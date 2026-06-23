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10000 घुसपैठियों को वापस भेजा गया, 1800 अभी हिरासत में: सीएम शुभेंदु अधिकारी

देश के असली नागरिकों को भरोसा दिलाते हुए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर आप दिल से भारतीय हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा. सुरजीत दत्ता की रिपोर्ट.

10000 infiltrators pushed back, another 1800 in holding centers CM Suvendu Adhikari in Bengal assembly
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 23, 2026 at 8:44 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 8:57 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा सत्र के दौरान नागरिकता संशोधन कानून (CAA), सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य सरकार का कड़ा रुख स्पष्ट किया. मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य से 10,000 घुसपैठियों को पहले ही वापस भेजा जा चुका है. इसके अलावा, 1,800 और लोग अभी 12 हिरासत शिविर (Holding Center) में हैं और उन्हें अलग-अलग चरण में सीमा पार भेजा जा रहा है.

विधानसभा में विपक्ष के नेता रीताब्रत बनर्जी की बातों का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने घुसपैठियों और भारतीय नागरिकों के बीच साफ फर्क बताया. उन्होंने कहा, "आप में से कुछ लोगों ने उनके बारे में बात की है; वे घुसपैठिए हैं, भारतीय नहीं. यह बिल्कुल साफ है—वे घुसपैठिए हैं."

आंकड़ों का हवाला देते हुए, सीएम अधिकारी ने कहा, "जो लोग CAA के तहत नहीं आए, लेकिन किसी और तरह से [गैर-कानूनी] तरीके से घुस आए - मैंने अब तक 10,000 लोगों को हटाया है. दूसरे 1,800 लोग 12 होल्डिंग सेंटर में इंतजार कर रहे हैं. मैं उन्हें रोज [बॉर्डर] पार भेज रहा हूं, उनमें से कोई भी नहीं बचेगा."

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य का पैसा घुसपैठियों पर खर्च नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य के करदाताओं का दिया हुआ पैसा सिर्फ राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा. अलग-अलग जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "हमारा पैसा अन्नपूर्णा योजना और प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम में जाएगा; वृद्धा पेंशन और विधवा भत्ते बढ़ाए जाएंगे; बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी; टूटे-फूटे स्कूलों की मरम्मत की जाएगी; और पेय जल की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी. लेकिन, मैं उन लोगों को जेलों में खाना, कपड़े या दवा नहीं दे सकता."

घुसपैठियों को लेकर मौजूदा सरकार की नीतियों के बारे में बताते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "हम भारत सरकार का कानून लागू कर रहे हैं: उन्हें पकड़ो और BSF को सौंप दो. कोई जेल नहीं!"

इस तरह उन्होंने इशारा किया कि सरकार अवैध घुसपैठियों को – जो लंबे समय से राज्य में हैं – हिरासत में लेने के बजाय सीधे सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की नीति पर आगे बढ़ रही है.

किसी भारतीय को चिंता करने की जरूरत नहीं...
साथ ही, देश के असली नागरिकों को भरोसा दिलाते हुए, मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा, "किसी भी भारतीय को चिंता करने की जरूरत नहीं है. किसी भी भारतीय को जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है – चाहे उनका धर्म, समुदाय या राजनीतिक जुड़ाव कुछ भी हो. अगर आप दिल से भारतीय हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हों या किसी भी पार्टी का समर्थन करते हों."

उन्होंने एक राजनीतिक संदेश दिया: "हालांकि, हम वोट-बैंक की राजनीति के लिए इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे."

BSF को 142.79 एकड़ जमीन सौंपी गई
विधानसभा में BSF को जमीन ट्रांसफर करने के बारे में पूरी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए 142.79 एकड़ जमीन पहले ही फोर्स को सौंप दी गई है, और अगले कुछ महीनों में बॉर्डर के 600 किलोमीटर हिस्से में कांटेदार तार की बाड़ लगाने का काम पूरा हो जाएगा.

मुख्यमंत्री अधिकारी ने BSF के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार के पिछले रवैये की कड़ी आलोचना की. उन्होंने घुसपैठियों को राज्य छोड़कर भागने की चेतावनी देते हुए कहा, "जो लोग बाड़ पूरी होने से पहले भागना चाहते हैं, उन्हें अभी चले जाना चाहिए. मेरे कहने पर कई लोग हकीमपुर के रास्ते भाग चुके हैं; अगर आप और लोगों को जानते हैं, तो उन्हें जल्दी जाने के लिए कहें."

इस बात पर जोर देते हुए कि सरकार राज्य की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देती है, उन्होंने साफ कहा, "राज्य की सुरक्षा, और बंगाल को सुरक्षित और मजबूत बनाने के बारे में इस सरकार की नीति बिल्कुल साफ है."

यह भी पढ़ें- TMC के बागी गुट ने ममता की जगह अरूप रॉय को चेयरमैन बनाया, अभिषेक बनर्जी पार्टी से सस्पेंड

Last Updated : June 23, 2026 at 8:57 PM IST

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