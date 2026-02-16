ETV Bharat / bharat

10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्र परीक्षा को लेकर रहें गंभीर, जानिए बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन परिणामों के लिए जरूरी टिप्स

उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहानी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बोर्ड परीक्षा के छात्रों के लिए दी कई अहम जानकारियां

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 16, 2026 at 1:57 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: 17 फरवरी 2026 मंगलवार से शुरू होने जा रही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों की दिल की धड़कन तेज है. इस परीक्षा में भारत सहित 26 देशों के कुल 46 लाख से अधिक छात्र शामिल हो रहे हैं. छात्रों के सामने करियर के अहम मोड़ और उनके परीक्षा दवाब को कम करने को लेकर ईटीवी भारत ने शिक्षाविद् और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहानी से खास बातचीत की . उन्होंने परीक्षा और परीक्षा के बाद के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अहम जानकारियां दी.

छात्रों के सामने बेहतर प्रदर्शन का रहता है दबाव

बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों के सामने बेहतर प्रदर्शन का दबाव है तो दूसरी ओर सीयूईटी के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश की तैयारी को लेकर भी काफी होड़ है. इन दोनों के बीच सही दिशा और सटीक जानकारी ही सफलता की कुंजी बनती है. आज अधिकांश केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार सीयूईटी के जरिए प्रवेश दे रहे हैं, ऐसे में छात्रों को न केवल परीक्षा की तैयारी पर फोकस करना है, बल्कि विकल्पों की सही समझ भी विकसित करनी है.

जानिए बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन परिणामों के लिए जरूरी टिप्स (ETV Bharat)

तनाव प्रबंधन, एडमिशन की तैयारी के लिए क्या करें छात्र

बोर्ड परीक्षा के दौरान तनाव प्रबंधन, एडमिशन की तैयारी, नियमित प्रवेश न मिलने पर विकल्प, गैप ईयर की स्थिति और डुअल डिग्री की वैधता जैसे सवालों को लेकर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहानी ने विस्तार से चर्चा की छात्रों को उपयोगी सुझाव दिए. उनका मानना है कि सही योजना, स्वास्थ्य का ध्यान और उपलब्ध शैक्षणिक अवसरों की जानकारी इन तीनों का संतुलन ही छात्रों को सफलता की ओर ले जाता है.

उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति के ईटीवी भारत के साथ की बातचीत के प्रमुख अंश...

प्रश्न: बारहवीं के छात्रों के लिए इस समय क्या संदेश है?

उत्तर-प्रो. नवीन चंद्र लोहानी: सबसे पहले बोर्ड परीक्षा को गंभीरता से लें. अच्छे अंक के लिए एकाग्र होकर तैयारी करें. परीक्षा के समय स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. यदि आप ग्रेजुएशन में प्रवेश लेने की सोच रहे हैं और साथ ही कोई कौशल आधारित कोर्स भी करना चाहते हैं तो ओपन सिस्टम से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं. इससे आपकी स्किल बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बेहतर होंगे.

प्रश्न: परीक्षा के समय तनाव और कंसंट्रेशन की समस्या से कैसे निपटें?
उत्तर- प्रो. नवीन चंद्र लोहानी: परीक्षा के समय छात्र अक्सर अधिक पढ़ने के दबाव में नींद और स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं, जो सही नहीं है. चिकित्सा और मनोविज्ञान दोनों ही यह सलाह देते हैं कि पर्याप्त नींद लें और नियमित विश्राम करें. जरूरी विषयों को दोहराएं, कठिन हिस्सों पर अधिक ध्यान दें और शिक्षकों से मार्गदर्शन लें. परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए मानसिक और शारीरिक संतुलन आवश्यक है.

प्रश्न: सीयूईटी के माध्यम से एडमिशन की तैयारी कर रहे छात्रों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
उत्तर- प्रो. नवीन चंद्र लोहानी: आज देश के अधिकांश केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश ले रहे हैं. ऐसे में छात्रों को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जिस कोर्स में वह प्रवेश लेना चाहते हैं, उसकी न्यूनतम पात्रता और सिलेबस क्या है. प्रतियोगी परीक्षा के अनुरूप तैयारी करना जरूरी है. साथ ही, विभिन्न केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को ध्यान से देखें. उन्होंने बताया कि यदि आपने पूर्व में जो डिग्री प्राप्त की है वह यूजीसी के अनुरूप है तो आगे की पढ़ाई के लिए उसी आधार पर अपनी रणनीति बनाएं.

प्रश्न: यदि किसी छात्र को नियमित विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाता है तो उसके लिए क्या विकल्प हैं?
उत्तर- प्रो. नवीन चंद्र लोहानी: ऐसी स्थिति में दूरस्थ शिक्षा (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग) एक बेहतर विकल्प है. भारत में वर्तमान में कई राज्य स्तरीय ओपन विश्वविद्यालय हैं. इनके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी प्रमुख संस्थान है. दूरस्थ शिक्षा प्रणाली लचीली है. यहां वर्ष में दो बार जुलाई और जनवरी सत्र में प्रवेश की सुविधा उपलब्ध रहती है. बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमबीए, बीसीए जैसे सामान्य और प्रोफेशनल कोर्स ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हैं. छात्र संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

प्रश्न: जिन विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में छूट गई हो या तीन-चार साल का गैप हो, उनके लिए क्या रास्ता है?
उत्तर- प्रो. नवीन चंद्र लोहानी:ओपन डिस्टेंस सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें उम्र या समय का बंधन नहीं है. यदि आपकी पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई है चाहे नौकरी, व्यवसाय या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण तो भी आप दोबारा प्रवेश ले सकते हैं. तीन वर्ष की डिग्री को छह वर्ष तक और दो वर्ष की डिग्री को चार वर्ष तक पूरा करने की अनुमति मिलती है. यह लचीलापन विद्यार्थियों को अपनी गति से पढ़ाई पूरी करने का अवसर देता है.

प्रश्न: क्या एक साथ दो डिग्री (डुअल प्रोग्राम) करना मान्य है?
उत्तर- प्रो. नवीन चंद्र लोहानी: यूजीसी ने अब डुअल डिग्री की अनुमति दे दी है. यानी आप एक नियमित डिग्री के साथ एक दूरस्थ शिक्षा की डिग्री ले सकते हैं. हालांकि ध्यान रहे कि यदि आप स्नातक (ग्रेजुएशन) कर रहे हैं तो उसी स्तर की दूसरी डिग्री या डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं. सीधे पीजी डिग्री नहीं ले सकते. दूरस्थ शिक्षा से मिली डिग्री पूरी तरह मान्यता प्राप्त होती है और सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में स्वीकार्य है. उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा, सीयूईटी और विश्वविद्यालय प्रवेश की प्रक्रिया छात्रों के जीवन का महत्वपूर्ण चरण है. उन्होंने साफ संदेश दिया कि “स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लक्ष्य स्पष्ट रखें और उपलब्ध हर शैक्षणिक अवसर का सही उपयोग करें.”

ये भी पढ़ें :

CBSE Board Exams: स्टूडेंट्स के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी, नोट कर लें ये बातें

10वीं बोर्ड के साइंस और सोशल साइंस कॉपी के लिए नए नियम, CBSE ने स्कूलों को दिया ये निर्देश

CBSE ने जारी की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

TAGGED:

CBSE BOARD EXAM 2026 CUET
IMPORTANT TIPS FOR EXCELLENT RESULT
IMPORTANT TIPS FOR 10TH 12TH EXAM
UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY
10TH AND 12TH BOARD EXAMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.