Explainer: 11 सैटेलाइट टाउनशिप से बिहार के लोगों को क्या मिलेगा, हर सवाल का जवाब यहां जानिए
बिहार में पहली बार सरकार सैटेलाइट टाउनशिप बनाने जा रही है. इसके क्या लाभ हैं, पटना से अविशाश की रिपोर्ट पढ़ें.
Published : April 29, 2026 at 2:55 PM IST
पटना : बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य में सुनियोजित शहरीकरण की दिशा में इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया जा रहा है. 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का विकास बिहार टाउन प्लानिंग स्कीम नियमावली, 2025 के तहत करने का निर्णय लिया है. सरकार का कहना है कि यह योजना केवल आधारभूत संरचना का विकास नहीं है, बल्कि भू-मालिकों को सशक्त करने का एक माध्यम है.
वैसे तो देश के कई शहरों में नए टाउनशिप का निर्माण किया गया है लेकिन इस मामले में भी बिहार पीछे रह गया था. अब सम्राट चौधरी की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यदि योजना जमीन पर उतर गई तो लाखों रोजगार पैदा होंगे. यदि टाउनशिप के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किया जाए तो रोजगार की संभावना और अधिक होगी.
आइये सबसे पहले जानते हैं जिन 11 सैटेलाइट टाउनशिप के बारे में जिसे सम्राट चौधरी की सरकार ने बनाने का फैसला लिया है:-
1. पाटलिपुत्र - पटना के आसपास 81730 एकड़ में सैटेलाइट ग्रीन फील्ड टाउनशिप होगा. 1010 एकड़ में कोर क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा. बिहटा सरमेरा रिंग रोड, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, पटना गया डोभी रोड के नजदीक इसको विकसित किया जाएगा. पाटलिपुत्र सैटेलाइट ग्रीनफील्ड टाउनशिप प्रस्तावित स्पोर्ट्स सिटी, फिनटेक सिटी, ज्यूडिशल अकैडमी और लॉजिस्टिक हब के नजदीक होगा. पटना से टाउनशिप की दूरी 13 किलोमीटर, पटना जंक्शन से 20 किलोमीटर और पटना एयरपोर्ट से 24 किलोमीटर दूरी होगी.
पटना के पुराने नाम पर ही पाटलिपुत्र टाउनशिप बसाने की तैयारी है. इसमें आठ प्रखंड शामिल किए गए हैं. पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप सबसे बड़ा होगा. इसमें 9 प्रखंडों के 275 राजस्व ग्राम की जमीन ली जाएगी. जिन प्रखंडों को शामिल किया गया है उसमें नौबतपुर, फुलवारी, पुनपुन, धनरूआ, पटना रूरल, फतुहा, संपतचक, दनियांवा, मसौढ़ी शामिल हैं.
2. हरिहरनाथपुर - सोनपुर के नजदीक हरिहरनाथपुर सैटलाइट टाउनशिप 33000 एकड़ में निर्माण किया जाएगा और कोर क्षेत्र 2000 एकड़ होगा. दीघा सोनपुर हाईवे, हाजीपुर छपरा हाईवे, पटना रिंग रोड के नजदीक इसका निर्माण होगा. प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट इसी क्षेत्र में आएगा. बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सोनपुर में ही बनाए जाने की तैयारी है. यह राजधानी पटना से भी नजदीक है.
3. मगध - गया जी के नजदीक मगध सैटलाइट टाउनशिप 22000 एकड़ में इसका निर्माण होगा. इसका कोर क्षेत्र 1629 एकड़ होगा. गया-डोभी हाईवे और गया-शेरघाटी रोड के नजदीक किसका निर्माण किया जाएगा. यह गया जी बोधगया कॉरिडोर और गया जी एयरपोर्ट के नजदीक होगा. मगध सैटलाइट टाउनशिप इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक यहां आते हैं.
4. कोसी - सहरसा के नजदीक कोसी सैटलाइट टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा. 25200 एकड़ क्षेत्र में इसका निर्माण होगा. इसका कोर क्षेत्र 1020 एकड़ होगा. पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे से इसकी कनेक्टिविटी होगी.
5. पूर्णिया - पूर्णिया में भी सैटलाइट टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा. 26000 एकड़ में इसका निर्माण होगा और कोर क्षेत्र 1374 एकड़ में होगा. पूर्णिया एयरपोर्ट और पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के नजदीक इसे बनाया जाएगा.
6. अंग - मुंगेर शहर के नजदीक अंग सैटलाइट टाउनशिप का निर्माण होगा. 6750 एकड़ में इसका निर्माण किया जाएगा. कोर क्षेत्र 1016 एकड़ होगा. गंगा पथ से इसकी सीधी कनेक्टिविटी की जाएगी. भागलपुर-मोकामा-पटना रोड और रक्सौल-हल्दिया हाईवे के नजदीक इसका निर्माण होगा. सम्राट चौधरी का यह गृह क्षेत्र है.
7. तिरहुत - मुजफ्फरपुर शहर के नजदीक तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा. 20200 एकड़ क्षेत्र में इसका निर्माण होगा, कोर क्षेत्र 800 एकड़ में होगा. मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट और नए बाईपास से इसकी सीधी कनेक्टिविटी होगी. पटना छपरा हाईवे के नजदीक इसका निर्माण होगा.
8. सारण - छपरा शहर के नजदीक सारण सैटलाइट टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा. यह 15400 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा. कोर क्षेत्र 550 एकड़ होगा. जयप्रकाश विश्वविद्यालय, नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास इसका निर्माण होगा. साथ ही यह छपरा बायपास और छपरा-मुजफ्फरपुर हाईवे के करीब होगा.
9. विक्रमशिला - भागलपुर के नजदीक विक्रमशिला सैटलाइट टाउनशिप का निर्माण होगा. यह 24000 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा. कोर क्षेत्र 861 एकड़ होगा. गंगा पथ से इस टाउनशिप को सीधे जोड़ा जाएगा. साथ ही भागलपुर मोकामा रोड पर नाथ नगर के नजदीक विकसित किया जाएगा.
10. सीतापुरम - सीतामढ़ी के नजदीक में इसे टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा. 10000 एकड़ क्षेत्र में इसका निर्माण होगा कोर क्षेत्र 532 एकड़ होगा. पुनौरा धाम कॉरिडोर और राम जानकी मार्ग के इर्द-गिर इस नई टाउनशिप का निर्माण होगा. जानकी मंदिर के कारण सीतापुरम की विशेष रूप से चर्चा हो रही है क्योंकि राम मंदिर के तर्ज पर ही यहां जानकी मंदिर का निर्माण हो रहा है. आने वाले समय में बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आएंगे.
11. मिथिला - दरभंगा के नजदीक मिथिला सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण होगा. 174000 एकड़ क्षेत्र में इसे बनाया जाएगा 1600 एकड़ कोर क्षेत्र होगा. आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे और दरभंगा एयरपोर्ट से इसकी सीधी कनेक्टिविटी होगी.
किसानों की चिंता : 11 शहरों में नए सैटलाइट टाउनशिप से किसानों में चिंता बढ़ी हुई है. किसानों ने बैठक भी शुरू कर दी है, विरोध भी जता रहे हैं. 11 नए सैटलाइट टाउनशिप में आखिर सरकार किसानों से जमीन लेकर करेगी क्या यह बड़ा सवाल है .
सरकार अक्टूबर-नवंबर तक इस योजना का ड्राफ्ट नक्शा के सहित जारी करेगी. उसके बाद किसान या आम लोग अपनी आपत्ति जता सकेंगे. सरकार जमीन मालिकों से सलाह भी लेगी. निगरानी के लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और शिकायत के लिए एक ट्रिब्यूनल का भी निर्माण किया जाएगा.
अभी तक सरकार विकास योजना या भवन निर्माण के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण करती थी. जिसमें जमीन की कीमत के अनुसार पैसा देकर मालिकाना हक सरकार ले लेती थी, लेकिन सैटलाइट टाउनशिप के लिए जो जमीन सरकार लेगी वह लैंड पूलिंग फार्मूला के तहत सरकार किसानों से लेगी.
इसमें किसान अपनी जमीन देते हैं तो सरकार वहां पार्क, बिजली, सड़क, सीवर जैसी सुविधाएं विकसित करने के बाद कुल जमीन का 55% हिस्सा वापस कर देगी. किसान 55 फीसदी जमीन को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकेंगे. उस पर खेती कर सकेंगे, किसी को बेच सकेंगे, तय मानक के अनुसार मकान बना सकेंगे, बिल्डर को दे सकेंगे. कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोगों को भी किसान जमीन दे सकेंगे जिससे ऑफिस आधुनिक भवन का निर्माण हो सके. बिल्डर किसानों से जमीन लेकर अपार्टमेंट का निर्माण कर सकेंगे जिसे आम लोगों को वह बेच सकते हैं.
सरकार का यह भी दावा है कि जो जमीन विकसित होगी वह पहले से 10 से 20 गुना अधिक दाम किसानों को मिलेगा. सरकार के दावे के अनुसार किसान को नुकसान नहीं होने वाला है, हर हाल में उन्हें लाभ मिलेगा.
55% किसानों को जमीन देने के बाद 45% जो जमीन सरकार लेगी उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने का काम होगा. अभी जमीन के कारण बड़ी संख्या में गरीब लोगों का मकान नहीं बन पाता है. 45% जमीन में से 3% गरीब लोगों के मकान बनाने के लिए रखा जाएगा. 5% हिस्सा हरियाली के लिए रख रखा जाएगा जिसमें पार्क बनेगा. स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और कार्यालय का भी निर्माण होगा. 15% जमीन का हिस्सा सरकार प्लानिंग अथॉरिटी के पास रखेगी ताकि जरूरत के अनुसार भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जा सके.
सरकार का मकसद है, सैटलाइट टाउनशिप में आधुनिक आवासीय सुविधा लोगों को मिले. हरित पार्क और स्वच्छ वातावरण हो, चौड़ी सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी एवं आधुनिक संचार सुविधा हो, शिक्षा की बेहतर सुविधा हो और रोजगार के नए अवसर पैदा हो. कुल मिलाकर सैटलाइट टाउनशिप में आधुनिक व्यवस्थित और भविष्य के शहर का निर्माण होगा जिसमें लोगों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी.
किसानों को क्या मिलेगा?
1. बाजार दर पर मुआवजा.
2. जमीन के बदले डेवलपमेंट साइट्स मिलेंगे. जिसे किसान बेचकर 10 से 20 गुना लाभ कमा सकेंगे.
3. विकसित होने वाले भवनों में भी हिस्सा मिलेगा.
4. किसानों के पास जो बिखरे हुए जहां तहां प्लॉट हैं, समेटकर एक डेवलप्ड प्लॉट बनाकर लौटाया जाएगा. जिससे उसकी उपयोगिता और कीमत काफी बढ़ जाएगी.
5. हर प्लॉट तक चौड़ी सड़कें, बिजली, पानी और नाली की व्यवस्था होगी.
आइये अब आपको बताते हैं कि आम लोगों को क्या मिलेगा?
1. सुंदर, व्यवस्थित, आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर.
2. रहने के लिए आधुनिक भवन.
3. अच्छे विद्यालय, कॉलेज, आधुनिक अस्पताल और रोजगार के बेहतर अवसर.
4. कम आय वर्ग के लोगों के लिए भी रहने की व्यवस्था होगी.
योजना की मुख्य विशेषताएं क्या? : अब हम आपको बताते हैं कि योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है. बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार कहते हैं कि योजना क्षेत्र में प्रत्येक भूमि को चौड़ी सड़क, बिजली, ड्रेनेज और सीवर जैसी सुविधाएं होंगी. बेतरतीब एवं बिखरे हुए प्लॉट को इकट्ठा कर व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे उनका मूल्य और उपयोगिता बढ़ जाएगी. नियमित आकार के प्लॉट मिलने से निर्माण कार्य आसान और मूल्यवान होगा.
''राज्य सरकार द्वारा जमीन मालिकों को विकसित भूमि का अधिकतम हिस्सा वापस करने का लक्ष्य रखा है. जिसके अन्तर्गत भू-मालिकों को 55% विकसित भूमि वापस की जाएगी, 22% भूमि का उपयोग सड़के एवं बुनियादी ढांचा के निर्माण में की जाएगी, 5% भूमि में पार्क, हरियाली और सार्वजनिक सुविधाऐं का विकास किया जाएगा एवं 3% भूमि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्थानीय लोगों को आवास उपलब्ध कराने में उपयोग की जाएगी.''- विनय कुमार, प्रधान सचिव, बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग
सूचना एवं जन-संपर्क विभाग के संवाद कक्ष में विभाग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान विभागीय प्रधान सचिव श्री विनय कुमार ने राज्य में विकसित की जा रही 11 सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर मीडियाकर्मियों को जानकरी दी। #SatelliteTownship #UrbanDevelopment https://t.co/QfAGhmHyzf— Urban Development & Housing Dept, Govt. of Bihar (@UDHDBIHAR) April 27, 2026
सरकार का साफ कहना है कि मूलभूत संरचना जैसे सड़क, बिजली, ड्रेनेज और सीवर के विकास के लिए 15 प्रतिशत भूमि प्राधिकार के द्वारा लागत वसूली के लिए रखी जाएगी. अमूमत: देखा गया है कि विकास के बाद भूमि का बाजार मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जाती है, जो वर्तमान भूमि के मूल्य की तुलना में दस गुना अधिक हो जाती है, जिससे भू-मालिकों के आर्थिक हितों की रक्षा होती है.
''वैसे लोग जो किसी कारणवश टाउन प्लानिंग स्कीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, उन्हें प्राधिकार के द्वारा बातचीत के माध्यम से आपसी सहमति के आधार पर योजना में सम्मिलित किया जाएगा. इसके तहत उन भू-स्वामियों को प्राधिकार के द्वारा बाजार दर पर मुआवजा, टी.डी.आर. (भूमि के बदले विकास अधिकार) जिसे बाजार में बेचा भी जा सकता है, विकसित भवन में अंश के रूप में भुगतान किया जा सकेगा.''- विनय कुमार, प्रधान सचिव, बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग
विनय कुमार का कहना है कि इस व्यवस्था के तहत दी जाने वाली कुल राहत की कीमत मूल रूप से दी गई भूमि के बाजार मूल्य के लगभग 4 गुना के बराबर होगी. इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से नुकसान में न रहे. प्रस्तावित टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में भूमि के लेनदेन पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध पूरी तरह से जमीन भू-मालिकों के कल्याण के लिए है.
''यह योजना पूरी तरह से पारदर्शी है. ड्राफ्ट प्लान से लेकर प्लॉटों के पुनर्गठन तक, हर चरण में भू-मालिकों / सार्वजनिक परामर्श लिया जाएगा. सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि विकास की इस प्रक्रिया में मूल भू-स्वामी सबसे बड़ा लाभार्थी बने. अस्थायी प्रतिबंध विकास का असली लाभ बिचौलियों के बजाय सीधे जमीन मालिक को देने के लिए है.''- विनय कुमार, प्रधान सचिव, बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग
पटना के बड़े हिस्से का ही विकास बिना प्लानिंग का : पिछले साल नीतीश कुमार की सरकार ने ही नए टाउनशिप विकसित करने का कैबिनेट में फैसला लिया था. उस समय इसे चुनावी घोषणा कहा गया लेकिन अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही 11 शहरों में नई टाउनशिप को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है वहीं नगर विकास विभाग के तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
''बिहार में पटना को छोड़ दें सभी शहर का अव्यवस्थित ढंग से विकास हुआ है. पटना में भी पश्चिमी पटना बिना प्लानिंग का विस्तार हो रहा है. पहली बार अब सैटलाइट टाउनशिप पर काम हो रहा है. यदि जमीन पर उतर गया तो इससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे. हालांकि यह एक बड़ा चैलेंजिंग होगा क्योंकि बिहार में जमीन का अधिग्रहण सबसे बड़ी चुनौती है, चाहे नगर विकास के लिए हो या फिर उद्योग के लिए.''- सुनील पांडे, विशेषज्ञ
'सैटलाइट टाउनशिप के पास इंडस्ट्रियल पार्क भी हो' : बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान का कहना है सैटलाइट टाउनशिप बनाने का निर्णय बिहार के लिए बड़ा फैसला है. सम्राट चौधरी सरकार की यह अच्छी सोच है. सैटलाइट टाउनशिप का मतलब ही होता है कि बड़े शहर के आसपास एक नया शहर डेवलप करना, जैसे दिल्ली के नजदीक नोएडा को डेवलप किया गया है. हम लोगों की मांग यही है कि नए शहर के पास एक इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाया जाए इससे रोजगार में और अधिक वृद्धि होगी.
'बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे' : प्लानिंग और इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए विशेषज्ञ केपीएस केसरी ने फोन से बातचीत में कहा कि सैटलाइट टाउनशिप की जो सोच है इसका लाभ तो मिलेगा. चूंकि बिहार में जो शहरीकरण है वह बहुत ही कम है 16 से 17% के आसपास ही है लेकिन लोगों का झुकाव अब शहर के तरफ तेजी से हो रहा है इसलिए व्यवस्थित शहर का विकास जरूरी है. ऐसे में सरकार की तरफ से जो सैटलाइट टाउनशिप को लेकर कदम बढ़ाया गया है यह अच्छी सोच है. इससे रोजगार भी पैदा होंगे.
यूपी सहित कई राज्यों में सैटलाइट टाउनशिप पर अच्छा काम हुआ है इस पर केपीएस केसरी का कहना है कि हम लोगों ने शहरीकरण पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है अब नई सरकार ने आते ही बड़ा कदम उठाया है लेकिन इसको जितनी जल्दी लागू किया जाए उतना अच्छा होगा.
एनडीए सरकार ने एक करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया है तो क्या सैटलाइट टाउनशिप का जो कांसेप्ट है उससे इस वादा को पूरा करने में मदद मिलेगी केपीएस केसरी ने कहा आर्थिक गतिविधियां तो बढ़ेगी ही, कंस्ट्रक्शन का काम जब अधिक होगा वृक्षारोपण का काम बड़े पैमाने पर किया जाएगा तो इसका लाभ तो मिलेगा ही क्योंकि इंडस्ट्रीज भी आएगा सर्विस सेक्टर भी आएगा होटल आएंगे तो इन सब से बिहार का विकास होगा लेकिन इसको जल्दी से जमीन पर उतारना होगा.
'किसानों को नुकसान ना हो' : एएन सिन्हा शोध संस्थान के विशेषज्ञ डॉ विद्यार्थी विकास का कहना है कि सैटेलाइट टाउनशिप का कॉन्सेप्ट कई राज्यों में अपनाया गया है. जैसे दिल्ली के नजदीक गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, चंडीगढ़ में मोहाली और पंचकूला है. कोलकाता में साल्टलेक सिटी है, अहमदाबाद में गांधीनगर है.
इन सब को अध्ययन करेंगे तो दिखेगा की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बेहतर हुआ है. शहर को व्यवस्थित ढंग से बसाया गया है जिससे ट्रैफिक पर लोड कम है. कनेक्टिविटी का बेहतर साधन देखने को मिलता है. कुल मिलाकर पूंजीपति वर्ग या कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक अच्छी पहल है.
वैसे जहां तक बिहार की बात है, बिहार में भी सैटलाइट टाउनशिप बनाया जाएगा तो मास्टर प्लान बनाकर ही होगा. हालांकि एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जिन किसानों से जमीन ली जाएगी उन्हें उसका मुकम्मल मुआवजा मिले. यदि व्यापारिक केंद्र भी उनकी जमीन पर डेवलप किया जा रहा है तो उसमें उन्हें भी भागीदार बनाया जाए, जिससे उनकी माली हालत में सुधार हो. इसके साथ ज्यादा उपजाऊ जमीन के साथ छेड़छाड़ करने से भी बचना चाहिए. बंजर जमीन या फिर जो खेती के काम में उपयोग में नहीं आते हैं वैसे जमीन को इसमें लिया जाए तो बिहार के लिए बेहतर होगा.
अगले साल तक मास्टर प्लान के साथ काम हो जाएगा शुरू : बिहार सरकार ने नए सैटलाइट टाउनशिप के लिए 30 मार्च 2027 तक जमीन की खरीद बिक्री हस्तांतरण और किसी भी प्रकार के नए भवन के निर्माण पर भी रोक लगा दी है. बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि बिहार में बड़े बदलाव की तैयारी है. इससे नीतीश कुमार का जो विकसित बिहार बनाने का सपना है, वह पूरा होगा.
''11 सैटलाइट टाउनशिप के लिए जमीन सबसे बड़ी चुनौती है. इनमें से पटना, सोनपुर, गया जी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर के लिए 31 मार्च 2027 तक जमीन चिन्हित करने की घोषणा की गई है. वहीं मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी में बनने वाले टाउनशिप के लिए 30 जून 2027 तक का डेट लाइन रखा गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसका संकल्प भी जारी कर दिया है.''- श्रवण कुमार, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार
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4 गुना मिलेगा दाम, 55% जमीन वापस करेगी सरकार, बिहार में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना से किसानों की बल्ले-बल्ले