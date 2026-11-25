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पराली और अलसी के वेस्ट से बन रहा 100% इको-फ्रेंडली कपड़ा, IITF में छाए छत्तीसगढ़ के डॉ. करण चंद्राकर

IITF में प्रदर्शित किए गए पराली से बने कपड़े ( ETV Bharat )

​नई दिल्ली: दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) के 45वें आयोजन में इस बार छत्तीसगढ़ फोकस्ड स्टेट है. मेले में रोजाना लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन एक स्टॉल ऐसा है जहां भीड़ कुछ ज्यादा ही ठहर रही है. वजह बेहद खास है यहां जो कपड़े, शॉल, जैकेट और स्टोल रखे हैं, वे न तो सामान्य कॉटन के हैं, न पारंपरिक सिल्क के और न ही लिनन के. ये कपड़े बने हैं खेती के उस कचरे और अवशेष से, जिसे आमतौर पर किसान खेतों में जला देते हैं और जिससे प्रदूषण फैलता है. ​इस अनूठी पहल के पीछे हैं छत्तीसगढ़ के युवा वैज्ञानिक और उद्यमी डॉ. करण चंद्राकर. उन्होंने आईआईटी दिल्ली से टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग में पीएचडी की है. अपने शोध और अनुभव को जमीन पर उतारते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और महासमुंद जैसे आदिवासी इलाकों में काम शुरू किया, ताकि पर्यावरण को बचाने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके.

प्रदूषण की समस्या से निकला सस्टेनेबल समाधान

आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई और शोध के दौरान डॉ. करण चंद्राकर ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में पराली जलाने से होने वाले गंभीर प्रदूषण को करीब से देखा. उनके मन में यह सवाल लगातार उठता रहा कि आखिर कृषि अवशेषों को जलाने के बजाय उनका रचनात्मक और टिकाऊ इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. जब वे अपने गृहराज्य छत्तीसगढ़ की ओर देखते हैं, तो वहां पराली के साथ-साथ अलसी और केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है. अलसी के दाने निकाल लेने के बाद उसका डंठल बेकार बच जाता है. इसी तरह केले की फसल के बाद उसका तना भी वेस्ट के रूप में रह जाता है. पहले लोग इन बचे हुए हिस्सों को जला देते थे, जिससे धुआं और प्रदूषण फैलता था. डॉ. करण ने इसी समस्या को अवसर में बदला और तकनीक की मदद से अलसी के डंठल, केले के तने और पराली से रेशा निकालकर धागा और कपड़ा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया. IITF में छाए पराली और अलसी के वेस्ट से बने कपड़े (ETV Bharat) कैसे तैयार होता है रेशे से कपड़ा यह प्रक्रिया सुनने में जितनी सरल लगती है, तकनीकी रूप से उतनी ही सधी हुई है. डॉ. करण के अनुसार, किसानों से अलसी के डंठल लगभग पांच रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे जाते हैं. इससे किसानों को वेस्ट मटीरियल का भी अतिरिक्त दाम मिल जाता है, जो पहले उनके लिए सिरदर्द या जलाने की चीज भर था. डंठल से रेशा निकालने की प्रक्रिया में कम से कम दो दिन लगते हैं. निकाले गए रेशे को साफ किया जाता है, धोया जाता है और फिर उसे कॉटनाइज किया जाता है, ताकि वह धागा बनने और बुनाई के लायक हो सके. रेशा निकालने और उसे तैयार करने के बाद धागा बनता है और तीसरे दिन तक कपड़ा तैयार होने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है. चूंकि यह पूरी तरह से पौधों से मिलने वाले प्राकृतिक रेशे पर आधारित है, इसलिए यह 100 प्रतिशत सस्टेनेबल और बायोडिग्रेडेबल है. इसमें किसी तरह का प्लास्टिक शामिल नहीं है, जिससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. कॉटन के साथ ब्लेंडिंग और प्रोडक्ट रेंज