पराली और अलसी के वेस्ट से बन रहा 100% इको-फ्रेंडली कपड़ा, IITF में छाए छत्तीसगढ़ के डॉ. करण चंद्राकर
एक तरफ जहां पराली सुनने पर प्रदूषण याद आता है, वहीं छत्तीसगढ़ के युवा वैज्ञानिक ने इससे कपड़े बनाने की तकनीक खोज निकाली है. पढ़ें..
Published : November 25, 2026 at 4:21 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) के 45वें आयोजन में इस बार छत्तीसगढ़ फोकस्ड स्टेट है. मेले में रोजाना लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन एक स्टॉल ऐसा है जहां भीड़ कुछ ज्यादा ही ठहर रही है. वजह बेहद खास है यहां जो कपड़े, शॉल, जैकेट और स्टोल रखे हैं, वे न तो सामान्य कॉटन के हैं, न पारंपरिक सिल्क के और न ही लिनन के. ये कपड़े बने हैं खेती के उस कचरे और अवशेष से, जिसे आमतौर पर किसान खेतों में जला देते हैं और जिससे प्रदूषण फैलता है. इस अनूठी पहल के पीछे हैं छत्तीसगढ़ के युवा वैज्ञानिक और उद्यमी डॉ. करण चंद्राकर. उन्होंने आईआईटी दिल्ली से टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग में पीएचडी की है. अपने शोध और अनुभव को जमीन पर उतारते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और महासमुंद जैसे आदिवासी इलाकों में काम शुरू किया, ताकि पर्यावरण को बचाने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके.
प्रदूषण की समस्या से निकला सस्टेनेबल समाधान
आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई और शोध के दौरान डॉ. करण चंद्राकर ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में पराली जलाने से होने वाले गंभीर प्रदूषण को करीब से देखा. उनके मन में यह सवाल लगातार उठता रहा कि आखिर कृषि अवशेषों को जलाने के बजाय उनका रचनात्मक और टिकाऊ इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. जब वे अपने गृहराज्य छत्तीसगढ़ की ओर देखते हैं, तो वहां पराली के साथ-साथ अलसी और केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है. अलसी के दाने निकाल लेने के बाद उसका डंठल बेकार बच जाता है. इसी तरह केले की फसल के बाद उसका तना भी वेस्ट के रूप में रह जाता है. पहले लोग इन बचे हुए हिस्सों को जला देते थे, जिससे धुआं और प्रदूषण फैलता था. डॉ. करण ने इसी समस्या को अवसर में बदला और तकनीक की मदद से अलसी के डंठल, केले के तने और पराली से रेशा निकालकर धागा और कपड़ा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया.
कैसे तैयार होता है रेशे से कपड़ा
यह प्रक्रिया सुनने में जितनी सरल लगती है, तकनीकी रूप से उतनी ही सधी हुई है. डॉ. करण के अनुसार, किसानों से अलसी के डंठल लगभग पांच रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे जाते हैं. इससे किसानों को वेस्ट मटीरियल का भी अतिरिक्त दाम मिल जाता है, जो पहले उनके लिए सिरदर्द या जलाने की चीज भर था. डंठल से रेशा निकालने की प्रक्रिया में कम से कम दो दिन लगते हैं. निकाले गए रेशे को साफ किया जाता है, धोया जाता है और फिर उसे कॉटनाइज किया जाता है, ताकि वह धागा बनने और बुनाई के लायक हो सके. रेशा निकालने और उसे तैयार करने के बाद धागा बनता है और तीसरे दिन तक कपड़ा तैयार होने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है. चूंकि यह पूरी तरह से पौधों से मिलने वाले प्राकृतिक रेशे पर आधारित है, इसलिए यह 100 प्रतिशत सस्टेनेबल और बायोडिग्रेडेबल है. इसमें किसी तरह का प्लास्टिक शामिल नहीं है, जिससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता.
कॉटन के साथ ब्लेंडिंग और प्रोडक्ट रेंज
कपड़े की मजबूती, बनावट और उपयोगिता को बेहतर बनाने के लिए इसमें कॉटन का संतुलित मिश्रण भी किया जाता है. डॉ. करण के मुताबिक, अलसी आधारित कपड़े में लगभग 70 प्रतिशत अलसी का धागा और करीब 30 प्रतिशत कॉटन मिलाया जाता है. वहीं केले के रेशे से बने कपड़े में भी केले के रेशे और कॉटन का तालमेल रखा जाता है, ताकि धागा बुनाई के लिए सहज और टिकाऊ रहे. इस फैब्रिक से महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अलग-अलग उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. इनमें जैकेट, शॉल और स्टोल शामिल हैं. जैकेट और शॉल को इस तरह तैयार किया गया है कि महिलाएं और पुरुष दोनों इन्हें पहन सकें, जबकि स्टोल खासतौर पर महिलाओं के उपयोग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. दिलचस्प बात यह है कि हालांकि शॉल या जैकेट सुनते ही लोगों के मन में सर्दी का ख्याल आता है, लेकिन भारत के मौसम को देखते हुए इसे मुख्य रूप से गर्मी के हिसाब से भी फोकस करके बनाया गया है, क्योंकि देश के बड़े हिस्से में साल के ज्यादातर महीने गर्मी ही रहती है.
गर्मी में ठंडक और धूप से सुरक्षा
नेचुरल फैब्रिक को लेकर लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि इनकी उम्र कितनी होती है और इन्हें संभालना कितना आसान है. डॉ. करण बताते हैं कि चूंकि यह प्लांट-बेस्ड फाइबर है, इसलिए इसकी लाइफ सामान्य कॉटन के लगभग बराबर ही है. इसे 100 प्रतिशत कॉटन की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है यानी जितनी बार कॉटन के कपड़े धोए, प्रेस किए और पहने जाते हैं, उसी तरह इन्हें भी आसानी से धोया, प्रेस किया और पहना जा सकता है. इस कपड़े की एक खासियत यह बताई गई है कि यह गर्मी के दिनों में शरीर का तापमान कॉटन के मुकाबले करीब 3 डिग्री तक कम रखने में मदद करता है. इसके अलावा यह धूप से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से भी शरीर को बचाने में सहायक है. यही कारण है कि IITF में आने वाले दर्शक जब इन कपड़ों को छू रहे हैं और इनकी खूबियों के बारे में जान रहे हैं, तो वे इसे लेकर खासी रुचि दिखा रहे हैं और फैब्रिक के लिए ऑर्डर भी दे रहे हैं.
कीमत और भविष्य की योजनाएं
फिलहाल इस मॉडल की कीमत अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से तय की गई है. 100 प्रतिशत अलसी वाले कपड़े की कीमत करीब 800 रुपये प्रति मीटर रखी गई है, जबकि जिन कपड़ों में लगभग 30 प्रतिशत कॉटन मिलाया गया है, उनकी कीमत 600 से 700 रुपये प्रति मीटर के आसपास है. अभी यह काम प्रोटोटाइप और शुरुआती स्केलिंग के दौर में है. जैसे-जैसे उत्पादन का दायरा बढ़ेगा और प्रक्रिया बड़े पैमाने पर स्केलेबल होगी, इसकी कीमत भी धीरे-धीरे कॉटन और लिनन के स्तर के करीब आ सकती है. भविष्य को लेकर भी योजनाएं साफ हैं. गरियाबंद और महासमुंद के आदिवासी क्षेत्रों में काम करते हुए स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के साथ-साथ अब इस उत्पाद को विदेशों में भेजने की तैयारी भी चल रही है. सैंपल के तौर पर दो-तीन देशों को यह भेजा भी जा चुका है, जिससे आने वाले समय में भारतीय कृषि अवशेषों से बने इस पर्यावरण-अनुकूल फैब्रिक को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
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