121 सीटों के लिए 1198 उम्मीदवारों ने ठोकी दावेदारी, तेजस्वी-सम्राट से लेकर खेसारी और मैथिली भी चुनावी मैदान में

बक्सर की लड़ाई में कूदे पूर्व आईपीएस: भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को भी मौका दिया है. आनंद मिश्रा लोकसभा चुनाव के दौरान भी उम्मीद लगाए बैठे थे लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया. नतीजतन वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े. आनंद मिश्रा को 47000 से अधिक वोट हासिल हुए. चुनाव हारने के बाद आनंद मिश्रा ने जन सुराज पार्टी का दामन थामा लेकिन जल्द ही मोह भंग हो गया और फिर वह भाजपा में शामिल हो गए.

मंगल पांडे की होगी अग्नि परीक्षा: स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहली बार चुनावी मैदान में हैं. उनको सिवान से उम्मीदवार बनाया गया है. वह 2012 में पहली बार विधान पार्षद बने थे, तब से अब तक तीन बार विधान परिषद के सदस्य हैं. पार्टी में चौथी बार विधान परिषद भेजने की परिपाटी नहीं है. इस वजह से मंगल पांडे ने चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला लिया है. वह लगातार नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं और दो कार्यकाल से वह स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं. अगर वह चुनाव जीतते हैं तो बीजेपी के अंदर वह ब्राह्मण नेता के रूप में उभरेंगे.

विजय सिन्हा के पद और कद पर होगा फैसला: बिहार बीजेपी के दूसरे बड़े चेहरे और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी चुनावी मैदान में हैं. वह 2010 से लखीसराय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार तीन बार से विधायक हैं. चौथी बार के लिए वह मैदान में कूद चुके हैं. पार्टी के अंदर फिलहाल भूमिहार जाति का कोई सर्वमान्य नेता नहीं है. ऐसे में अगर विजय सिन्हा चुनाव जीतते हैं तो वैसी स्थिति में वह भूमिहार जाति का चेहरा हो सकते हैं. जीत-हार से उनके पद और कद का मूल्यांकन होगा.

जीत-हार से तय होगा भविष्य: सम्राट चौधरी की जीते और हार पर उनका राजनीतिक भविष्य निर्भर करता है. अगर वह चुनाव जीत जाते हैं तो बिहार की सियासत में पिछड़ी राजनीति का मजबूत स्तंभ बन सकते हैं. उनके पिता शकुनी चौधरी इसी तारापुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं.

15 साल बाद मैदान में सम्राट: बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लंबे अरसे के बाद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. अंतिम बार उन्होंने 2010 में परबत्ता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. उस समय वह राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर विधायक बने थे. इस बार वह अपने गृह क्षेत्र तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में सियासी रण सज गया है. 18 जिलों की 121 सीटों के लिए शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. कुल मिलाकर पहले चरण में 1198 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा है. फिल्म, संगीत और राजनीति तीनों दुनिया के चर्चित चेहरे अब मैदान में हैं. भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को छोड़कर तमाम स्थानीय बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है.

भारतीय जनता पार्टी ने आनंद मिश्रा को कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक मुन्ना तिवारी से मुकाबले के लिए बक्सर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया है. आनंद मिश्रा अगर बक्सर विधानसभा सीट से चुनाव जीत जाते हैं तो वह बक्सर लोकसभा सीट के लिए दावेदार तो होंगे ही, साथ ही साथ पार्टी के अंदर ब्राह्मण नेता के रूप में सामने आ सकते हैं.

मैथिली ठाकुर का सियासी करियर की शुरुआत: भारतीय जनता पार्टी ने कलाकारों को भी मैदान में उतारा है. लोक गायिका मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है. 2020 के चुनाव में अलीपुर विधानसभा सीट पर विकासशील इंसान पार्टी के मिश्रीलाल यादव चुनाव जीते थे, बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए थे लेकिन विश्वास मत के दौरान गठबंधन विरोधी गतिविधि के चलते टिकट नहीं मिला. अब अली नगर विधानसभा सीट से भाजपा ने मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है.

चौथी बार चुनाव मैदान में विनय बिहारी: भारतीय जनता पार्टी ने एक और कलाकार को मैदान में फिर से उतारा है. चनपटिया विधानसभा सीट पर गीतकार विनय बिहारी को भाजपा ने फिर से टिकट दिया है. वह तीन बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं. 2010 में पहली बार वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे. उसके बाद से 2015 और 2020 में भाजपा ने विनय बिहारी को टिकट दिया. अब तीसरी बार भी भाजपा ने उनको मैदान में उतारा है.

"हमारी पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव के मैदान में हैं. सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत तमाम नेता अपने-अपने क्षेत्र में हैं. हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे तमाम बड़े नेता चुनाव जीत कर आएंगे. हम 170 सीटों पर चुनाव जीतने वाले हैं."- विनोद शर्मा, प्रवक्ता, बिहार बीजेपी

हैट्रिक लगाने के लिए तेजस्वी तैयार: राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे सबसे बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तीसरी बार चुनाव के मैदान में है. वह फिर से राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. 2015 और 2020 में राघोपुर से चुनाव जीत चुके हैं. तेजस्वी यादव का मुकाबला इस बार भी भाजपा के पूर्व विधायक सतीश यादव से है. सतीश 2010 के विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी को हरा चुके हैं.

'लालटेन' लेकर मैदान में उतरे खेसारी लाल: छपरा विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को उम्मीदवार बनाया है. हालांकि पहले चर्चा थी कि उनकी पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ेंगी लेकिन तकनीकी वजहों से वह खुद ही मैदान में उतर गए हैं. इस सीट फिलहाल बीजेपी के डॉ. सीएन गुप्ता विधायक हैं लेकिन इस बार उनकी जगह छोटी कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है.

"हमारी पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव के मैदान में हैं. तेजस्वी यादव के अलावा उदय नारायण चौधरी, आलोक मेहता और खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं. पहले चरण में हमारे ज्यादातर उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

पार्टी-परिवार से अलग तेजप्रताप भी मैदान में: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव भी महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. आरजेडी की बजाय जनशक्ति जनता दल उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन का पर्चा भरा है. तेजप्रताप 2015 में महुआ से जीते थे लेकिन 2020 में हसनपुर सीट से जीत हासिल की थी. जीत-हार से उनका राजनीतिक करियर तय होगा.

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि पहले चरण के चुनाव में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा. कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी अधर में है. कई राजनीतिक दलों की तकदीर तो तय होगी ही, साथ ही साथ नेताओं का भविष्य भी तय होगा. पार्टियों ने गायक-कलाकार और प्रशासनिक अधिकारियों को भी मैदान में उतारा है. अब सब कुछ जनता के ऊपर निर्भर है.

"कई बड़े नेता मैदान में हैं. मुकाबला तो दिलचस्प होगा ही. देखना होगा कि बिखरा हुआ महागठबंधन इस मुकाबले में कितनी भारी पड़ता है. 2025 का चुनाव थोड़ा अलग दिखता है. सितारों से सजा चुनाव तो है, जो नेता चुनाव नहीं लड़ते थे, वह भी मैदान में उतरे हैं. जीत-हार कई नेताओं का भविष्य तय करेगा."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

