पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी क्षेत्र से 101 भारतीय नाविकों को वापस लाया गया

पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी क्षेत्र से 101 भारतीय नाविकों को वापस लाया गया ( Special Arrangement )

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच, भारत ने पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी क्षेत्र के अलग-अलग बंदरगाहों से 101 नाविकों को वापस लाया है. साथ ही, शिपिंग डायरेक्टर जनरल ने कैप्टन पीसी मीणा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल (क्रू), शिपिंग डायरेक्टरेट के नेतृत्व में भारतीय नाविकों के लिए तुरंत जवाब देने, निकालने के तालमेल और मदद के काम करने के लिए 19 सदस्यों वाली एक हाई पावर्ड क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई है.

उन्होंने कहा, ‘‘हां, हमने पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से 101 नाविकों को वापस लाया है. उन्हें अलग-अलग बंदरगाहों पर छोड़ दिया गया था.”

डिप्टी डायरेक्टर जनरल (क्रू) कैप्टन पीसी मीणा ने इस बारे में बुधवार को ईटीवी भारत को बताया, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. सभी नाविकों को 24 फरवरी से 3 मार्च के बीच वापस भेज दिया गया.

डीजी शिपिंग द्वारा स्थापित उच्चस्तरीय त्वरित प्रतिक्रिया टीम निदेशक कार्यालय, नाविक रोजगार कार्यालय, आरपीएसएल कंपनियों, परिवारों, शिपिंग कंपनियों, ट्रेड यूनियनों, विदेशों में भारतीय मिशनों, संबंधित बंदरगाह अधिकारियों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ निकट समन्वय करेगी, ताकि मौजूदा स्थिति से प्रभावित भारतीय नाविकों के लिए समय पर संचार, सहायता और सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की जा सके.

ईटीवी भारत के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सभी 101 नाविक 14 विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत थे और उन्हें पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न बंदरगाहों पर छोड़ दिया गया था. इसमें संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह एंकरेज, सीरियाई अरब गणराज्य में टार्टस, ओमान में शिनास, मिस्र में पोर्ट तेवफिक के रास्ते में, इटली में जेनोवा, कतर में हमाद, तुर्किये में तासुकु, बुल्गारिया में बोर्गास के रास्ते में, संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह, साइप्रस में फामागुस्टा एंकरेज, तुर्किये में ज़ेतिनबर्नु, मलेशिया में तंजुंग सेडिल, भारत में पोर्ट ब्लेयर और भारत में मैंगलोर शामिल हैं.

शिपिंग के डायरेक्टर जनरल श्याम जगन्नाथन की तरफ से जारी एक निर्देश में कहा गया है कि ईरान और बड़े फारस की खाड़ी इलाके में चल रहे संघर्ष की स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसकी वजह से फारस की खाड़ी इलाके में और उसके आस-पास फंसे भारतीय नाविकों को जो मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें देखते हुए, समुद्री इलाके में भारतीय नागरिकों की भलाई के लिए समय पर, मिलकर और असरदार जवाब देना जरूरी है.

निर्देश में कहा गया है, “इसलिए, कैप्टन पीसी मीणा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल (क्रू), शिपिंग महानिदेशालय के नेतृत्व में, कैप्टन नितिन मुकेश, उप समुद्री सलाहकार, शिपिंग महानिदेशालय, मुंबई के सपोर्ट और गाइडेंस में, तुरंत रिस्पॉन्स, निकासी समन्वय और सपोर्ट के काम करने के लिए एक समर्पित "क्विक रिस्पॉन्स टीम" बनाई गई है.”

नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय झंडे वाले जहाजों से जुड़ी किसी भी तरह की दुर्घटना, कैद या बोर्डिंग की कोई पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि, डीजी शिपिंग ने कहा कि मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन की कोशिशें जारी हैं और भारतीय झंडे वाले जहाज इस इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं.

“इस क्षेत्र में भारतीय नाविकों से जुड़ी चार घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप तीन नाविक हताहत हुए और एक घायल हो गया, ये सभी विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर सेवा कर रहे थे. जहाज़ पर बाकी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, और डायरेक्टरेट, आईएफसी–आईओआर, एमआरसीसी और दूसरे अधिकारियों व सभी हितधारकों के साथ करीबी तालमेल बनाए हुए हैं ताकि उनकी लगातार सुरक्षा, भलाई और समय पर मदद पक्की हो सके.

डीजी शिपिंग ने कहा, “प्रभावित नाविकों और उनके परिवारों को सभी ज़रूरी सपोर्ट, सहायता और सुविधाएं दी जा रही हैं.”

नाविक का परित्याग

समुद्री श्रम सम्मेलन (MLC), 2006 के तहत, जहाज छोड़ने की घटना तब होती है जब जहाज के मालिक नाविकों को अकेला छोड़ देते हैं और अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहते हैं.

छोड़ने का मतलब है नाविक को वापस भेजने के लिए पैसे न देना; खाना, रहने की जगह और मेडिकल केयर जैसी जरूरी मदद न देना; या कम से कम दो महीने की सैलरी न देना.

डीजी शिपिंग द्वारा विनियामक प्रवर्तन

जहाजरानी महानिदेशालय ने पिछले साल भारतीय नाविकों को छोड़ने की समस्या को हल करने और समुद्री भर्ती और शिपिंग इकोसिस्टम में जवाबदेही को मजबूत करने के लिए कई अहम रेगुलेटरी, लागू करने और भलाई के कदम उठाए हैं.