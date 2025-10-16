ETV Bharat / bharat

रेलवे पुलिस ने 11 रोहिंग्या नागरिकों को किया गिरफ्तार, 20 साल पहले भारत में घुसे

गुवाहाटी: सैकड़ों रोहिंग्या नागरिक काम के बहाने भारत के विभिन्न राज्यों में आकर बस गए हैं. इस बीच 11 विदेशी नागरिकों को गुरुवार को असम के बोंगाईगांव में रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए लोगों में बच्चों और महिलाएं भी शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक रेलवे पुलिस ने उन्हें रात में अगरतला ट्रेन से गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान इस्माइल आजाद, अब्दुल्ला, मोहम्मद नूर, अशलिया बेगम, मुहम्मद अनस, नूर आलम, नूर कालिमा, मोहम्मद अनीस, रीमा और नूर के रूप में हुई है. रेलवे पुलिस कर रही पूछताछ

रेलवे पुलिस आरोपियों से आगे की जानकारी के लिए पूछताछ कर रही है. आजाद ने मीडिया को बताया कि वह 2013 से हैदराबाद में मजदूरी कर रहा था. खुद को म्यांमार का रोहिंग्या बताने वाले आजाद ने बताया कि वह त्रिपुरा के अगरतला होते हुए एक ट्रेन से असम पहुंचा था. उसने बताया कि कई बांग्लादेशी नागरिक अभी भी हैदराबाद में मज़दूरी कर रहे हैं.