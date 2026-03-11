छत्तीसगढ़ में 108 नक्सलियों का 101 हथियारों के साथ सरेंडर, नक्सलियों का डंप 3 करोड़ 61 लाख कैश और एक किलो सोना भी बरामद
सरेंडर करने वाले माओवादियों पर 3 करोड़ 29 लाख का इनाम था. आत्मसमर्पित नक्सलियों में 44 महिला माओवादी कैडर शामिल हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 11, 2026 at 3:50 PM IST
बस्तर: माओवादियों के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक बार फिर जवानों को अभूतपूर्व सफलता मिली है. DKSZC (दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी) के 108 माओवादियों ने हथियार डाल दिए हैं. इनमें 44 महिला माओवादी भी शामिल हैं. 108 माओवादी कैडरों पर 3 करोड़ 29 लाख रुपए का इनाम घोषित है. माओवादियों ने 101 हथियार भी वापस किए हैं.
सबसे बड़ा डंप बरामद
बस्तर में जहां 108 नक्सलियों ने आज पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, वहीं बीजापुर में इंद्रावती नदी के किनारे से नक्सलियों का बड़ा डंप बरामद किया गया है. इस डंप में 3 करोड़ 61 लाख रुपए कैश और करीब एक करोड़ 64 लाख मूल्य का एक किलो सोना माओवादियों द्वारा की गई डंप से बरामद किया गया है. यह देश के नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में एक ही जगह से सबसे ज्यादा बरामद हुआ डंप है.
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक बार फिर दोहराया कि हम तय समय सीमा में नक्सलवाद को खत्म कर दम लेंगे. छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है कि 2027 तक बस्तर से फोर्स को वापस बुलाया जा सकता है.
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और उसको लेकर हमारी रणनीति 31 मार्च 2026 तक की है. तब तक हम नक्सलवाद पर पूरी तरह से विराम लगाने की स्थिति में होंगे. जहां तक केंद्रीय बलों के काम करने की बात है, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने एक समीक्षा के दौरान यह कहा था कि 31 मार्च 2027 के आसपास केंद्रीय बलों को वापस बुलाया जा सकता है. लेकिन अभी सवा साल का समय है. उसके बाद ये बातें तय होंगी: विजय शर्मा, गृहमंत्री, छत्तीसगढ़
पूरा बस्तर अब शांत है: विजय शर्मा, गृहमंत्री, छत्तीसगढ़
डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, पूरा बस्तर अब शांत है. पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 30 एरिया कमेटी हुआ करती थी जिसमें से 26 एरिया कमेटी पूरी तरह खत्म हो चुकी है. चार एरिया कमेटी बची हुई है, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं. 31 मार्च 2026 तक उसे भी खत्म कर देंगे. केंद्रीय बलों के ऊपर होने वाले खर्च को लेकर विधानसभा में पूछे गए सवाल के उत्तर में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा,यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो केंद्र और राज्य के बीच होता रहता है.
सरेंडर करने वाले माओवादियों का रैंक और उनपर घोषित इनामी राशि
- डीवीएसीएम रैंक के 5 नक्सली जिनपर 40 लाख का इनाम था
- सीवाईपीसीएम रैंक के 2 नक्सली जिनपर 16 लाख का इनाम था
- पीपीसीएम रैंक के 11 नक्सली, इनपर 47 लाख का इनाम घोषित था
- एसीएम रैंक के 21 नक्सली,इनपर 105 लाख का इनाम घोषित था
- पीएम रैंक 37 नक्सली, इनपर 89 लाख का इनाम था
सरेंडर करने वाले माओवादियों से जुड़ी जानकारी
- 6 डिवीजनल कमेटी मेंबर शामिल हैं, जिन पर 48 लाख का इनाम घोषित
- 3 कंपनी पार्टी कमेटी मेंबर शामिल है, जिन पर कुल 24 लाख का इनाम घोषित
- 19 पीपीसीएम रैंक के माओवादी, जिन पर कुल 1 करोड़ 11 लाख का इनाम घोषित
- 23 एरिया कमेटी रैंक के माओवादी, जिन पर 1 करोड़ 15 लाख का इनाम घोषित
- 55 पार्टी मेम्बर रेंक के माओवादी, जिन पर 97 लाख रुपये का इनाम घोषित
सरेंडर करने वाले बड़े नक्सलियों के नाम
- राहुल तेलाम, दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (DKSZC)पश्चिम बस्तर डिवीजन
- DVCM पण्डरु कोवासी और झितरु ओयाम
- DVCM रामधर उर्फ बीरु, पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी
- DVCM मल्लेश, उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी
- PLGA बटालियन नं. 01 CYPC कमांडर मुचाकी
- आंध्रा ओडिशा बार्डर (AOB के DVCM कोसा मण्डावी
माओवादियों से मिले हथियार
- 7 AK- 47
- 10 INSAS रायफल
- 5 SLR रायफल
- 4 LMG रायफल
- 20 303 रायफल
- 11 BGL लांचर्स सहित कुल 101 हथियार बरामद
साल 2026 में हुए बड़े सरेंडर
- 7 जनवरी 2026: सुकमा में 64 माओवादियों का सरेंडर
- 9 जनवरी 2026: दंतेवाड़ा में 63 माओवादियों ने डाले हथियार
- 23 जनवरी 2026: धमतरी में 9 माओवादियों का सरेंडर
- 19 जनवरी 2026: गरियाबंद में 9 माओवादियों का सरेंडर
- 15 जनवरी 2026: बीजापुर में 52 माओवादियों का सरेंडर
- 14 जनवरी 2026: सुकमा में 29 माओवादियों का सरेंडर
- 15 जनवरी 2026: बीजापुर में 52 माओवादियों का सरेंडर
- 19 जनवरी 2026: गरियाबंद में 9 माओवादियों का सरेंडर
- 23 जनवरी 2026: धमतरी में 9 माओवादियों ने किया सरेंडर
- 30 जनवरी 2026: सुकमा में 4 इनामी माओवादियों का सरेंडर
- 5 फरवरी 2026: बीजापुर में 12 सक्रिय माओवादियों का सरेंडर
- 7 फरवरी 2026: 51 हार्डकोर माओवादियों का बस्तर में सरेंडर
- 24 फरवरी 2026: बस्तर के कुख्यात नक्सली देवजी का तेलंगाना में सरेंडर
- 26 फरवरी 2026: DVCM मल्लेश समेत 3 नक्सलियों का बस्तर में सरेंडर
- 1 मार्च 2026: महासमुंद में 15 नक्सलियों का सरेंडर
- 11 मार्च 2026: बीजापुर में 108 माओवादियों का सरेंडर
नक्सल सरेंडर पॉलिसी पर गृहमंत्री विजय शर्मा की ओर से सदन में दी गई पूर्व में जानकारी
- 6 साल में 4340 नक्सलियों का सरेंडर हुआ
- 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2026 तक 4340 नक्सलियों ने किया सरेंडर
- 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2026 तक 3644 नक्सली गिरफ्तार हुए
- 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2026 तक 666 नक्सली ढेर किए गए
- 6 सालों में मुठभेड़ों में 3644 नक्सली गिरफ्तार किए गए
- 6 सालों में मुठभेड़ों में 666 माओवादी मारे गए
- अबतक 2937 सरेंडर माओवादियों का पुनर्वास हुआ
- जिन नक्सलियों का पुनर्वास हुआ उसमें 1496 इनामी नक्सली
- 1441 वो नक्सली हैं जिनपर इनाम घोषित नहीं था
- 1496 इनामी नक्सलियों पर कुल 5 करोड़ 64 लाख पुनर्वास में खर्च होगा
- पुनर्वास राशि सरेंडर माओवादियों को 3 वर्ष के बाद मिलेगी जो खाते में ट्रांसफर होगी
- सरेंडर करते ही 50- 50 हजार की राशि नक्सलियों को दी जाती है
- 49 करोड़ 34 लाख 50 हजार की राशि बाद में सरेंडर माओवादियों को दी जाएगी
साल 2026 में हुए बड़े नक्सल एनकाउंटर
- 29 जनवरी 2026: बीजापुर में मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर
- 17 जनवरी 2026: बीजापुर मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए
- 3 जनवरी 2026: सुकमा में 12 नक्सली ढेर
- 3 जनवरी 2026: बीजापुर के बासागुड़ा में मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर
साल 2025 में हुए बड़े नक्सल एनकाउंटर
- 19 दिसंबर 2025: बीजापुर में एनकाउंटर, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर
- 18 दिसंबर 2025: सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर
- 3 दिसंबर 2025: गंगालूर में एनकाउंटर, पीएलजीए कंपनी का कमांडर समेत 18 नक्सली ढेर, 3 जवान शहीद
- 12 नवंबर 2025: बीजापुर के नेशनल पार्क में मुठभेड़, 6 नक्सली ढेर
- 21 मई 2025: शीर्ष नक्सली नेता बसवराजू समेत 28 नक्सली ढेर
- 15 मई 2025: बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ पर मुठभेड़ में 31 नक्सलियों का खात्म
- 12 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर नक्सली मुठभेड़ में 3 माओवादी ढेर
- 31 मार्च 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर 45 लाख की इनामी महिला नक्सली मारी गई
- 29 मार्च 2025: सुकमा में नक्सली मुठभेड़, झीरमकांड में शामिल नक्सली सहित 17 नक्सली मारे गए
- 20 मार्च 2025 : बीजापुर और कांकेर में 2 नक्सल एनकाउंटर में 30 नक्सली ढेर
- 9 फरवरी 2025: बीजापुर मुठभेड़ में 31 माओवादियों को मार गिराया गया.
- 20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद में सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में 16 माओवादी ढेर
- 19 जनवरी 2025: केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ चलपथी सहित 14 माओवादी ढेर
- 16 जनवरी 2025: बीजापुर में भीषण मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए
साल 2024 में हुए बड़े नक्सल एनकाउंटर
- 22 नवंबर 2024: सुकमा जिले में मुठभेड़, 10 माओवादी मारे गए
- 04 अक्टूबर 2024: अबूझमाड़ में हुई मुठभेड़ में 38 नक्सली मारे गए.
- 10 मई 2024: बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए
- 16 अप्रैल 2024: कांकेर जिले में भीषण मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गये
- 02 अप्रैल2024: बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में 13 माओवादी ढेर
कुछ अन्य नक्सली मुठभेड़
- 7 फरवरी 2019 : बीजापुर में हुई बड़ी मुठभेड़ में 10 माओवादी ढेर
- 6 अगस्त 2018: सुकमा में हुई मुठभेड़ में 15 माओवादी ढेर
- 2 मार्च 2018: बीजापुर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 10 माओवादी ढेर
- 27 नवंबर 2014: सुकमा जिले में मुठभेड़ में 15 माओवादी ढेर
- 16 अप्रैल 2013: बस्तर क्षेत्र में घने जंगलों वाले इलाके में मुठभेड़, 10 माओवादी ढेर
- 29 जून 2012: दंतेवाड़ा में मुठभेड़, सीआरपीएफ ने एक महिला समेत 20 नक्सलियों को मार गिराया. 6 जवान घायल
- 23 नवंबर 2010: दंतेवाड़ा के जगरगुंडा क्षेत्र में भीषण मुठभेड़ में 20 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया
- 18 फरवरी 2008: बीजापुर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 13 नक्सली ढेर. सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद
- 10 जुलाई 2007: दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में 20 माओवादी ढेर, 9 जवान घायल
छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली सरेंडर,210 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, पुलिस को सौंपे 153 हथियार
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 28 नक्सलियों का सरेंडर, 89 लाख का घोषित था इनाम
नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक सफलता : 41 माओवादियों का सरेंडर, 1 करोड़ 19 लाख का था इनाम
दंतेवाड़ा में फिर बड़ी संख्या में नक्सलियों का पुनर्वास, 37 नक्सलियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता, इनमें 65 लाख के 27 इनामी
52 खूंखार माओवादियों ने किया बीजापुर में सरेंडर, आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों पर था 1 करोड़ 41 लाख का इनाम
दंतेवाड़ा में इस साल का सबसे बड़ा सरेंडर, 63 माओवादियों ने डाले हथियार, पूना मारगेम योजना ने तोड़ी नक्सलियों की कमर
पूना मोद्दोल: 9 हार्डकोर नक्सलियों का गरियाबंद में सरेंडर, आईजी अमरेश मिश्रा के सामने डाले हथियार
बीजापुर में 12 सक्रिय माओवादियों का सरेंडर, पूना मारगेम के तहत बड़ी सफलता, विस्फोटक सामग्री भी पुलिस को सौंपा
महासमुंद में BBM कमेटी सचिव समेत 15 नक्सलियों का सरेंडर, कुल 73 लाख का है इनाम
बस्तर में बड़ा नक्सली सरेंडर, 3 करोड़ 95 लाख के इनामी 108 माओवादियों का पुनर्वास, 3 करोड़ 60 लाख रुपये और 1 किलो सोना भी मिला
बीजापुर में नक्सल एनकाउंटर, सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़, नक्सली का शव और AK 47 मिला