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सऊदी अरब में फंसे 113 भारतीय कामगारों की वतन वापसी, भोपाल में रह रहे समाजसेवी ने की थी अपील

भोपाल : सऊदी अरब के अबहा शहर में फंसे 113 भारतीय कामगारों की भारत वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है. 50 से अधिक कामगार पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे बैच में भारत लौट चुके हैं. इस पूरे मामले में अंबेडकर नगर (उत्तर प्रदेश) के निवासी और वर्तमान में भोपाल में रह रहे समाजसेवी सैयद आबिद हुसैन ने खास अपली की थी. उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और जाद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास (कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया) से हस्तक्षेप की अपील की थी, जिसके बाद इन लोगो की स्वदेश वापसी हो सकी.

न वतन वापसी कर रहे थे, न दे रहे थे पर्याप्त भोजन

सऊदी अरब के अबहा में फंसे हुए लोगों का समाजसेवी सैयद आबिद हुसैन ने वतन वापसी का रास्ता आसान बनाया. आबिद हुसैन ने सभी कामगारों की जानकारी इकट्टा की और जरुरी दस्तावेज की औपचारिक पत्र संबंधित अधिकारियों को भेजे, जिसके बाद उनकी स्वदेश वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई. सैयद आबिद हुसैन ने बताया, '' पहले अबहा में फंसे 161 भारतीय प्रवासियों में से एक इरफान ने मुझसे संपर्क किया था. बाद में मेरी बात 113 कामगारों के समूह के दो और सदस्यों आर.के. यादव और त्रिभुवन सिंह चौहान से भी कराई गई. कामगारों ने बताया था कि उन्हें न तो स्वदेश भेजा जा रहा था और न ही पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था. वे पिछले तीन महीनों से बेहद सीमित राशन के सहारे जीवनयापन कर रहे थे.''