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सरयू तट पर श्रीराम म्यूजियम, अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय पर खर्च होंगे 100 करोड़

सरयू तट पर श्रीराम से जुड़ी यात्राओं पर म्यूजियम बन रहा है. अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय पर 100 करोड़ खर्च होंगे.

Shri Ram Museum
अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में भगवान श्रीराम से जुड़ी यात्रा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 9:15 AM IST

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अयोध्या : राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के अंतिम दिन सरयू तट स्थित अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के निर्माण पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.

समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि संग्रहालय के निर्माण में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. जिसमें एक और योजना को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है.

इसमें भगवान श्रीराम से जुड़ी यात्रा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा, इसकी शुरुआत सरयू नदी से होगी और समापन गुप्तार घाट पर केंद्रित रहेगा.

राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में ट्रस्ट के कार्य से जुड़े अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में भी बैठक हुई. इसमें हो रहे कार्यों पर मंथन किया गया.

बताया कि इसकी एक गैलरी में श्रीराम की यात्रा से जुड़ी नदियों को, वह कहां किससे भेट हुई, आदि का प्रदर्शन किया जाएगा. इसकी स्क्रिप्ट होगी, जिससे पूरी कहानी बताई जाएगी.

इसमें सरयू नदी से शुरू हुई यात्रा से अंत में गुप्तारघाट तक का वर्णन होगा. बताया कि एक वॉल ऐसी तैयार की जा रही है, जिसमें वनगमन के दौरान श्रीराम कहां-कहां रुके व क्या संदेश दिया, इसका भी वर्णन होगा.

बताया कि रामकथा संग्रहालय में एक विश्राम कक्ष भी बनाया गया है, जिसमें जलपान आदि की सुविधा होगी.

बताया कि बैठक में प्रवेश के लिए टिकट लगाने की व्यवस्था पर विचार हुआ, इस पर अंतिम निर्णय ट्रस्ट का होगा। कहा कि अब तक हुए निर्माण कार्य की प्रगति से वह संतुष्ट हैं.

राम मंदिर निर्माण पर खर्च हुए 1600 से 1800 करोड़

नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण में 1600 से 1800 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना बताई है, इसमें रामकथा संग्रहालय का निर्माण कार्य भी शामिल है. उन्होंने बताया कि मंदिर के कार्य लागत के व्यय का लेखा-जोखा तैयार किया जा रहा है.

इसमें उनके बिलों के बारे, उनके अंदर कार्य करने वाले अन्य एजेंसियों का भुगतान शामिल है. इसके लिए एलएंडटी व टीसीई से जानकारी ली गई है.

पदेन सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं

मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें सीईओ की नियुक्ति, समितियों और उपसमितियों के भविष्य सहित कई प्रशासनिक विषयों पर निर्णय लिया जाएगा.

उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट के पदेन सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है, यदि सीईओ की नियुक्ति होती है तो उसका पूरा स्टाफ भी ट्रस्ट की निगरानी में कार्य करेगा.

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