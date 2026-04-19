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अक्षय तृतीया पर पुणे के गणपति मंदिर में 11,000 आमों का 'महा नैवेद्य' चढ़ाया गया

ये आम ससून हॉस्पिटल के मरीजों, 'श्रीवत्सम' के बच्चों, ओल्ड-एज होम में रहने वालों और दिव्यांग बच्चों के इंस्टीट्यूशन और भक्तों को बांटे जाएंगे.

The mangoes offered to lord Ganesha.
भगवान गणेश को चढ़ाए गए आम (ETv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 19, 2026 at 10:21 PM IST

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पुणे (महाराष्ट्र) : अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर रविवार को महाराष्ट्र के पुणे में श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में 11,000 आमों का भव्य चढ़ावा चढ़ाया गया.

हर साल इस शुभ दिन पर भगवान गणेश को 'महा नैवेद्य' चढ़ाया जाता है, जिसे हिंदू कैलेंडर में सबसे शुभ समय में से एक माना जाता है.

भगवान की एक झलक पाने के लिए भक्त सुबह से ही लाइन में लगने लगे. श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट और सुवर्णयुग तरुण मंडल ने मंदिर परिसर में 'मैंगो फेस्टिवल' का आयोजन किया.

'महा नैवेद्य' इस फेस्टिवल का हिस्सा था, जिसे पुणे की मशहूर आम ट्रेडिंग फर्म 'देसाई अंबेवाले' के डायरेक्टर मंदार देसाई के परिवार की तरफ से पेश किया गया.

रविवार को सुबह मंदिर में 'ब्रह्मणस्पति सूक्त अभिषेक' (वैदिक मंत्रों के साथ पूजा-पाठ) किया गया, जिसके बाद सुबह 4 बजे मशहूर सिंगर विदुषी मंजुषा पाटिल ने भक्ति गीत गाकर स्वराभिषेक किया. सुबह 8 बजे 'गणेश यज्ञ' (बलिदान की रस्म) भी की गई.

ये आम ससून हॉस्पिटल के मरीजों, 'श्रीवत्सम' के बच्चों, ओल्ड-एज होम में रहने वालों, दिव्यांग बच्चों के इंस्टीट्यूशन और मंदिर आने वाले भक्तों को बांटे जाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, "अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. यह पवित्र त्योहार हमें अच्छे कामों, दान और सेवा के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है."

उन्होंने कहा, "यह अवसर सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और अच्छी सेहत लाए. सभी को अनंत फल मिलें, यही हमारी दिली इच्छा है."

ये भी पढ़ें- अक्षय तृतीया पर सोना-चांदी की मजबूत मांग, 20 हजार करोड़ रुपये के व्यापार का अनुमान

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