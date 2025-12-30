ETV Bharat / bharat

बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से कनेक्शन रखने के 11 आरोपी गिरफ्तार

असम पुलिस की स्पेशल टॉस्क फोर्स ने एक ऑपरेशन के दौरान बांग्लादेशी कट्टरपंथी ग्रुप से कथित कनेक्शन के आरोप में 11 लोगों को अरेस्ट किया.

FUNDAMENTALIST
बांग्लादेशी जिहादियों से संपर्क रखने वाले 11 लोग गिरफ्तार. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 4:10 PM IST

गुवाहाटी (असम): भारत विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, असम पुलिस की स्पेशल टॉस्क फोर्स ने सोमवार रात एक ऑपरेशन के दौरान बांग्लादेशी कट्टरपंथी ग्रुप से कथित कनेक्शन के आरोप में 11 लोगों को पकड़ा.

पकड़े गए लोगों पर शक है कि वे बांग्लादेशी जिहादी संगठन के लिए प्यार से काम करते थे, जिन्हें कल रात की गई छापेमारी के दौरान असम और त्रिपुरा से पकड़ा गया.

गुवाहाटी शहर के पॉलिसी कमिश्नर और STF चीफ पार्थ सारथी महंत ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सेंट्रल एजेंसियों से मिली टिप पर स्पेशल टॉस्क फोर्स ने असम के 4 जिलों और साथ ही त्रिपुरा में एक ऑपरेशन शुरू किया.

उन्होंने कहा, "कल रात असम के बारपेटा, चिरांग और दरांग जिलों और त्रिपुरा में एक ऑपरेशन चलाया गया. हमने कुल 11 जिहादियों को गिरफ्तार किया है, जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी ग्रुप्स के सीधे ऑर्डर पर काम कर रहे थे."

महंत ने बताया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वे नए बने इंडियन मुजाहिदीन-K के मेंबर थे.

उन्होंने दावा किया, "उनमें से 10 असम से और एक त्रिपुरा से पकड़ा गया. उनका मुख्य मकसद असम और बाकी नॉर्थईस्ट को अस्थिर करना था. वे देश के इस हिस्से में 'मुस्लिम दबदबा' बनाना चाहते थे."

एसटीएफ ने जिन्हें गिरफ्तार किया है, वे हैं-

1. नसीमउद्दीन उर्फ ​​नजीमुद्दीन उर्फ ​​तमीम (24 साल), बारपेटा जिला असम.

2. जुनाब अली (38 साल) बेटा. चिरांग जिला असम.

3. अफराहिम हुसैन (24), दरांग जिला, असम.

4. (मिजानुर रहमान (46 साल) बारपेटा जिला, असम.

5. सुल्तान महमूद (40 साल) बारपेटा, जिला असम.

6 मो. सिद्दीक अली (46 साल) जिला बारपेटा, असम.

7. रसीदुल आलम, जिला बक्सा, जिला असम.

8. महिबुल खान (25 साल) बक्सा जिला, असम.

9. शारूक हुसैन (22 साल), बारपेटा जिला, असम.

10. मोहम्मद दिलबर रजाक (26 साल), बारपेटा जिला, असम.

11. जागीर मिया, जिला वेस्ट त्रिपुरा. त्रिपुरा.

संपादक की पसंद

