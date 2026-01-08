ETV Bharat / bharat

सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल; 3 हमलों में टूटकर फिर खड़ा हुआ, जानिए पहले ज्योतिर्लिंग की रोचक बातें

गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित है संगम किनारे का इकलौता ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर. (Photo Credit Getty Images)

सोमनाथ मंदिर के इतिहास में 2026 एक खास पड़ाव है. क्योंकि, इस वर्ष मंदिर पर हुए पहले आक्रमण को 1000 साल पूरे हो रहे हैं. इसी को लेकर यहां पर 8 से 11 जनवरी तक 3 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आयोजित किया जा रहा है. आईए जानते हैं, सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें...

हैदराबाद: गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर देश के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है. सोमनाथ मंदिर का नाम सुनते ही भारत की आत्मा, आस्था और गौरव का एहसास होता है. सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है. जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी भारतीय सभ्यता, विश्वास और संघर्ष की कहानी भी है.

सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण: 11वीं सदी में 1026 में भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान मुस्लिम शासक महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसे लूटा. ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया. सोमनाथ जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, जब महमूद गजनवी ने शिवलिंग को तोड़ा और 20 मिलियन दीनार लूटकर ले गया. 1169 के एक शिलालेख के अनुसार, कुमारपाल (शासनकाल 1143-72) ने दोबारा इसका निर्माण कराया और इसे रत्नों से सजाया.

गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर. (Photo Credit Getty Images)

सोमनाथ मंदिर पर दूसरा आक्रमण: सोमनाथ मंदिर पर हमेशा से मुस्लिम शासकों की नजरें टेढ़ी ही रहीं. गजनवी के बाद मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने निशाना बनाया. साल 1299 में गुजरात पर आक्रमण के दौरान खिलजी की सेना ने वाघेला राजा कर्ण को शिकस्त दी और सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की. इसके बाद साल 1308 में मंदिर का पुनर्निर्माण सौराष्ट्र के चूड़ासमा राजा महिपाल प्रथम ने कराया. शिवलिंग की स्थापना उनके बेटे खेंगारा ने की थी.

सोमनाथ मंदिर पर तीसरा आक्रमण: साल 1395 में सोमनाथ मंदिर पर तीसरी बार हमला हुआ. यह हमला दिल्ली सल्तनत के गुजरात गवर्नर और गुजरात सल्तनत के संस्थापक जफर खान ने किया. मुस्लिम शासकों के दौर में सोमनाथ मंदिर ने कई हमले झेले. लेकिन, हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया.

गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित भव्य सोमनाथ मंदिर. (Photo Credit Getty Images)

पटेल का संकल्प: लगातार हमलों के बाद मंदिर की भव्यता तब बढ़ी, जब भारत के लौह पुरुष और उप-प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ गए. उन्होंने सोमनाथ मंदिर के दोबारा बनाने का आदेश दिया. मंदिर के निर्माण की देखरेख और रुपयों की व्यवस्था करने के लिए सोमनाध ट्रस्ट की स्थापना की. इसके बाद 11 मई 1951 को भारत के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में मूर्ति स्थापना समारोह कराई.

