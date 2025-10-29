ETV Bharat / bharat

100 साल का होने जा रहा ये ऐतिहासिक गोरखा मिलिट्री स्कूल, अब खतरे में अस्तित्व, जानिए कैसे

देहरादून: देश को सेना, प्रशासनिक सेवा में अधिकारियों के साथ साथ राष्ट्रीय फुटबॉल-बॉक्सिंग के जाने-माने खिलाड़ी देने वाला ऐतिहासिक गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है. इसी साल अपने 100 साल पूरा कर रहे इस स्कूल के लिए भविष्य की राह आसान नहीं है.

साल 1925 में देहरादून के गढ़ी कैंट में अंग्रेजों द्वारा 5 गोरखा बटालियन के अधिकारियों और सैनिकों के बच्चों के लिए सिल्वर बोर्डिंग फंड और प्रांतीय सेवा की मदद से एक स्कूल की स्थापना की गई. शुरुआत में स्कूल का नाम 'स्कूल फॉर गोर्खाज' रखा गया था. शुरुआती दौर में यह स्कूल पांचवीं तक ही था. समय के साथ-साथ इसे अपग्रेड किया जाता रहा. साल 1928 में इसे अपग्रेड करके जूनियर हाईस्कूल (8वीं) और साल 1948 में हाईस्कूल (10वीं) तक किया गया. साल 1963 में स्कूल को इंटरमीडिएट करने के साथ-साथ इसका नाम बदलकर गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज कर दिया गया.

100 साल का होने जा रहा गोरखा मिलिट्री स्कूल का स्वर्णिम इतिहास, लेकिन खतरे में अस्तित्व (VIDEO- ETV Bharat)

सैन्य कर्मियों के बच्चों के लिए बनाया गया स्कूल: अंग्रेजों ने उस समय कैंट क्षेत्र में सैन्य कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल बनाया था. सेना की जमीन पर बने स्कूल के लिए उस समय 90 साल की लीज तैयार कर न्यूनतम दरों पर किराया तय किया गया. समय-समय पर सेना के अफसरों ने ही स्कूल की कमान भी संभाली. कुछ समय तक यह व्यवस्था चलने के बाद स्कूल संचालन के लिए सोसायटी बनाई गई. आज यह उत्तराखंड का एक अशासकीय स्कूल है. जिसमें अध्यापकों और स्टाफ की तनख्वाह राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है. लेकिन स्कूल के अस्तित्व पर ही अब चिंता हो रही है. क्योंकि 1925 में 90 साल के लिए स्कूल को दी गई लीज 2017 में पूरी हो चुकी है.

1925 में हुआ था स्कूल का निर्माण (PHOTO- ETV Bharat)

मामला अभी देहरादून में निचली अदालत में चल रहा है और कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया है. सेना ने जो आकलन किया है, उसके मुताबिक 1 करोड़ 60 लाख रुपए लीज खत्म होने के बाद की राशि स्कूल को देनी होगी, वरना स्कूल बंद किया जाएगा. ऐसे में स्कूल प्रबंधन की चिंता बढ़ रही है कि स्कूल को आखिर कैसे संचालित किया जाएगा. क्योंकि स्कूल में संसाधनों से लेकर तमाम सुविधाएं स्कूल प्रबंधन और लोगों के सहयोग से ही पूरी हो पाई है. ऐसे में स्कूल प्रबंधन के लिए इतनी बड़ी राशि जमा कर पाना मुश्किल होगा.

स्कूल से पास आउट बच्चों ने सेना एवं सिविल सेवा में योगदान दिया है. (PHOTO- ETV Bharat)

गोरखा मिलिट्री स्कूल का स्वर्णिम इतिहास: गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज इस बार 16 नवंबर को अपने निर्माण के 100 साल पूरे कर रहा है. जिसके लिए इन दिनों स्कूल में रंगाई पुताई की जा रही है. स्कूल का भव्य कार्यक्रम आयोजित होना है. स्कूल प्रिंसिपल दीपाली जुगरान कहती हैं कि यह संस्थान भारत को कई बड़े खिलाड़ी और वीर योद्धा देने वाला संस्थान रहा है. इस स्कूल की भारतीय सेवा और खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि रही है.

देहरादून में ब्रिटिश काल का गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज (PHOTO- ETV Bharat)

स्कूल में हुई है फिल्म की शूटिंग: गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में 2018 में निर्मित पोखरण परमाणु परीक्षण पर आधारित जॉन अब्राहम की फिल्म परमाणु की शूटिंग भी हुई. फिल्म में अभिनेता जॉन अब्राहम द्वारा वूमेन ईरानी को इंटरव्यू देने का दृष्य भी इसी स्कूल में दर्शाया गया है. नेपाल के फिल्म निर्माता और पत्रकार चेतन कार्की, नेपाल में मेजर जनरल चित्र बहादुर गुरुंग, वीर चक्र प्राप्त वीर बहादुर, ब्रिगेडियर एसके आनंद, लेफ्टिनेंट जनरल राम सिंह प्रधान, आईएफएस चंद्र मोहन भंडारी, सैन्य सम्मान प्राप्त मेजर कमान सिंह, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फुटबॉलर अमर बहादुर गुरुंग, श्याम थापा, रामबहादुर सिंह, चंदन सिंह, लोक बहादुर, वीर बहादुर, बॉक्सिंग के एशियन चैंपियन रहे पदम बहादुर मल्ल और जग बहादुर थापा भी इसी स्कूल से पढ़े हैं. इस स्कूल में मशहूर फुटबॉलर रहे कैप्टन नर बहादुर खत्री भी पढ़े हैं जिन्होंने 1963 और 1964 में लगातार दो बार सुब्रतो ट्रॉफी को अपने नाम किया था.