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कर्नाटक: CM सिद्धारमैया ने हाजियों की पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई, हज पर जाएंगे 11,680 हाजी

कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हज 2026 की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और हाजियों से राज्य की भलाई के लिए प्रार्थना करने की अपील की.

Karnataka Hajj Pilgrims
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाजियों की पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 5, 2026 at 7:49 AM IST

3 Min Read
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बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को बेंगलुरु से हज 2026 यात्रियों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई और उनसे अपनी प्रार्थनाओं के साथ-साथ राज्य की भलाई के लिए भी प्रार्थना करने की अपील की.

कर्नाटक स्टेट हज कमेटी द्वारा ऑर्गनाइज किए गए हज फ़्लाइट ऑपरेशन के लॉन्च पर मुख्यमंत्री ने कहा, 'जब आप अपनी यात्रा के दौरान नमाज पढ़ते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप राज्य की भलाई के लिए भी दुआ करें. मैं आपकी सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए दुआ करूँगा.'

उन्होंने कहा कि हज इस्लाम के पाँच स्तंभों में से एक है और हर मुसलमान से उम्मीद की जाती है कि अगर हो सके तो वह अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार यह यात्रा जरूर करे. इस्लामिक मान्यता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हज करना एक व्यक्ति के लिए पिछले पापों की माफी और रूहानी तौर पर तरोताजा होकर लौटने का एक तरीका माना जाता है.

जीवन की कीमत पर कुरान के संदेश का जिक्र करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, 'अगर कोई इंसान बिना वजह किसी दूसरे को मारता है, तो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को मार डाला हो. और अगर कोई किसी की जान बचाता है, तो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया हो.'

उन्होंने हाजियों से ईमानदारी और साफ जमीर के साथ यात्रा करने की अपील की. मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता और कहा कि झगड़े इंसानी कामों से पैदा होते हैं. इंसानियत ही सच्चा धर्म है. जो दूसरों का भला चाहते हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करेंगे.'

उन्होंने समुदायों के बीच आपसी सम्मान की भी अपील की और कहा कि लोगों को अपने धर्म से प्यार करना चाहिए और दूसरों के प्रति सहनशीलता रखनी चाहिए. संवैधानिक मूल्यों पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा, 'भाईचारा, बराबरी और मेलजोल हमारे संविधान के बुनियादी उसूल हैं.'

मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िखार अहमद खान टीपू ने कहा कि इस साल राज्य से कुल 11,680 हाजी यात्रा पर जाएंगे. उन्होंने कहा कि कर्नाटक के यात्रियों के लिए तीन एम्बार्केशन पॉइंट हैं. बेंगलुरु, नॉर्थ कर्नाटक के यात्रियों के लिए हैदराबाद और बेलगावी और हुबली-धारवाड़ इलाकों के यात्रियों के लिए मुंबई.

जुल्फ़िखार अहमद खान ने कहा कि इस साल हज यात्रा का खर्च 3,47,000 रुपये प्रति व्यक्ति है, जिसमें ईरान-अमेरिका-इजराइल लड़ाई से जुड़े एयरलाइन फ़्यूल के बढ़े हुए खर्च के कारण 10,000 रुपये ज्यादा लगेंगे. उन्होंने कहा, 'हर यात्री को यह ज़्यादा खर्च उठाना होगा.'

उन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया के एक नए नियम की ओर भी इशारा किया, जिसमें कहा गया है कि इस साल 12 से 16 साल के बच्चों को हज यात्रा पर जाने की इजाजत नहीं होगी. उनके मुताबिक, सऊदी अधिकारियों ने इस उम्र के 23 बच्चों को जारी किए गए वीजा कैंसिल कर दिए हैं.

सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार माइनॉरिटी एजुकेशन और वेलफेयर को अहमियत दे रही है. उन्होंने घोषणा की कि 2026–27 के बजट में हज यात्रियों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कलबुर्गी और हुबली में हज भवन बनाए जाएंगे. इस इवेंट के साथ कर्नाटक से इस साल के हज के लिए औपचारिक शुरुआत हुई, जिसमें अधिकारी और यात्री मौजूद थे.

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