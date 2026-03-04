पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी क्षेत्र से 101 भारतीय नाविकों को वापस लाया गया
विदेशी झंडे वाले जहाजों से भर्ती किए गए नाविकों को इलाके के अलग-अलग बंदरगाहों पर छोड़ दिया गया था.
Published : March 4, 2026 at 5:00 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच, भारत ने पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी क्षेत्र के अलग-अलग बंदरगाहों से 101 नाविकों को वापस लाया है. साथ ही, शिपिंग डायरेक्टर जनरल ने कैप्टन पीसी मीणा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल (क्रू), शिपिंग डायरेक्टरेट के नेतृत्व में भारतीय नाविकों के लिए तुरंत जवाब देने, निकालने के तालमेल और मदद के काम करने के लिए 19 सदस्यों वाली एक हाई पावर्ड क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई है.
उन्होंने कहा, ‘‘हां, हमने पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से 101 नाविकों को वापस लाया है. उन्हें अलग-अलग बंदरगाहों पर छोड़ दिया गया था.”
डिप्टी डायरेक्टर जनरल (क्रू) कैप्टन पीसी मीणा ने इस बारे में बुधवार को ईटीवी भारत को बताया, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. सभी नाविकों को 24 फरवरी से 3 मार्च के बीच वापस भेज दिया गया.
डीजी शिपिंग द्वारा स्थापित उच्चस्तरीय त्वरित प्रतिक्रिया टीम निदेशक कार्यालय, नाविक रोजगार कार्यालय, आरपीएसएल कंपनियों, परिवारों, शिपिंग कंपनियों, ट्रेड यूनियनों, विदेशों में भारतीय मिशनों, संबंधित बंदरगाह अधिकारियों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ निकट समन्वय करेगी, ताकि मौजूदा स्थिति से प्रभावित भारतीय नाविकों के लिए समय पर संचार, सहायता और सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की जा सके.
ईटीवी भारत के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सभी 101 नाविक 14 विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत थे और उन्हें पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न बंदरगाहों पर छोड़ दिया गया था. इसमें संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह एंकरेज, सीरियाई अरब गणराज्य में टार्टस, ओमान में शिनास, मिस्र में पोर्ट तेवफिक के रास्ते में, इटली में जेनोवा, कतर में हमाद, तुर्किये में तासुकु, बुल्गारिया में बोर्गास के रास्ते में, संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह, साइप्रस में फामागुस्टा एंकरेज, तुर्किये में ज़ेतिनबर्नु, मलेशिया में तंजुंग सेडिल, भारत में पोर्ट ब्लेयर और भारत में मैंगलोर शामिल हैं.
शिपिंग के डायरेक्टर जनरल श्याम जगन्नाथन की तरफ से जारी एक निर्देश में कहा गया है कि ईरान और बड़े फारस की खाड़ी इलाके में चल रहे संघर्ष की स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसकी वजह से फारस की खाड़ी इलाके में और उसके आस-पास फंसे भारतीय नाविकों को जो मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें देखते हुए, समुद्री इलाके में भारतीय नागरिकों की भलाई के लिए समय पर, मिलकर और असरदार जवाब देना जरूरी है.
निर्देश में कहा गया है, “इसलिए, कैप्टन पीसी मीणा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल (क्रू), शिपिंग महानिदेशालय के नेतृत्व में, कैप्टन नितिन मुकेश, उप समुद्री सलाहकार, शिपिंग महानिदेशालय, मुंबई के सपोर्ट और गाइडेंस में, तुरंत रिस्पॉन्स, निकासी समन्वय और सपोर्ट के काम करने के लिए एक समर्पित "क्विक रिस्पॉन्स टीम" बनाई गई है.”
नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय झंडे वाले जहाजों से जुड़ी किसी भी तरह की दुर्घटना, कैद या बोर्डिंग की कोई पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि, डीजी शिपिंग ने कहा कि मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन की कोशिशें जारी हैं और भारतीय झंडे वाले जहाज इस इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं.
“इस क्षेत्र में भारतीय नाविकों से जुड़ी चार घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप तीन नाविक हताहत हुए और एक घायल हो गया, ये सभी विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर सेवा कर रहे थे. जहाज़ पर बाकी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, और डायरेक्टरेट, आईएफसी–आईओआर, एमआरसीसी और दूसरे अधिकारियों व सभी हितधारकों के साथ करीबी तालमेल बनाए हुए हैं ताकि उनकी लगातार सुरक्षा, भलाई और समय पर मदद पक्की हो सके.
डीजी शिपिंग ने कहा, “प्रभावित नाविकों और उनके परिवारों को सभी ज़रूरी सपोर्ट, सहायता और सुविधाएं दी जा रही हैं.”
नाविक का परित्याग
समुद्री श्रम सम्मेलन (MLC), 2006 के तहत, जहाज छोड़ने की घटना तब होती है जब जहाज के मालिक नाविकों को अकेला छोड़ देते हैं और अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहते हैं.
छोड़ने का मतलब है नाविक को वापस भेजने के लिए पैसे न देना; खाना, रहने की जगह और मेडिकल केयर जैसी जरूरी मदद न देना; या कम से कम दो महीने की सैलरी न देना.
डीजी शिपिंग द्वारा विनियामक प्रवर्तन
जहाजरानी महानिदेशालय ने पिछले साल भारतीय नाविकों को छोड़ने की समस्या को हल करने और समुद्री भर्ती और शिपिंग इकोसिस्टम में जवाबदेही को मजबूत करने के लिए कई अहम रेगुलेटरी, लागू करने और भलाई के कदम उठाए हैं.
एक समन्वित रणनीति के हिस्से के तौर पर, डीजी शिपिंग ने भर्ती और प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंसी (RPSLs) और शिपिंग कंपनियों के लिए कम्प्लायंस की ज़रूरतों को और कड़ा कर दिया है.
छोड़ने की शिकायतें मिलने पर तुरंत कार्रवाई शुरू की जाती है, जिसमें आरपीएसएल कंपनियों को आगे चालक दल की तैनाती से कुछ समय के लिए रोकना भी शामिल है. जो जहाज़ छोड़ दिए जाते हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, जबकि जिम्मेदार आरपीएसएल और शिपिंग कंपनियों को सख्त रेगुलेटरी जांच का सामना करना पड़ता है.
कैप्टन मीणा ने कहा कि पिछले छह महीनों में, 51 से अधिक आरपीएसएल लाइसेंस वापस ले लिए गए हैं, और नाविकों की भलाई और भर्ती के नियमों के उल्लंघन की जांच होने तक 50 से अधिक कंपनियों को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया गया है.
कैप्टन मीणा ने कहा, “डीजी शिपिंग ने ऑडिट, सरप्राइज इंस्पेक्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तेज कर दिया है, जबकि आरपीएसएल के लिए बैंक गारंटी की जरूरतों को बढ़ाने के लिए सुधार किए जा रहे हैं ताकि नाविकों के वापस आने और उनकी भलाई से जुड़ी जिम्मेदारियों के लिए मजबूत फाइनेंशियल सुरक्षा उपाय पक्के किए जा सकें.”
डिजिटल और प्रणालीगत सुधार
मीणा के अनुसार, पारदर्शिता और जवाबदेही को बेहतर बनाने के लिए कई डिजिटल सुधार भी शुरू किए गए हैं.
“नाविक रोजगार अनुबंध अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रोसेस किए जाते हैं, और नाविक अपने ऑनलाइन प्रोफ़ाइल के ज़रिए सीधे धोखाधड़ी वाली भर्ती की रिपोर्ट कर सकते हैं. उन्होंने कहा, इसके अलावा, इमिग्रेशन मंजूरी को पासपोर्ट वेरिफिकेशन से जोड़ा गया है, जिससे यह पक्का हो सके कि नाविक सिर्फ वैध, डीजी शिपिंग से मंजूर आरपीएसएल नियम के जरिए ही यात्रा कर सकें.”
डीजी शिपिंग, श्याम जगन्नाथन ने भी फर्जी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है.
विदेशी प्रशासन से जुड़े समुद्री प्रशिक्षण संस्थान और भारतीय नाविकों को बिना वेरिफाई किए सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी गई है. इससे एक बड़ी सिस्टम से जुड़ी समस्या का हल निकलेगा, जिसकी वजह से जहाज छोड़ने के मामले बढ़ते थे.
मामलों को सुलझाने में हाल की प्रगति
हाल के घटनाक्रम से अच्छी प्रगति दिख रही है. कैप्टन मीना ने कहा कि पिछले हफ्ते ही, आईएलओ/आईएमओ संयुक्त परित्याग डेटाबेस के जरिए मिलकर किए गए एक्शन से 152 नाविकों से जुड़े 14 जहाजों का मामला सुलझाया गया है, बकाया सैलरी का पेमेंट किया गया है और उन्हें सुरक्षित वापस भेजा गया है.
इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करने के लिए, 24 फरवरी को विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई. इसमें डीजी शिपिंग, विदेश मंत्रालय (MEA) और विदेश में भारतीय मिशन, खासकर गल्फ, पीएआई, डब्ल्यूएएनए, दक्षिणी यूरोप, सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका और एमईए के दक्षिणी डिवीजन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
कैप्टन मीणा ने कहा, “डीजी शिपिंग के सत्यापित अभिलेख के अनुसार, अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 'छोड़ दिए गए' की परिभाषा के तहत आने वाले भारतीय नाविकों की संख्या 100 से कम है, जबकि रिपोर्ट किए गए दूसरे मामलों में से ज़्यादातर वेतन विवाद या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामलों से जुड़े हैं, जिनका समाधान पहले ही हो चुका है.”
मजबूत कल्याणकारी उपाय
वेलफेयर सपोर्ट के हिस्से के तौर पर, सीफेयरर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी (SWFS) ने छोड़े गए नाविकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति महीना कर दिया है, जो 1 जनवरी 2026 से 12 महीने तक के लिए लागू होगा.
शिपिंग के डायरेक्टर जनरल श्याम जगन्नाथन ने 24×7 सीफेयरर्स वेलफेयर हेल्पलाइन भी शुरू की है, जिससे दुनिया में कहीं भी रहने वाले भारतीय नाविक मुश्किल हालात में तुरंत मदद ले सकेंगे.नया बना मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 2025 कानूनी ढांचे को और मजबूत करता है, जिसमें समुद्री सेक्टर में लागू करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं.
ये भी पढ़ें- Iran War: भारतीय नागरिकों के लिए SCR और हेल्पलाइन नंबर जारी, कोच्चि पहुंचे 186 प्रवासी