ETV Bharat / bharat

ट्रांसजेंडरों से बेरुखी क्यों! 11 राज्य सरकारों ने अभी तक नहीं बनाया ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड

11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड नहीं बनाया है. ( IANS )

इसका अर्थ है कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना की है. अब भी 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका गठन किया जाना है.

अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 25 टीडब्ल्यूबी स्थापित किए जा चुके हैं जैसे कि अंडमान और निकोबार, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, पांडिचेरी, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश.

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जो ट्रांसजेंडर लोगों के कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय है, द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार, अब तक ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए 25 ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाए गए हैं. साथ ही उन्हें स्कीम और वेलफेयर के उपायों तक पहुंचने में भी मदद की गई है.

रूल 10(1) के अनुसार, ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाने होंगे, साथ ही उन्हें अलग-अलग स्कीम और वेलफेयर की पहल तक पहुंचने में भी मदद करनी होगी.

रूल 11(5) के अनुसार, हर राज्य और UT के लिए ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ होने वाले अपराधों की घटनाओं पर नजर रखने और ऐसे अपराधों का तुरंत रजिस्ट्रेशन, जांच और मुकदमा चलाने की गारंटी देने के लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाना जरूरी है.

यह एक्ट, जो 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ, एक ऐसा कानून है, जो ट्रांसजेंडर लोगों को कानूनी पहचान देता है, भेदभाव को रोकता है, और उनकी भलाई को जरूरी बनाता है. ट्रांसजेंडर लोग (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 को 25 सितंबर, 2020 को एक्ट के नियमों को लागू करने में आसानी के लिए लागू किया गया था.

ट्रांसजेंडर लोग (अधिकारों का संरक्षण) एक्ट, 2019, और इसके नियम, 2020, ट्रांसजेंडर लोगों को कानूनी पहचान, भलाई की पहल और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देते हैं.

ट्रांसजेंडर लोगों की सुरक्षा के लिए कानून: ट्रांसजेंडर लोगों को संविधान के आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 में बताए गए बराबरी, सम्मान और भेदभाव से सुरक्षा का भरोसा दिया गया है.

नई दिल्ली: अब भी 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड नहीं बनाया है. इसका मकसद ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है. साथ ही सरकार की योजनाओं और कल्याणकारी उपायों तक उनकी पहुंच आसान बनाना है. 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 4,87,803 ट्रांसजेंडर लोग हैं. हालांकि साल 2025 में ये संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है.

मंत्रालय के अनुसार, अब तक 20 ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठों की स्थापना की जा चुकी है. कुल 21 गरिमा गृह, जो निराश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह के रूप में काम करते हैं, 17 राज्यों में स्थापित किए गए हैं.

इनमें असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश (2), महाराष्ट्र, पंजाब, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. हाल ही में, तीन अतिरिक्त गरिमा गृहों को मंजूरी दी गई है.

SMILE योजना गरिमा गृहों की स्थापना की सुविधा प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजक सुविधाओं जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान करना है.

ट्रांसजेंडर अधिकार एक्टिविस्ट की राय: कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड न बनने पर चिंता जताते हुए, एक ट्रांसजेंडर अधिकार एक्टिविस्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की अपील की.

ट्रांसजेंडर अधिकार एक्टिविस्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनने में देरी सिर्फ कागजी कार्रवाई की धीमी गति का मामला नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि उनकी जिंदगी को अभी भी दूसरे दर्जे का माना जाता है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, ट्रांसजेंडर अधिकार एक्टिविस्ट कल्कि सुब्रमण्यम ने सोमवार को कहा, "ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनने में देरी सिर्फ फाइलों के धीरे चलने का मामला नहीं है. यह दिखाता है कि हमारी ज़िंदगी को अभी भी दूसरे दर्जे का माना जाता है. देरी का हर दिन हमारी इज्जत छीनने जैसा है."

सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए सुब्रमण्यम ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक्टिविस्ट ने मांग की है, फिर भी कई राज्य अड़े हुए हैं. वेलफेयर बोर्ड सजावटी कमेटियां नहीं होनी चाहिए, उन्हें पावर, बजट और अकाउंटेबिलिटी वाली जीती-जागती संस्थाएं होनी चाहिए. उनके बिना, पॉलिसी वादे ही रह जाती हैं, और बिना एक्शन के वादे हमारे समुदाय पर घाव हैं."

गरिमा गृह का जिक्र करते हुए, ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा, "17 राज्यों में 21 गरिमा गृह, और हाल ही में मंज़ूर किए गए तीन और, हमारे जैसे बड़े और अलग-अलग तरह के देश के लिए बहुत कम हैं. लाखों ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, यह सागर में एक बूंद के बराबर है. शेल्टर सिर्फ एक छत नहीं है. यह एक ऐसी जगह है जहां खाना, हेल्थकेयर और इज्जत वापस मिलती है. जब घर इतने कम होंगे, तो सपने कैसे फलेंगे-फूलेंगे? जब शेल्टर शहरों में ही ज़्यादा होंगे, तो गांव के ट्रांसजेंडर लोग सुरक्षा कैसे पाएंगे? सुरक्षित जगहों के बिना, हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमारे पंख उड़ने से पहले ही कट जाते हैं."

सुब्रमण्यम, जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स (NCTP) के दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधि भी हैं, ने कहा, "हम यह साफ-साफ कहते हैं: हमारी बात सुनो, हमारे बारे में नहीं. हमें लीड करने, फैसले लेने, बनाने के लिए मजबूत बनाओ. हर राज्य में वेलफेयर बोर्ड बनाए जाने चाहिए, जिनके पास असली अधिकार हों, न कि सिर्फ़ नाम के लिए. गरिमा गृहों को बढ़ाना चाहिए. हर जिले में एक, जिसे ट्रांस लोगों के संगठन चलाएं, जो हमारी जिंदगी को समझते हैं. इन शेल्टर को स्किल ट्रेनिंग, हेल्थकेयर और कानूनी मदद से जोड़ें, ताकि वे सिर्फ कुछ समय के लिए रहने की जगह न होकर, एम्पॉवरमेंट हब बन जाएं."

सुब्रमण्यम ने कहा कि समय की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सख़्त टाइमलाइन के साथ लागू किया जाए और न मानने पर सजा दी जाए.

ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट ने आगे कहा, "हम दया नहीं, इज़्जत मांग रहे हैं. हम खैरात नहीं, न्याय मांग रहे हैं. अभी समय है. हर देरी एक इनकार है. हर टूटा हुआ वादा धोखा है. लेकिन ईमानदारी से उठाया गया हर कदम जिंदगी बदल सकता है. सरकार को तेजी, दया और हिम्मत से काम करने दें."