सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल; 3 हमलों में टूटकर फिर खड़ा हुआ, जानिए पहले ज्योतिर्लिंग की रोचक बातें
सोमनाथ मंदिर के इतिहास में 2026 एक खास पड़ाव है, इसी के चलते 8 जनवरी से 3 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आयोजित हो रहा है.
Published : January 8, 2026 at 4:36 PM IST|
Updated : January 8, 2026 at 4:57 PM IST
हैदराबाद: गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर देश के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है. सोमनाथ मंदिर का नाम सुनते ही भारत की आत्मा, आस्था और गौरव का एहसास होता है. सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है. जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी भारतीय सभ्यता, विश्वास और संघर्ष की कहानी भी है.
सोमनाथ मंदिर के इतिहास में 2026 एक खास पड़ाव है. क्योंकि, इस वर्ष मंदिर पर हुए पहले आक्रमण को 1000 साल पूरे हो रहे हैं. इसी को लेकर यहां पर 8 से 11 जनवरी तक 3 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आयोजित किया जा रहा है. आईए जानते हैं, सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें...
- सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रभास पाटन, वेरावल में समुद्र तट पर स्थित है. यह भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से पहला है. सोमनाथ मंदिर को धरती का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है.
- मान्यताओं के अनुसार, सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है. भोलेनाथ का यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान और पतन का प्रतीक भी माना जाता है.
- सोमनाथ मंदिर का उल्लेख द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में सबसे पहले आता है- "सौराष्ट्रे सोमनाथं च". इसका अर्थ है कि सोमनाथ को प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सर्वोच्च स्थान दिया गया है.
- सोमनाथ पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती के संगम पर स्थित है. इस त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का अपना अलग महत्व है.
- सोमनाथ मंदिर पर मुगलों द्वारा 3 बार आक्रमण किया गया, लूटपाट की गई. लेकिन, हर बार सोमनाथ फिर खड़ा हुआ. जो बताता है कि नफरत-कट्टरता कुछ समय के लिए नष्ट कर सकती हैं, लेकिन विश्वास-सद्भावना हमेशा सृजन करती हैं.
- सोमनाथ मंदिर सबसे पहले सोने का बना था. लेकिन, पहले आक्रमण में इसका सोना लूट लिया गया था. इसके बाद इसे चांदी का बनाया गया. मुगलों के आक्रमण ने इसे भी तहस-नहस कर दिया था. वर्तमान में यह पत्थरों का बना हुआ है.
- सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में स्थित बाणस्तंभ पर एक तीर लगा है, जो दर्शाता है कि दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि नहीं है.
- मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है और इसके कलश का वजन लगभग 10 टन है, जिसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची होती है.
- यह वही स्थान माना जाता है जहां भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ गमन किया था.
- प्राचीन काल में यह अपने प्रकाश से समुद्री यात्रियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ (लाइटहाउस) का काम करता था.
- स्कंद पुराण के अनुसार, हर युग में मंदिर का नाम बदलता है. मंदिर शिव, ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियों से सुशोभित है.
- सोमनाथ मंदिर को तीन हिस्सों में बांटा गया है. पहला गर्भ ग्रह, दूसरा सभामंडप, तीसरा नृत्य मंडप.
- मंदिर के ऊपरी भाग में शिवलिंग के ऊपर अहिल्येश्वर की प्रतिमा है. इसके अलावा यहां भगवान गणेश का मंदिर है, जिसके उत्तरी भाग में अघोरलिंग की मूर्ति है. मंदिर में देवी पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा और नंदी की मूर्तियां भी स्थापित हैं.
- सोमनाथ मंदिर सुबह 6 बजे से रात में 9 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है. इस दौरान भगवान शिव की 3 बार आरती की जाती है. पहली आरती सुबह 7 बजे, दूसरी दोपहर 12 बजे और तीसरी शाम 7 बजे की जाती है.
सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण: 11वीं सदी में 1026 में भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान मुस्लिम शासक महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसे लूटा. ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया. सोमनाथ जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, जब महमूद गजनवी ने शिवलिंग को तोड़ा और 20 मिलियन दीनार लूटकर ले गया. 1169 के एक शिलालेख के अनुसार, कुमारपाल (शासनकाल 1143-72) ने दोबारा इसका निर्माण कराया और इसे रत्नों से सजाया.
सोमनाथ मंदिर पर दूसरा आक्रमण: सोमनाथ मंदिर पर हमेशा से मुस्लिम शासकों की नजरें टेढ़ी ही रहीं. गजनवी के बाद मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने निशाना बनाया. साल 1299 में गुजरात पर आक्रमण के दौरान खिलजी की सेना ने वाघेला राजा कर्ण को शिकस्त दी और सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की. इसके बाद साल 1308 में मंदिर का पुनर्निर्माण सौराष्ट्र के चूड़ासमा राजा महिपाल प्रथम ने कराया. शिवलिंग की स्थापना उनके बेटे खेंगारा ने की थी.
सोमनाथ मंदिर पर तीसरा आक्रमण: साल 1395 में सोमनाथ मंदिर पर तीसरी बार हमला हुआ. यह हमला दिल्ली सल्तनत के गुजरात गवर्नर और गुजरात सल्तनत के संस्थापक जफर खान ने किया. मुस्लिम शासकों के दौर में सोमनाथ मंदिर ने कई हमले झेले. लेकिन, हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया.
पटेल का संकल्प: लगातार हमलों के बाद मंदिर की भव्यता तब बढ़ी, जब भारत के लौह पुरुष और उप-प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ गए. उन्होंने सोमनाथ मंदिर के दोबारा बनाने का आदेश दिया. मंदिर के निर्माण की देखरेख और रुपयों की व्यवस्था करने के लिए सोमनाध ट्रस्ट की स्थापना की. इसके बाद 11 मई 1951 को भारत के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में मूर्ति स्थापना समारोह कराई.
ये भी पढ़ें: सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पर पीएम मोदी ने लिखा भावुक ब्लॉग, जानें क्या कहा