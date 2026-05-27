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उत्तराखंड चारधाम यात्रा में बढ़ रहा श्रद्धालुओं की मौतों का आंकड़ा, अबतक 104 गंवा चुके जान

उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. अब तक 104 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

Uttarakhand Chardham Yatra
उत्तराखंड के चारधाम (फाइल फोटो- Information Department)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 27, 2026 at 9:04 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पूरे शबाब पर चल रही है. वर्तमान स्थिति ये है कि अभी तक करीब 24 लाख श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं. चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से यात्रा मार्गों पर हो रहे श्रद्धालुओं के मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है. चारधाम यात्रा मार्गों पर लगातार बढ़ रहे श्रद्धालुओं के मौतों के आंकड़े ने राज्य सरकार की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है. जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर बताते हुए श्रद्धालुओं को सावधानियां बरतने की बात कह रहा है, तो वहीं बीकेटीसी इसे प्राकृतिक घटना बता रही है.

उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 का आगाज 19 अप्रैल को गंगोत्री-यमुनोत्री धाम की कपाट खोलने के साथ हो गया था. यात्रा शुरू होने के बाद 27 मई तक 104 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, तो वहीं अकेले 26 मई को 7 श्रद्धालुओं की हृदय गति रुकने से मौत हुई है. उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक, केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सबसे ज्यादा 49 श्रद्धालुओं, बदरीनाथ धाम में 30 श्रद्धालुओं, यमुनोत्री धाम में 15 श्रद्धालुओं और गंगोत्री धाम में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है. उत्तराखंड चारधाम यात्रा में बढ़ती तीर्थयात्रियों की संख्या के साथ ही श्रद्धालुओं के मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है.

Uttarakhand Chardham Yatra
चारधाम यात्रा में मौतें (फोटो- ETV Bharat GFX)

यमुनोत्री यात्रा के दौरान एक और श्रद्धालु की मौत: यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लौट रहे एक श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि झारखंड निवासी संजय कुमार गुप्ता (उम्र 44 वर्ष) यमुनोत्री धाम के दर्शन कर वापस लौट रहे थे. यात्रा मार्ग में उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और वो अचेत हो गए. इसके बाद परिजनों और साथ आए रिश्तेदारों ने तत्काल उन्हें उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जानकीचट्टी पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Yamunotri Dham
यमुनोत्री धाम (फाइल फोटो- Information Department)

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जानकीचट्टी के चिकित्साधिकारी डॉ. अखिल राणा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि श्रद्धालु की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी.मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. बताया जा रहा है कि चारधाम यात्रा के दौरान लगातार बढ़ रही भीड़, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी, थकान और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ रही है. यात्रियों को स्वास्थ्य जांच कराने, पर्याप्त आराम करने और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील लगातार की जा रही है.

Uttarakhand Chardham Yatra
केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या (फोटो- ETV Bharat GFX)

क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री? उत्तराखंड चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रहे श्रद्धालुओं के मौतों के आंकड़ों के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस साल चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर की गई है. चारधाम यात्रा मार्ग पर 47 चिकित्सा इकाइयां काम कर रही हैं. इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, हाइपरटेंशन और शुगर से होने वाली मौत से निपटने के लिए 180 डॉक्टर्स को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और दून मेडिकल कॉलेज में तीन चरणों में ट्रेनिंग दिलवाई गई है.

Gangotri Dham
गंगोत्री धाम (फाइल फोटो- Information Department)

उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा बदरीनाथ धाम में 50 बेड और केदारनाथ धाम में 17 बेड का अस्पताल भी शुरू करने जा रहे हैं. चारधाम में बड़ी संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टर की भी तैनाती की गई है. विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती के लिए 15 दिन का रोस्टर बनाया गया है, जिसके आधार पर डॉक्टर्स को भेजा जा रहा है. इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्गों पर जो एक्सीडेंटल जोन है, वहां पर ट्रॉमा सेंटर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई थी, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है.

Kedarnath Dham
केदारनाथ धाम (फाइल फोटो- Information Department)

"एडवाइजरी में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन लोगों को यात्रा शुरू करने से पहले हेल्थ चेकअप कराना चाहिए. इसके लिए जगह-जगह पर हेल्थ कैंप लगे हुए हैं. ऐसे में जरूरत है कि जो श्रद्धालु इन बीमारियों से ग्रसित हैं, वो हेल्थ चेकअप कराने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें, लेकिन लोग राज्य सरकार की ओर से जारी हेल्थ एडवाइजरी को नजरअंदाज करते हैं. इसके साथ ही जब श्रद्धालु पैदल चलते हुए थक जाता है, तो वो बहादुरी दिखाते हुए आराम करने की बजाय आगे बढ़ जाता है, जो श्रद्धालुओं के मौतों का एक बड़ा कारण है."- सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड

क्या बोले बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी? वहीं, इस पूरे मामले पर बदरी केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि,

Badrintah Dham
बदरीनाथ धाम (फाइल फोटो- Information Department)

"चारधाम यात्रा मार्ग पर राज्य सरकार की ओर से की गई स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है. ऐसे में यात्रा मार्गों पर जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई है, वो प्राकृतिक घटनाएं हैं, लेकिन प्रबंधन की ओर से व्यवस्थाओं को बेहतर करने में कोई ढिलाई नहीं बरती गई है. चारधाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. ऐसे में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें. हालांकि, दर्शन के लिए वहां पर वेटिंग भी लग रही है, लेकिन सभी श्रद्धालु दर्शन करे इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है."- हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, बीकेटीसी

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