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'यह पूरी तरह खारिज करने लायक मामला है', निलंबित DIG भुल्लर की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पंजाब पुलिस के निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह शत-प्रतिशत खारिज करने लायक मामला है. भुल्लर को पिछले साल अक्टूबर में CBI ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने भुल्लर की जमानत याचिका पर सुनवाई की. CJI ने पूछा, "यह पूरी तरह से खारिज किए जाने योग्य मामला है! आप इसे अभी खारिज कराना चाहते हैं या बाद में?" पीठ ने मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद निर्धारित की. पीठ ने यह भी इशारा किया कि कुछ जरूरी गवाहों से पूछताछ के बाद वह जमानत याचिका की जांच-पड़ताल करेगी.