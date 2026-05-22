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अंबाला में कर्मभूमि एक्सप्रेस से बिहार के 11 नाबालिग को कराया गया रेस्क्यू, बाल मजदूरी के लिए ले जा रहा था दलाल

अंबाला कैंट स्टेशन पर बिहार के 11 नाबालिग बरामद ( ETV Bharat )

अंबाला: हरियाणा के अंबाला कैंट स्टेशन पर कर्मभूमि एक्सप्रेस से 11 नाबालिक बच्चों को रेस्क्यू किया गया है. इनमें एक बच्ची और 10 बच्चे शामिल हैं. ये सभी बच्चे बिहार के रहने वाले हैं. इन्हें बाल मजदूरी करने के लिए तस्करों के द्वारा पंजाब के लुधियाना और हरियाणा के अंबाला सहित अन्य जिलों के अलग-अलग फैक्ट्रियों में मजदूरे के लिए ले जाया जा रहा था. कैसे किया गया रेस्क्यूः जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस को उनके टोल फ्री नंबर 18001027222 पर गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर चाइल्ड लाइन, आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम गठित की गई. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रेन में चेकिंग अभियान चलाया. ट्रेन में सघन जांच के दौरान कुल 11 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें एक लड़की भी शामिल है.