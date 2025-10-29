ETV Bharat / bharat

केरल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर खड़गे की बड़ी भविष्यवाणी, बोले- शत-प्रतिशत जीत होगी

केरल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर नई दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई. इसमें पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई.

KHARGE KERALA ASSEMBLY POLLS
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 9:55 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी केरल विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए राज्य के पार्टी नेताओं के साथ नई दिल्ली के इंदिरा भवन में बैठक के बाद आगामी केरल विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत पर विश्वास व्यक्त किया.

कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को राज्य के पार्टी नेताओं के साथ लगभग छह घंटे लंबी बैठक की. इसमें पार्टी को मजबूत करने और आगामी 2026 के विधानसभा चुनावों पर चर्चा हुई. बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव दीपा दासमुनि, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल, सांसद शशि थरूर, सांसद प्रियंका गांधी और अन्य कई नेता मौजूद थे.

खड़गे ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से कहा, 'हम 100 फीसदी जीतेंगे. खड़गे ने पार्टी की राज्य इकाई में गुटबाजी की किसी भी अफवाह को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी नेता और पूर्व केपीसीसी प्रमुख के सुधाकरन के साथ चुनावों की रणनीतियों पर चर्चा की है. खड़गे ने आगे कहा, 'उन्होंने आपको (कथित गुटबाजी के बारे में) बताया होगा, लेकिन उन्होंने हमारी बैठक में कुछ ऐसा बताया है जिसका मैं खुलासा नहीं करना चाहता.'

पार्टी नेता के. सुधाकरन भी इंदिरा भवन में हुई बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने बताया कि नेताओं ने अपनी राय साझा की और आगामी चुनावों पर चर्चा की. केपीसीसी के पूर्व प्रमुख के. सुधाकरन ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, 'हमने वर्तमान राजनीति, आगामी चुनावों और पार्टी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. हमने अपनी राय साझा की और अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर चर्चा करके निर्णय लेगा. उसके अनुसार हम चुनावों का सामना करेंगे.'

गहन चर्चा के तुरंत बाद पार्टी नेता दीपा दासमुंशी ने भी कांग्रेस की केरल इकाई में गुटबाजी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में आगामी स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी एकजुट है. मंगलवार को बैठक के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों से बात करते हुए दासमुंशी ने कहा कि इस तरह के आरोप राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा कृत्रिम रूप से गढ़े जा रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'केरल में कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है. यह एलडीएफ के लोगों और भाजपा द्वारा मानव निर्मित है. मैं गर्व से कह सकती हूं कि कोई गुटबाजी नहीं है और यहां सभी लोग एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के लिए खड़े हैं.' उन्होंने कहा कि केरल से संबंधित कई राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

इसमें सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और भाजपा के खिलाफ विपक्ष की रणनीति भी शामिल है. उन्होंने कहा, 'आगामी चुनावों - स्थानीय निकाय चुनाव और केरल विधानसभा चुनाव - के लिए केरल में कई मुद्दे हैं. इनमें एलडीएफ और भाजपा के खिलाफ राजनीतिक मुद्दे भी शामिल हैं. कई बिंदुओं पर ध्यान देने और चर्चा करने की आवश्यकता है. यह एक बहुत ही गंभीर बैठक थी.' केरल विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं, जबकि केरल में स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें- केरल में PM SHRI योजना लागू करने को लेकर CPI-CPM में तकरार, क्यों है नाराजगी

