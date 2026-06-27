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'शक्तिमान' से सूझा आईडिया! 10वीं पास रोहित ने बनाई दुनिया की सबसे सस्ती बिजली तकनीक, जानें कैसे करता है काम

"पूरा सिस्टम पानी से चलता है. किसी प्रकार की खास भौगोलिक स्थिति की जरूरत नहीं है. बिहार में बहुत सारे जिले नदी किनारे हैं. यहां पांच छ: महीने तक इलाका पानी में डूबा रहता है. बरसात में एक बार रिजर्व वायर को पानी से भर लेंगे तो वही पानी बार-बार रिसर्कुलेट होते जाएगा. पूरी तकनीक टेस्टेड है. 15 प्रतिशत बिजली सिस्टम को चलाने में खपत होगी और बचा हुआ 85 प्रतिशत कहीं भी यूज किया जा सकता है."- रोहित, आविष्कारक

शोध में कितना समय लगा?: रोहित बताते हैं कि इसके शोध में काफी समय लगा. लगभग 12 साल का समय लगा है. लेकिन अगर पेपर से देखेंगे तो 2022 में पेटेंट के लिऐ फाइल किए और तैयारी 2020 से कर रहे थे. छह साल तो फूल टाइम दिए हैं. हिंदी वर्जन में सारे बुक मंगवाकर पढ़ता था.

भारत सरकार ने किया पेटेंट: रोहित आगे बताते हैं कि दो- तीन कड़ी समीक्षा के बाद अब जाकर 2026 में मेरे तकनीक को 'स्थाई पेटेंट' मिला है. अब रोहित अपने तकनीक के साथ कॉमर्सलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं. इस तकनीक को धरातल पर लाने के लिए रोहित के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह है फंडिंग. इसके लिए उन्होंने संबंधित विभाग में आवेदन दिया है. रोहत कहते हैं कि अगर सरकार की ओर से फंडिंग नहीं की गई तो प्राइवेट कंपनी इंवेस्टमेंट के लिए तैयार है.

"प्रोटोटाइप टेस्ट के बाद पुणे स्थित वाटर एकेडमी, जहां सारे इंजीनियर और साइंटिस्ट की मिटिंग थी, वहां ' वाटर रिसोर्स ' के लिए मुझे भी भेजा गया था. उस मीटिंग में भी मैंने प्रजन्टेशन दिया था और वहां भी ग्रांट किया गया था. फिर 2022 में पेटेंट के लिए मैंने फाइल किया." - रोहित, आविष्कारक

बिना डिग्री रचा इतिहास: रोहित बताते हैं कि मैंने दसवीं तक की पढ़ाई की है और लगातार फिजिक्स की पढ़ाई की है. पटना स्थित एक कॉलेज में मेनेंजमेंट कर रहे थे. उक्त कॉलेज के माध्यम से मुझे IIT भी भेजा गया था. वहां हमने अपने 'टेक्नोलोजी को वेरिफाई ' करवाया था. सभी ने प्रशंसा की थी और पेटेंट कराने की सलाह दी थी.

बिजली संकट का बड़ा समाधान: उनकी यह हाइड्रो लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी बिजली उत्पादन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है, क्योंकि इससे बेहद मामूली लागत में 24 घंटे बिजली बनाना संभव हो पाएगा. रोहित ने अपने इस अनोखे स्टार्टअप का नाम हाइड्रो लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी रखा है, जो आने वाले समय में देश के ऊर्जा संकट का एक बड़ा समाधान बन सकता है. उनके इस खोज ने बड़े-बड़े वैज्ञानिकों और IIT विशेषज्ञों को भी हैरानी में डाल दिया है.

रोहित ने बनाई दुनिया की सबसे सस्ती बिजली तकनीक: जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड के बंगरडीह गांव के होनहार युवा ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में एक ऐसा क्रांतिकारी कमाल किया है, जिसकी गूंज अब हर तरफ सुनाई दे रही है. महज 10वीं पास रोहित ने किसी बड़ी लैब या बिना किसी डिग्री के पूरे 12 साल की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद इस तकनीक को ढूंढ निकाला है. रोहित ने जब अपने आविष्कार का डेमो दिया तो इस पल के गवाह भाजपा नेता आरके सिन्हा समेत कई लोग बने.

जमुई: बिहार के जमुई जिले के रोहित ने हाइड्रो लिफ्टिंग तकनीक विकसित की थी, जो बिजली उत्पादन की दुनिया की सबसे सस्ती तकनीक बताई जा रही है. सालों की मेहनत और कोशिश के बाद अब भारत सरकार से पेटेंट मिला है. इस तकनीक को राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे और आईआईटी ने भी सराहा है. कैसे काम करती है 'हाइड्रो लिफ्टिंग' तकनीक? क्यों है सबसे किफायती टेक्निक? रोहित को कैसे आया आइडिया? विस्तार से जानें..

पिता हैं सरकारी स्कूल में HM: जमुई जिला मुख्यालय से करीब 20-22 किलोमीटर दूर, लक्ष्मीपुर प्रखंड के बंगरडीह गांव में रहने वाले रोहित के पिता संतोष कुमार सिंह इसी प्रखंड के तेतरिया गांव के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हैं. माता-पिता के इकलौती संतान होने के कारण वह हमेशा रोहित के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे. हर पिता की तरह उनका भी यही सपना था कि बेटा पढ़-लिखकर जीवन में कुछ बड़ा करे, ताकि परिवार और गांव का नाम रोशन हो सके.

बेटे के भविष्य की सताती रहती थी चिंता: रोहित पढ़ाई में सामान्य ही रहा, जिससे पिता की चिंता अक्सर बढ़ जाती थी. लेकिन आज जब उनके उसी बेटे ने अपनी अनूठी सोच से यह ऐतिहासिक आविष्कार कर दिखाया है, तो पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं. कभी बेटे के भविष्य को लेकर परेशान रहने वाले शिक्षक पिता का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया है, क्योंकि पूरा इलाका उनके बेटे की कामयाबी की तारीफ करते नहीं थक रहा है.

पिता के साथ रोहित (ETV Bharat)

"एक ही बेटा है. पढ़ने के लिऐ पटना भेजे लेकिन पढ़ाई के साथ- साथ हमसे छुप- छुपाकर ये सब काम ( मेनेजमेंट, रिसर्च आदि ) करता था. पढ़ाई में कम तकनीक में ज्यादा समय बिताता है, लेकिन अब कोई मलाल नहीं है. हमसे छुपकर भी किया तो अच्छा ही किया है. बेटे का आविष्कार पेटेंट हो गया है, यह बड़ी उपलब्धि है."- संतोष कुमार सिंह, रोहित के पिता

भारत सरकार से मिला पेटेंट (ETV Bharat)

सरकार से पिता ने की मांग: बेटे के आविष्कार को धरातल पर उतारने के लिए फंड की जरूरत है. ऐसे में रोहित के पिता ने सरकार से इस ओर ध्यान देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि बेटे की उपलब्धि से हमलोगों का मनोबल बढ़ गया है.

कैसे काम करती है 'हाइड्रो लिफ्टिंग' तकनीक?: इस मॉलड में दो बड़े वॉटर टैंक बनाए जाते हैं. अगर इसे बड़े पैमाने पर लागू करना हो, तो टैंक की जगह डैम (बांध) का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इसमें से एक टैंक ऊंचाई पर और दूसरा टैंक गहराई में यानी कि नीचे स्थित होता है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

पानी के रीसाइकिल का सिद्धांत: सबसे पहले नीचे वाले टैंक में जमा पानी को मोटर या पंप की मदद से ऊपर वाले टैंक में भेजा जाता है. इसके बाद ऊपर वाले टैंक से पानी को तेजी से नीचे छोड़ा जाता है. जब पानी ऊंचाई ले नीचे गिरता है, तो इसकी गति और दबाव से नीचे लगा टर्बाइन तेजी से घूमने लगता है. टर्बाइन के घूमने से जनरेटर एक्टिव होता है और बिजली पैदा होती है. यह तकनीक पानी के रीसाइकिल सिद्धांत पर काम करती है, जिससे बिना पानी बर्बाद किए लगातार बिजली बनाई जा सकती है.

क्यों है सबसे किफायती टेक्निक?: यह तकनीक हर तरह के भौगोलिक क्षेत्र और सभी मौसमों में सफलतापूर्वक काम कर सकती है.इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि एक बी पानी को बार-बार रीसाइकिल करके बिजली बनायी जाती है. इसके कारण यह बिजली उत्पादन का सबसे सस्ता और किफायती तरीका बन जाता है.

रोहित का आविष्कार (ETV Bharat)

पूरी तरह से इको-फ्रेंडली और प्रदूषण मुक्त होने के कारण यह ग्रीन एनर्जी का एक बेहतरीन उदाहरण है. इस प्लांट से बनने वाली कुल बिजली का 85 प्रतिशत कमर्शियल सेल के लिए इस्तेमाल हो सकता है.

कैसे आया आइडिया?: रोहित के मन में इस तकनीक को बनाने का विचार बचपन के एक सीधे-सादे अनुभव से आया. उस दौर में जमुई में बिजली की भारी कटौती होती थी और घंटों अंधेरा छाया रहता था. रोहित उस समय काफी छोटे थे. दूरदर्शन पर आने वाले मशहूर सीरियल 'शक्तिमान' के बहुत बड़े प्रशंसक थे. अक्सर ऐसा होता था कि वह सीरियल देखते रहते और बिजली गुल हो जाती थी.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

उस समय लोग टीवी चलाने के लिए ट्रैक्टर की बैटरी का जुगाड़ तो करते थे, लेकिन वह बैटरी भी कुछ ही देर में डिस्चार्ज हो जाती थी. बार-बार शो छूटने की इसी बेबसी और कसक ने रोहित के बाल मन पर गहरा असर जाला था. तभी से उनके दिमाग में यह बात पक्की हो गई कि उन्हें भविष्य में एक ऐसी तकनीक विकसित करनी है जो न सिर्फ सबसे सस्ती हो, बल्कि बिना किसी रुकावट के लगातार बिजली देती रहे. इसी का परिणाम आज सबके सामने है.

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