब लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का प्लान बनाया गया, तो उस दौरान सुखदेव थापर ने सॉन्डर्स को मारने में भगत सिंह और राजगुरु का पूरा साथ दिया.

असेंबली में बम विस्फोट को शहीद भगत सिंह के जीवन में भारत की आजादी के संघर्ष की एक बड़ी घटना माना जाता है. जिसमें सुखदेव थापर ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने न सिर्फ भगत सिंह को इस काम के लिए मनाया, बल्कि उन्हें पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए भी प्रेरित किया.

भगत सिंह ने पूरी जिम्मेदारी ली और 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका गया. जिसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बिना किसी विरोध के असेंबली में गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, बाद में सॉन्डर्स केस भी खोला गया. जिसके कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई गई.

बता दें कि शहीद भगत सिंह और सुखदेव थापर एक ही कॉलेज में पढ़े थे. साथ ही लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने आजादी की लड़ाई भी एक साथ लड़ी थी. जब असेंबली में बम फेंकने का पूरा प्लान बनाया गया था, तो शहीद भगत सिंह को इस पूरे प्लान से अलग कर दिया गया था, लेकिन सुखदेव थापर ने ही भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकने के लिए तैयार किया था.

तीनों को ब्रिटिश सरकार ने एक साथ फांसी पर लटका दिया था. शहीद सुखदेव थापर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सक्रिय सदस्य थे. सुखदेव थापर को इस पार्टी का दिमाग माना जाता था. एचएसआरए के दो मुख्य काम थे सॉन्डर्स की हत्या और संसद पर बमबारी.

लुधियाना (पंजाब): देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों में से एक शहीद सुखदेव थापर भी थे, जिनकी तस्वीर शहीद भगत सिंह और राजगुरु के साथ देखी जाती है.

शहीद सुखदेव थापर की माता का नाम राली देवी और पिता का नाम अमरनाथ थापर था. 23 मार्च 1931 को जब शहीद भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई, तो सुखदेव थापर को भी फांसी दी गई.

शहीद-ए-आजम सुखदेव थापर की तस्वीर (ETV Bharat)

सुखदेव थापर ने लाहौर में अपनी पढ़ाई की और लाहौर के नेशनल कॉलेज में भगत सिंह से मिले. जहां वे उनके गहरे दोस्त बन गए. सुखदेव थापर ने 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सेंगर की हत्या की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

उनके जन्मस्थान पर उनका स्मारक भी बनाया गया है. जहां विभाग और उनके वंशजों का मैनेजमेंट मिलकर चलाया जा रहा है. शहीद सुखदेव थापर के वंशज अशोक थापर ने कहा कि शहीद भगत सिंह को हमेशा याद किया गया लेकिन सुखदेव थापर को नजरअंदाज किया गया.

जबकि वे तीनों एक ही आत्मा थे. सरकारों ने उन्हें अलग कर दिया और नजरअंदाज कर दिया. हमेशा साथ मिलकर महान शहीदों ने देश की आजादी के लिए सारे प्लान बनाए और लड़ाई लड़ी, लेकिन आज खटकर कला में शहीद भगत सिंह के लिए बने स्मारक और सुखदेव थापर के जन्मस्थान पर बने स्मारक में जमीन-आसमान का फ़र्क है.

शहीद सुखदेव थापर के वंशजों ने कहा कि उनका इतिहास लुधियाना से जुड़ा हुआ है. पिछले 13 सालों से हम सड़क खुलवाने की मांग कर रहे हैं. स्वर्गीय मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक बार बस स्टैंड का नाम शहीद सुखदेव थापर के नाम पर रखने का फैसला किया था. लेकिन उनके नाम के आगे थापर नहीं जोड़ा गया.

"हमारा परिवार लंबे समय से खुली सड़क की मांग कर रहा है, जिस पर अभी भी काम चल रहा है.सड़क तो मिल गई है लेकिन सड़क नहीं बनी है. वहीं, परिवार की मांग है कि लुधियाना में रेलवे स्टेशन का नाम शहीद सुखदेव थापर के नाम पर रखा जाए. लेकिन पंजाब सरकार ने कहा कि हम ऐसा तभी करेंगे जब यह संसद में पास हो जाएगा. दिल्ली सरकार का कहना है कि पंजाब सरकार हमें लिखकर भेज दे." - अशोक थापर

शहीद सुखदेव थापर के वंशज अशोक थापर ने कहा, "पिछले तीन सालों से हम लगातार पत्र लिख रहे हैं कि लुधियाना रेलवे स्टेशन का नाम शहीद सुखदेव के नाम पर रखा जाना चाहिए."

शहीद-ए-आजम सुखदेव थापर की 119वीं जयंती (ETV Bharat)

लेकिन आज तक इसका नामकरण नहीं हुआ, जबकि रवनीत बिट्टू केंद्रीय रेल राज्य मंत्री हैं. लुधियाना से जुड़े लोग भी कई बार यहां आ चुके हैं. आज हर ऑफिस में शहीद भगत सिंह, डॉ. अंबेडकर और दूसरे महान लोगों की तस्वीरें लगी होती हैं, तो राजगुरु और सुखदेव की क्यों नहीं.

इस मौके पर लुधियाना के डिप्टी मेयर राकेश पराशर शहीद सुखदेव थापर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे. उन्होंने कहा, "हमने पूरा बजट पास कर दिया है. हमने उनके स्मारक को सुंदर बनाने की कोशिश की है."

इसके अलावा, परिवार लंबे समय से मांग कर रहा था कि सड़क को चौड़ा किया जाए. हमने उस पर भी काम किया है. उनकी और भी कई मांगें हैं जो पूरी की जाएंगी.

उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन का नाम रखना सरकार का काम है, हालांकि हम नगर निगम से जुड़े हैं. लेकिन हम इस बारे में सरकार को एक प्रस्ताव जरूर भेजेंगे. इसके साथ ही डिप्टी मेयर ने लोगों से कहा कि उन्हें शहीद सुखदेव सिंह, भगत सिंह और राजगुरु के सिद्धांतों पर चलना चाहिए. जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान दे दी.

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