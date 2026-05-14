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यूपी में प्रकृति का क़हर, आंधी-तूफान में बिछ गई लाशें

उत्तरप्रदेश में आंधी-तूफान, भारी बारिश से प्रयागराज में 21, मिर्जापुर में 17, फतेहपुर में 7 मौतों के साथ 100 से अधिक लोग हताहत हुए हैं.

100 DEATHS DUE TO STORM IN UP
यूपी में प्रकृति का क़हर. आंधी-पानी से तबाही. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 4:11 PM IST

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Updated : May 14, 2026 at 4:42 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बुधवार शाम को कुदरत का भयानक क़हर दिखा. भीषण गर्मी के बीच कई जिलों में आंधी-तूफान और भारी बारिश से अब तक 100 लोगों के हताहत होने की खबर है. इस आपदा से करोड़ों की आबादी पर असर पड़ा है. सौ से अधिक परिवारों पर वज्रपात हुआ है. सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए. कई घरों की दीवारें ढह गईं. बिजली के सैकड़ों खंभे उखड़ गए, तार उलझ गए. वहीं कई जगहों पर पेड़ उखड़ कर घरों पर गिरे और तबाही मचा दी. इतना ही नहीं आंधी-पानी और ओलावृष्टि से बागवानों को भारी नुकसान हुआ है. आम से लेकर लीची तक, लोकाट से लेकर नाशपाती और आलूबुखारा जैसे फलों को नुकसान पहुंचा है. बेमौसम आए इस तूफान से सब्जियों की ऐसी-तैसी हो गई है... देखिए ईटीवी भारत टीम की रिपोर्ट...

प्रयागराज में बड़ी तबाही हुई है. यहां यहां आंधी-तूफान से 21 लोगों की मौत हो गई. आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं. इनमें से कुछ ही हालत गंभीर है. जिला प्रशासन लगातार राहत-बचाव कार्य में लगा है. मिर्जापुर जिले में आंधी-पानी से 17 लोगों की जान चली गई. फतेहपुर में 7 लोगों की मौत हो गई. बरेली में 4 लोगों ने दम तोड़ दिया. कानपुर और कौशांबी में एक-एक लोगों की मौत हो गई. वहीं जानमाल को भी भारी नुकसान हुआ है.

इस तबाही के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल आम जनता को मदद पहुंचाने के लिए निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने सभी प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव अभियान चलाने और पीड़ित परिवारों तक सहायता राशि पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं.

अब तबाही वाले जिलों की स्थिति पर सिलसिलेवार नज़र दौड़ाते हैं.

प्रयागराज में आंधी-तूफान से 21 मौतें

प्रयागराज में मौत का मंजर. (ETV Bharat)

प्रयागराज की ADM वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह ने बताया कि जिले में आंधी और तूफान में मौत का आंकड़ा बढ़कर 21 हो गया है. उन्होंने बताया कि आंधी और तूफान की वजह से अब तक 21 लोगों की जनहानि हुई है. उन्होंने बताया कि हंडिया में 7, सोरांव में 5, फुलपुर और मेजा में 4-4, सदर तहसील में 1 जनहानि हुई है.

मिर्जापुर में आफत की बारिश में 17 की गई जान

100 DEATHS DUE TO STORM IN UP
मिर्जापुर में कई परिवारों पर टूटा सितम. (ETV Bharat)

मिर्जापुर में आंधी पानी ने जमकर तबाही मचाई है. तेज आंधी तूफान के कारण 17 लोगों की जान चली गई है, कई घायल भी हैं. इन 17 लोगों में पड़री थाना क्षेत्र में-5, अदलहाट-3, कछवां-2, चील्ह-1, लालगंज-1, संतनगर-1, और कोतवाली देहात में एक की मौत हुई है. जिला अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने बताया कि सभी मृतकों के परिजनों को दैवीय आपदा के तहत दी जायेगी चार लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

फतेहपुर में 7 जानें गईं

फतेहपुर जनपद में बुधवार शाम आए तेज आंधी-तूफान ने भारी तबाही मचाई है. अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दीवार गिरने, पेड़ टूटने और टीन शेड ढहने की घटनाओं में दो महिलाओं समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. एडीएम अविनाश त्रिपाठी के मुताबिक राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है.

उन्नाव में आंधी-तूफान से 6 की मौत, 3 घायल

उन्नाव में आंधी-तूफान से 6 की मौत, 3 घायल (ETV Bharat)

उन्नाव में बुधवार देर शाम आए तेज आंधी-तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचा दी. जिले भर में पेड़ गिरने, कच्चे मकान ढहने और बिजली संबंधी हादसों के चलते छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

बदायूं में आंधी-तूफान में 5 की मौत

बदायूं में आंधी-तूफान में 5 की मौत. (ETV Bharat)

बदायूं में तेज आंधी-तूफान काल बनकर आया. जिले में अलग-अलग हादसों में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. यह सभी हादसे बिसौली कोतवाली क्षेत्र में हुए हैं. आंधी तूफान के बाद एक डंपर ड्राइवर, दो महिलाएं और दो चचेरी बहनों की मौत हो गई. फैजगंजबेहटा थाना क्षेत्र में 45 साल की महिला के ऊपर पेड़ की टहनी गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. फतेहपुर गांव में एक महिला की टीन शेड के नीचे दबने से मौत हो गई. सिद्धपुर कैथौली गांव में दो चचेरी बहनों की दीवार गिरने से मौत हो गई.

चंदौली में महिला समेत 3 की मौत, 6 ज़ख्मी

100 DEATHS DUE TO STORM IN UP
आंधी-पीनी में चंदौली में 3 की मौत, 6 घायल. (ETV Bharat)

चंदौली जिले के चकिया तहसील क्षेत्र में अलग-अलग हादसों में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग घायल हो गए.

बरेली में अलग-अलग हादसों में 4 की मौत

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आंधी-तूफान में बरेली में 4 मौतें. (ETV Bharat)

बरेली जिले में आई तेज आंधी-तूफान और बारिश में चार लोगों की मौत हो गई. इसी के साथ ही जिले में आई तेज आंधी-तूफान और बारिश के बीच एक व्यक्ति नन्हे के हवा में उड़ने की सनसनीखेज घटना सामने आई है. भमोरा थाना क्षेत्र के बमियाना गांव में तेज हवाओं के दौरान बारात घर के बाहर खड़ा ये व्यक्ति अचानक टीन शेड सहित हवा में उछल गया. हवा में उछलने के बाद युवक नीचे गिर पड़ा, जिससे उसके हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं.

बरेली में दिखा कुदरत का करिश्मा. मौत हवा में उड़ा ले गई, फिर भी सकुशल. (ETV Bharat)

कौशाम्बी में पेड़ गिरने से महिला की मौत

कौशाम्बी जिले में बुधवार देर शाम मौसम में आए अचानक बदलाव ने दो गांवों के कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई. जिले में आई तेज आंधी के कारण दो बड़े हादसे हो गए, जिसमें पेड़ की डाल गिरने से एक वृद्ध महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी. वहीं दूसरी ओर आंधी की वजह से उड़ी एक चिंगारी ने कई घरों में को अपनी चपेट में ले लिया. इस अग्निकांड में घरों में रखे सामान जलकर राख हो गए. वहीं एक मवेशी की जलकर मौत हो गई और कई मवेशी झुलस भी गए हैं.

कानपुर में एक की मौत की ख़बर

वहीं कानपुर में एक की मौत हुई है. कई पेड़ गिरे हैं. बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है. आम और सब्ज़ियों को नुकसान हुआ है.

मुजफ्फरनगर में ओलावृष्टि से बागवानों को भारी नुकसान

मुजफ्फरनगर जिले में बुधवार देर शाम अचानक आए तेज आंधी-तूफान और ओलावृष्टि ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया. करीब 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं के बीच ओलावृष्टि ने फसलों और बागवानों को भारी नुकसान पहुंचाया. कई स्थानों पर पेड़ गिरे. आम, लीची, लोकाट, नाशपाती और आलूबुखारा जैसे फलों को भारी नुकसान पहुंचा है.

जाको राखे साइयां मार सके ना कोय...और बच गई 4 ज़िंदगियां. (ETV Bharat)

वहीं बलरामपुर में इस आंधी-तूफान के बीच अचानक सड़क पर पेड़ गिरने से मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों पर मौत टूट पड़ी है, लेकिन कुदरत के क़हर से ये लोग बच गए.

सीएम योगी ने अधिकारियों को मुआवजा देने के दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली गिरने से हुए नुकसान पर पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं. उन्होंने कहा कि पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम 24 घंटे के अंदर पूरा किया जाए. सीएम योगी ने जनहानि, पशुहानि और आर्थिकहानि पर दुख जताया है. उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त की.

Last Updated : May 14, 2026 at 4:42 PM IST

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