कॉमर्स शिक्षा के 100 वर्ष: SRCC ने मनाया शताब्दी कर्टेन रेजर कार्यक्रम, विरासत और भविष्य का हुआ संगम

author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 2, 2026 at 5:53 PM IST

6 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) आज सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि देश-विदेश में कॉमर्स शिक्षा का प्रतीक बन चुका है. अपने गौरवशाली 100 वर्षों की यात्रा को चिह्नित करते हुए SRCC ने शताब्दी समारोह की शुरुआत कर्टेन रेजर कार्यक्रम के साथ की, जिसमें कॉलेज की ऐतिहासिक विरासत, अकादमिक योगदान और भविष्य की दिशा को एक साथ प्रस्तुत किया गया.

कर्टेन रेजर कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ावों को याद किया गया, जिसमें 1926 में दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्धता, 1951 में रजत जयंती के अवसर पर कॉलेज का नाम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स रखा जाना आदि शामिल रहा. SRCC ने बीए (ऑनर्स) कॉमर्स, बीकॉम (ऑनर्स), बीए (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स से लेकर पीजीडीजीबीओ जैसे पाठ्यक्रमों के जरिए कॉमर्स और अर्थशास्त्र शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. 1960 के दशक में बना स्विमिंग पूल, सभागार और गर्ल्स हॉस्टल जैसे बुनियादी ढांचे SRCC को दिल्ली विश्वविद्यालय का अग्रणी कॉलेज बनाता है.

गौरवशाली विरासत

SRCC से पढ़कर देश-विदेश में कई छात्रों ने अपनी पहचान बनाई है. बड़ी कंपनियों के CEO, नीति-निर्माता, अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जैसे नाम कॉलेज की विरासत को और मजबूत कर रहे हैं. SRCC के चेयरमैन अजय एस. श्रीराम ने बताया कि मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले सौ वर्षों में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) ने जिस तरह से निरंतर प्रगति की है, वह वास्तव में गर्व का विषय है. इस दौरान न केवल कॉलेज की शैक्षणिक व्यवस्था सशक्त हुई है, बल्कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगातार विकसित हुआ है.

SRCC के चेयरमैन ने बताया, ''हमारी फैकल्टी SRCC की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है. हमारे पास शानदार अकादमिक अनुभव और व्यावहारिक एक्सपोजर है. यह गर्व की बात है कि हमारे प्रोफेसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में जाकर अधिकारियों को अर्थशास्त्र और वाणिज्य से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण देते हैं. उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, जो आज देश के अन्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई जा रही हैं. यह कॉलेज की बौद्धिक शक्ति को दर्शाता है.''

अजय एस. श्रीराम ने बताया कि आज SRCC का फोकस एक फॉरवर्ड-लुकिंग अप्रोच पर है, ताकि छात्रों को एक वर्ल्ड-क्लास एक्सपीरियंस दिया जा सके. चाहे वह डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या नई शैक्षणिक पहल कॉलेज इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है. उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से अभी और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन यह एक सतत प्रक्रिया है. छात्र विकास केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होता. कला, संस्कृति, संगीत और सामाजिक गतिविधियां भी उतनी ही जरूरी हैं. यही चीज़ें लंबे समय में छात्रों को एक संतुलित और परिपक्व व्यक्तित्व प्रदान करती हैं.

बीते वर्षों में छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2007 तक जहां लगभग 1,700 छात्र थे, वहीं आज यह संख्या करीब 4,000 तक पहुंच गई है. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ा है, लेकिन सरकार से आवश्यक अनुमोदन मिलने के बाद हम एक नया एकेडमिक ब्लॉक और गर्ल्स हॉस्टल के विस्तार की योजना पर काम कर रहे हैं, ताकि छात्रों और फैकल्टी दोनों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

SRCC के चेयरमैन ने बताया, ''SRCC की एक और बड़ी ताकत उसका मजबूत एलुमनी नेटवर्क है. आज दुनिया भर में फैले लगभग 25,000 एलुमनी से हमारा संपर्क बन चुका है. दुबई, लंदन सहित कई देशों में एलुमनी Get-together हो रहे हैं. यह देखकर बेहद भावुक और प्रेरणादायक लगता है कि इतने लोग दिल से कॉलेज के विकास में सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं.

वर्ष 1971 से 1976 तक श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के एलुमनी रहे विजय गोयल ने बताया, ''मैं निस्संदेह कह सकता हूं कि मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम और यादगार पल SRCC से जुड़े हुए हैं. मैं छात्र राजनीति में सक्रिय रहा, कॉलेज चुनाव लड़े, ज्वाइंट सेक्रेटरी और सुप्रीम काउंसलर जैसे दायित्व निभाए. कैंटीन से लेकर क्लासरूम तक, कॉलेज जीवन का हर रंग हमने यहीं जिया. जो कुछ भी मैंने जीवन में सीखा, उसकी नींव श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ही पड़ी. यह मेरे लिए सिर्फ एक कॉलेज नहीं, बल्कि एक परंपरा और विरासत है. मेरे पिताजी SRCC के छात्र थे, मैं खुद यहां पढ़ा, मेरे भाई ने यहीं शिक्षा ली, मेरी बेटी और मेरा बेटा भी इसी कॉलेज के विद्यार्थी रहे. यह संस्था हमारे परिवार की पहचान बन गई.''

एलुमनी राजेश बंसल ने बताया, ''SRCC के शिक्षकों ने हमेशा सही मूल्य और दिशा दी. जो ज्ञान और अनुभव हमें इस कॉलेज और इस प्रतिष्ठित संस्थान से मिला, वही हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है. हमने यहां सीखा कि कॉलेज से निकलकर सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बनना है. श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से जुड़ना गर्व की बात है. यहां प्रवेश हमेशा मेरिट के आधार पर रहा है और आज भी है. यही कारण है कि यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ छात्रों को तराशता है और समाज को उत्कृष्ट नेतृत्व देता है.''

गौरतलब है कि साल 1926 में लाला श्रीराम द्वारा स्थापित SRCC एक किराये के बंगले से शुरू होकर आज विश्वस्तरीय कॉमर्स संस्थान का रूप ले लिया है. कॉलेज की स्थापना की नींव 1920 में रखी गई थी, जब बसंत पंचमी के दिन दिल्ली में वाणिज्यिक शिक्षा ट्रस्ट की स्थापना हुई. इसी ट्रस्ट के तहत ‘द कमर्शियल स्कूल’ की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर SRCC का स्वरूप लिया.

संपादक की पसंद

