ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ में 108 नक्सलियों का 101 हथियारों के साथ सरेंडर, नक्सलियों का डंप 3 करोड़ 61 लाख कैश और एक किलो सोना भी बरामद

छत्तीसगढ़ में 108 नक्सलियों का सरेंडर ( ETV Bharat )

बस्तर: माओवादियों के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक बार फिर जवानों को अभूतपूर्व सफलता मिली है. DKSZC (दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी) के 108 माओवादियों ने हथियार डाल दिए हैं. इनमें 44 महिला माओवादी भी शामिल हैं. 108 माओवादी कैडरों पर 3 करोड़ 29 लाख रुपए का इनाम घोषित है. माओवादियों ने 101 हथियार भी वापस किए हैं.

सबसे बड़ा डंप बरामद

बस्तर में जहां 108 नक्सलियों ने आज पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, वहीं बीजापुर में इंद्रावती नदी के किनारे से नक्सलियों का बड़ा डंप बरामद किया गया है. इस डंप में 3 करोड़ 61 लाख रुपए कैश और करीब एक करोड़ 64 लाख मूल्य का एक किलो सोना माओवादियों द्वारा की गई डंप से बरामद किया गया है. यह देश के नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में एक ही जगह से सबसे ज्यादा बरामद हुआ डंप है.

108 नक्सलियों का 101 हथियारों के साथ सरेंडर (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ में 108 नक्सलियों का सरेंडर (ETV Bharat)

108 नक्सलियों का 101 हथियारों के साथ सरेंडर (ETV Bharat)

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक बार फिर दोहराया कि हम तय समय सीमा में नक्सलवाद को खत्म कर दम लेंगे. छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है कि 2027 तक बस्तर से फोर्स को वापस बुलाया जा सकता है.