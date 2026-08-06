ETV Bharat / bharat

प्रतापगढ़ में भरभराकर ढहा 100 साल पुराना मकान, एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत, सीएम योगी ने जताया दुख

रात के दो बजे हुआ हादसा: जानकारी के मुताबिक महुली गांव निवासी प्रमोद श्रीवास्तव का मकान वर्षों पुराना और बेहद जर्जर हो चुका था. गुरुवार तड़के करीब एक से दो बजे के बीच अचानक पूरी इमारत भरभराकर गिर गई. तेज धमाके और चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी राहत एवं बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया.

प्रतापगढ़: गुरुवार तड़के ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. नगर कोतवाली क्षेत्र के महुली गांव में करीब 100 साल पुराना जर्जर मकान अचानक भरभराकर ढह गया. हादसे के वक्त पूरा परिवार गहरी नींद में था. देखते ही देखते मकान मौत के मलबे में तब्दील हो गया और एक ही परिवार के छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि परिवार का एक सदस्य चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच निकला.

रात 2:00 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मुहोली के प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के घर की छत गिर गई जिसमें कई लोग दब गए हैं. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची. मौके पर से 7 घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया. जिसमें से 6 की मौत हुई है. फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.-आशुतोष मिश्र, सीओ

पूरा परिवार उजड़ गया: डॉक्टर ने इस हादसे में प्रमोद श्रीवास्तव, रीता श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, माधुरी श्रीवास्तव, माधव और मासूम अद्विक को मृत घोषित कर दिया. इस घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया. वहीं प्रमोद श्रीवास्तव के पुत्र अमन (28 वर्ष) किसी तरह सुरक्षित बच गए. उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है.

गुरुवार तड़के दर्दनाक हादसा हुआ (Photo Credit: ETV Bharat)

मैं भी भी मलबे में दब गया था. जब होश आया तो देखा कि मैं मिट्टी में दबा था. परिवार वाले भी उसमें दबे हुए थे. बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं निकाल पाया. आवाज लगाई तो अन्य परिवार के लोगों ने बाहर निकाला. रात करीब 10:30 बजे सभी सो गए थे. यह घटना रात 1 से 1:30 बजे की है. एक कमरे में ही सात लोग सो रहे थे.- अमन, हादसे में बचने वाले सदस्य



सीएम हादसे पर जताया दुख: इस दुखद हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए शोक संतृप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों का समुचित उपचार करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है.



परिवार का एक सदस्य चमत्कारिक रूप से बचा (Photo Credit: ETV Bharat)

यह भी पढ़ें: आगरा में मां-बेटी हत्याकांड में पति को उम्रकैद, बेटी की शक्ल न मिलने पर दोनों को मार डाला था