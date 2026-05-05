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कर्नाटक: CM सिद्धारमैया ने हाजियों की पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई, हज पर जाएंगे 11,680 हाजी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाजियों की पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को बेंगलुरु से हज 2026 यात्रियों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई और उनसे अपनी प्रार्थनाओं के साथ-साथ राज्य की भलाई के लिए भी प्रार्थना करने की अपील की.

कर्नाटक स्टेट हज कमेटी द्वारा ऑर्गनाइज किए गए हज फ़्लाइट ऑपरेशन के लॉन्च पर मुख्यमंत्री ने कहा, 'जब आप अपनी यात्रा के दौरान नमाज पढ़ते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप राज्य की भलाई के लिए भी दुआ करें. मैं आपकी सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए दुआ करूँगा.'

उन्होंने कहा कि हज इस्लाम के पाँच स्तंभों में से एक है और हर मुसलमान से उम्मीद की जाती है कि अगर हो सके तो वह अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार यह यात्रा जरूर करे. इस्लामिक मान्यता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हज करना एक व्यक्ति के लिए पिछले पापों की माफी और रूहानी तौर पर तरोताजा होकर लौटने का एक तरीका माना जाता है.

जीवन की कीमत पर कुरान के संदेश का जिक्र करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, 'अगर कोई इंसान बिना वजह किसी दूसरे को मारता है, तो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को मार डाला हो. और अगर कोई किसी की जान बचाता है, तो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया हो.'

उन्होंने हाजियों से ईमानदारी और साफ जमीर के साथ यात्रा करने की अपील की. मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता और कहा कि झगड़े इंसानी कामों से पैदा होते हैं. इंसानियत ही सच्चा धर्म है. जो दूसरों का भला चाहते हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करेंगे.'

उन्होंने समुदायों के बीच आपसी सम्मान की भी अपील की और कहा कि लोगों को अपने धर्म से प्यार करना चाहिए और दूसरों के प्रति सहनशीलता रखनी चाहिए. संवैधानिक मूल्यों पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा, 'भाईचारा, बराबरी और मेलजोल हमारे संविधान के बुनियादी उसूल हैं.'