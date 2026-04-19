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अक्षय तृतीया पर पुणे के गणपति मंदिर में 11,000 आमों का 'महा नैवेद्य' चढ़ाया गया

भगवान गणेश को चढ़ाए गए आम ( ETv Bharat )

पुणे (महाराष्ट्र) : अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर रविवार को महाराष्ट्र के पुणे में श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में 11,000 आमों का भव्य चढ़ावा चढ़ाया गया.

हर साल इस शुभ दिन पर भगवान गणेश को 'महा नैवेद्य' चढ़ाया जाता है, जिसे हिंदू कैलेंडर में सबसे शुभ समय में से एक माना जाता है.

भगवान की एक झलक पाने के लिए भक्त सुबह से ही लाइन में लगने लगे. श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट और सुवर्णयुग तरुण मंडल ने मंदिर परिसर में 'मैंगो फेस्टिवल' का आयोजन किया.

'महा नैवेद्य' इस फेस्टिवल का हिस्सा था, जिसे पुणे की मशहूर आम ट्रेडिंग फर्म 'देसाई अंबेवाले' के डायरेक्टर मंदार देसाई के परिवार की तरफ से पेश किया गया.

रविवार को सुबह मंदिर में 'ब्रह्मणस्पति सूक्त अभिषेक' (वैदिक मंत्रों के साथ पूजा-पाठ) किया गया, जिसके बाद सुबह 4 बजे मशहूर सिंगर विदुषी मंजुषा पाटिल ने भक्ति गीत गाकर स्वराभिषेक किया. सुबह 8 बजे 'गणेश यज्ञ' (बलिदान की रस्म) भी की गई.