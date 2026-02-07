ETV Bharat / bharat

'2026 में देश के सभी विधानसभाओं की कार्यवाही को डिजिटाइज कर एक प्लेटफार्म पर लायेंगे', बोले ओम बिरला

'जनप्रतिनिधियों का काम जनता की सेवा करना है' : केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत में सांसद और विधायक होना अन्य देशों की तरह नहीं है, यह बेहद ही चुनौतीपूर्ण काम है. भारत के एक लोकसभा क्षेत्र 25 लाख लोग आते हैं जबकि ब्रिटेन में एक संसदीय क्षेत्र में 90 हजार लोग हैं. भारत में जनप्रतिनिधियों के सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं. जनप्रतिनिधियों का असली काम क्षेत्र के लोगों का सेवा करना है.

"बौद्ध धर्म बिहार से पूरे विश्व में फैला. जब मैं बुद्ध के अवशेष लेकर विदेश जाता हूं तो लोगों का मेरे प्रति नजरिया पवित्र हो जाता है. महात्मा बुद्ध के अस्थि को लेकर बौद्ध धर्म के मानने वालों की आस्था तो रहती है, लेकिन मेरे प्रति भी उनका भाव आदर और सम्मान वाला होता है. वन नेशन वन एप्लीकेशन पीएम मोदी की परिकल्पना है."- किरेन रिजिजू, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री

किरेन रिजिजू ने क्या कहा?: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में 37 लेजिसलेटिव काउंसिल और असेंबली है. मुझे यह कहते हुए खुशी मिल रही है कि बिहार देश का लाइव करने वाला पहला सदन था. बिहार को मदद भी करना है और बिहार से बहुत कुछ सीखना भी है. बिहार के पवित्र धरती से हमारा लगाव है.

'मर्यादा और प्रतिष्ठा में कमी चिंता का विषय' : ओम बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधि विधायी सदन का सामर्थ्य होते हैं. सदन की मर्यादा जनप्रतिनिधि पर टिकी होती है. सदनों की मर्यादा और प्रतिष्ठा में कमी हम सभी के लिए चिंता का विषय है. इसीलिए लगातार राजनीतिक दलों से चर्चा कर सदनों को मर्यादित और संवाद का केंद्र बनाने की ओर हमारा प्रयास रहता है.

"राज्यों के लेजिसलेटिव असेंबली डिजिटल हो चुके हैं. 2026 तक हम सारे राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही को डिजिटाइज कर एक प्लेटफार्म पर लायेंगे. नियम कानून और संविधान की जानकारी को रखकर आप अगर सदन में चर्चा करोगे तो प्रशासन में पारदर्शिता आएगी." - ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष

'मार्ग दर्शन करेगी बिहार विधानसभा' : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संवाद की परम्परा को और मजबूत करेंगे. हम लोकतंत्र को कैसे सशक्त कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन भी बिहार विधानसभा करेगी. हम जितनी सार्थक चर्चा करेंगे, उतनी सदन की मर्यादा भी बढ़ेगी. जब हम सदन के अंदर चर्चा करें तो उस विषय की जानकारी भी हमारे पास होनी चाहिए. वन नेशन वन लेजिसलेटिव प्लेटफार्म कॉन्सेप्ट पर सरकार काम कर रही है.

पटना : बिहार विधानसभा के 105 वें स्थापना दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया. विधानसभा के नवनिर्मित सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश शामिल हुए. बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

AI के मामले में अपडेट हों जनप्रतिनिधि : केद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी विषय पर आपको बोलना है या भाषण देना है तो एआई पर उंगली दबा दो और 10 सेकंड में पूरी सूचना आ जाएगी. इसका लाभ आप जितना उठा सकते हैं उतना आपका फायदा है. आपका लगन और आपकी मेहनत आपको अच्छा एमपी और एमएलए बना सकता है. बिहार विधानसभा का डिबेट उच्च स्तर का होता है. लाइव भी बाढ़िया है. बिहार विधानसभा का दृश्य मनोरंजन भी है और सार्थक भी है.

राहुल गांधी पर हरिवंश ने किया वार : राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बेहतर कर रहा है. विकास की नई इबारत लिख रहा है. 2005 में जहां 29,000 करोड़ का बजट था, अब यह बढ़कर आज 3,47,000 करोड़ हो चुका है. लोकसभा और विधानसभा को डिजिटाइज किया गया है. बिहार विधानसभा में डिजिटल लाइब्रेरी की आधारशिला रखी गई है. राहुल गांधी के रवैया को लेकर हरिवंश ने सवाल उठाया. सदन जिद से नहीं चलता है सदन की कार्यवाही नियम और परंपरा से चलती है.

''लोकतंत्र को मजबूत करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका अहम रही है. नेहरू कहते थे कि सदन में हमें आचरण बेहतर रखने चाहिये, पंचायत स्तर तक के लोग हमारा अनुकरण करते हैं.''- हरिवंश, राज्यसभा के उपसभापति

CM और Dy CM कार्यक्रम में नहीं हुए शामिल : खास बात यह रही की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. 105 साल के बिहार विधानसभा ने देश को कई होनहार नेता दिए. बिहार विधानसभा के अंदर लिए गए फैसले देश के लिए नजीर बन और उसका अनुकरण केंद्र तथा राज्य की सरकारों ने किया.

विजय चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को दिए सुझाव : बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने अनधिकृत तौर पर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने वाले शख्स को लेकर सवाल उठाया. विजय चौधरी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 104 के तहत अगर कोई व्यक्ति अनाधिकृत तौर पर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेता है तो पांच सौ रुपये जुर्माने का प्रावधान है.

सजा के प्रावधान के रूप में ₹500 का कोई मतलब नहीं है विजय चौधरी ने लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध किया कि इस क्लाउज को विलोपित कर दिया जाय. तर्क ये दिया कि विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष को जेल भेजने का अधिकार है.

14 साल में बना था बिहार विधानसभा : दरअसल, बिहार विधानसभा की स्थापना अंग्रेजी शासन काल में लॉर्ड हार्डिंग की परिकल्पना से हुई थी. बिहार विधानसभा भवन औपनिवेशिक काल की इंडो-सरैसेनिक वास्तुकला शैली में निर्मित सर्वोत्कृष्ट भवन मानी जाती है. स्थापत्य कला में भारतीय और यूरोपीय स्थापत्य का सुंदर समन्वय दिखाई देता है.

विधानसभा भवन का निर्माण 1912 में शुरू हुआ और 1926 में पूरा हुआ, यानी कि भवन को बनने में कुल 14 वर्ष लगे. भवन का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार जॉर्ज विलियम्स ने तैयार किया था. उस समय पटना को बिहार-उड़ीसा की राजधानी बनाया गया था, इसलिए एक भव्य विधान भवन की आवश्यकता महसूस हुई. लाल और पीले पत्थरों से बने इस भवन में ऊंचा गुंबद, विशाल स्तंभ और चौड़ा प्रांगण भवन को विशेष पहचान दिलाता है. आज भी नए भवन बनने के बावजूद पुराने भवन में ही विधानसभा की कार्रवाई चलती है.

