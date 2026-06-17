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मैसूर के अस्पताल में 11 मरीजों की मौत, लापरवाही का आरोप, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने दी सफाई

मैसूर (कर्नाटक): शहर के एक अस्पातल में 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत के बाद डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं. मामला मैसूर शहर के मेटागहल्ली स्थित जयदेव अस्पताल का है. 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत के संबंध में एक वीडियो प्रसारित होने के बाद अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सदानंद ने स्पष्टीकरण दिया और आरोपों को खारिज कर दिया.

मैसूर के जयदेवा अस्पताल में मंगलवार सुबह 8 बजे से बुधवार सुबह 8 बजे तक भर्ती 11 लोगों की मौत के बारे में मरीजों के रिश्तेदारों ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया था. वीडियो में उन्होंने डॉक्टरों और हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक न होने का आरोप लगाया था. कुछ घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया.

बाद में अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. सदानंद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "अस्पताल में कोई लापरवाही या डॉक्टरों की कमी नहीं थी. हमारा अस्पताल एक टर्शियरी केयर रेफरल हॉस्पिटल है और मैसूर समेत आस-पास के पांच जिलों से दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को यहां भर्ती किया जाता है. आम मामलों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में किया जाता है. सिर्फ जानलेवा स्थिति वाले मरीजों को ही हमारे हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है."

उन्होंने माना कि मंगलवार सुबह 8 बजे से बुधावर सुबह 8 बजे के बीच 11 लोगों की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि हालांकि यह संख्या सामान्य से ज्यादा है, लेकिन मरने वालों में से ज्यादातर लोग गंभीर हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और उम्र से जुड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. कुछ की हालत बहुत गंभीर थी जब उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.