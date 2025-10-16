रेलवे पुलिस ने 11 रोहिंग्या नागरिकों को किया गिरफ्तार, 20 साल पहले भारत में घुसे
रेलवे पुलिस ने अगरतला ट्रेन से 11 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है.
Published : October 16, 2025 at 9:47 PM IST
गुवाहाटी: सैकड़ों रोहिंग्या नागरिक काम के बहाने भारत के विभिन्न राज्यों में आकर बस गए हैं. इस बीच 11 विदेशी नागरिकों को गुरुवार को असम के बोंगाईगांव में रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए लोगों में बच्चों और महिलाएं भी शामिल हैं.
जानकारी के मुताबिक रेलवे पुलिस ने उन्हें रात में अगरतला ट्रेन से गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान इस्माइल आजाद, अब्दुल्ला, मोहम्मद नूर, अशलिया बेगम, मुहम्मद अनस, नूर आलम, नूर कालिमा, मोहम्मद अनीस, रीमा और नूर के रूप में हुई है.
रेलवे पुलिस कर रही पूछताछ
रेलवे पुलिस आरोपियों से आगे की जानकारी के लिए पूछताछ कर रही है. आजाद ने मीडिया को बताया कि वह 2013 से हैदराबाद में मजदूरी कर रहा था. खुद को म्यांमार का रोहिंग्या बताने वाले आजाद ने बताया कि वह त्रिपुरा के अगरतला होते हुए एक ट्रेन से असम पहुंचा था. उसने बताया कि कई बांग्लादेशी नागरिक अभी भी हैदराबाद में मज़दूरी कर रहे हैं.
'हमारे पास बांग्लादेशी पहचान पत्र नहीं'
उन्होंने कहा, "हम म्यांमार से हैं. हम बांग्लादेशी नहीं,रोहिंग्या हैं. हम बांग्लादेश जा रहे हैं. हम 11 लोग हैं. हमारे पास बांग्लादेशी पहचान पत्र नहीं हैं. हम 2013 में आए थे. हम हैदराबाद से बांग्लादेश जा रहे थे. इस साल अगस्त में असम पुलिस ने कछार जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास महिलाओं और बच्चों समेत नौ संदिग्ध रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया था.
20 साल पहले भारत में घुसे
सीमा के पास कटिगोरा इलाके के विश्वनभरपुर गांव के निवासियों ने कुछ अपरिचित लोगों को देखा और उनसे पूछताछ के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों ने दावा किया कि वे लगभग 20 साल पहले अवैध रूप से भारत में घुसे थे और हैदराबाद में विभिन्न पदों पर काम कर रहे थे.
यह भी पढ़ें- CBI को जांच का निर्देश देने की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट