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Explainer: बिहार में शराबबंदी के 10 साल.. ये आंकड़े कर देंगे हैरान! जानें कितना फायदा, कितना नुकसान?

बिहार में शराबबंदी के 10 साल पूरे हो गए. आंकड़े बताते हैं कि फायदे के साथ नुकसान भी हुए हैं. बृजम पांडे की स्पेशल रिपोर्ट..

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बिहार में शराबबंदी के 10 साल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 1, 2026 at 8:08 PM IST

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पटना: पिछले कुछ समय से बिहार में शराबबंदी को जारी रखने या हटाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है. हालांकि सरकार और खासकर जनता दल यूनाइटेड का रुख साफ है कि शराबबंदी नहीं हटेगी. हालांकि अब जब सत्ता का हस्तांतरण होना तय है, वैसे में नीतीश कुमार की जगह बीजेपा का कोई नेता राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा. ऐसी स्थिति में सूबे के अगले मुखिया तय करेंगे कि शराबबंदी पर क्या फैसला लेंगे?

नीतीश की पहल पर शराबबंदी: 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तभी उन्होंने महिलाओं की मांग पर वादा किया था कि सरकार बनने पर पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे. नवंबर में सत्ता में आने के बाद आखिरकार अप्रैल में शराबबंदी कानून को लागू कर दिया गया. हालांकि साल दर साल शराबबंदी की सफलता और नाकामी को लेकर चर्चा होती रही.

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

अप्रैल 2016 में कानून लागू: बिहार में 21 दिसंबर 2015 को नई उत्पाद नीति लागू की गई थी. इसके बाद 1 मार्च 2016 से शराबबंदी की घोषणा हुई. वहीं 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू किया गया, जबकि 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी हो गई. 10 सालों से राज्य में शराबबंदी है लेकिन इसके बावजूद अवैध रूप से शराब का धंधा जारी है. जिस वजह से न केवल राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि जहरीली शराब से मौत के मामले भी सामने आते रहते हैं. हालांकि पुलिस-प्रशासन की तरफ से धुआंधार कार्रवाई भी होती रही है.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

शराब तस्करी के खिलाफ एक्शन: बिहार में शराब की तस्करी या फिर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई. मद्य निषेध शराबबंदी से लेकर अब तक राज्य में कुल 6 लाख 40 हजार 379 लोगों को सजा सुनाई गई, इसमें 6 लाख 38 हजार मामले सिर्फ शराब पीने के हैं. कानून के तहत कोर्ट ने 9 लोगों को मृत्युदंड की भी सजा सुनाई. इसके अलावे 18 लोगों को आजीवन कारावास और कई दोषियों को 10 वर्ष से अधिक कई की सजा सुनाई गई.

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गिरफ्तारी और वाहनों की नालीमी में तेजी: रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2023 तक राज्य में शराब के खिलाफ 6.61 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिसमें 9 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई. 75 हजार से अधिक वाहनों की नीलामी की गई. इस कार्रवाई में सरकार को 4 अरब 28 करोड़ 50 लाख रुपये राजस्व प्राप्त हुए.

शराबबंदी के फायदे: पिछले 10 सालों में शराबबंदी से जहां फायदा हुआ, वहीं इसके नुकसान भी देखने को मिले. शराबबंदी से फायदे की बात करें तो राज्य में घरेलू हिंसा में काफी गिरावट हुई. एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 2015 में जहां 15000 के आसपास घरेलू हिंसा के मामले सामने आए थे. शराबबंदी के बाद इसमें गिरावट देखने को मिली. 2020 में घरेलू हिंसा के मामले 9000 के आसपास रहे. 2024 में यह घटकर 7500 हो गए.

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शराबबंदी के नुकसान: वहीं, दूसरी ओर शराबबंदी के कारण नुकसान भी हुए. शराब नहीं मिलने के कारण लोग नकली शराब खरीदकर पीने लगे, जिससे कई लोगों की मौत हो चुकी है. एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो 2016 से अब तक 400 से अधिक लोगों की मौत हुई है. जानकार कहते हैं कि यह सरकारी आंकड़ा ह, लेकिन असल में इससे ज्यादा लोगों की मौत हुई है.

जहरीली शराब के मामले बढ़े: एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में 156, साल 2018 में 09, साल 2021 में 90, साल 2022 में 100, साल 2023 में 35, और साल 2024 में 25 के आसपास लोगों की मौत हुई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 190 लोगों की मौत इस दस साल में जहरीली शराब से हुई है.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

लोगों की कईं जानें, आंखों की रोशनी गायब: इन दस सालों में सबसे चर्चित घटना भागलपुर शराब कांड है. 2022 में 70 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी. यह घटना होली के समय की है, जब जिले में जहरीली शराब की घटना सामने आयी थी. कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गयी थी. साल 2024 में सिवान और छपरा में जहीरी शराब कांड हुआ था, जिसमें दोनों जिलो को मिलाकर कुल 60 से अधिक लोगों की मौत हुई थी. इसके अलावे गोपालगंज समेत कई अन्य जिलों से मामले सामने आए थे. इसको लेकर जमकर सिसायत भी हुई थी.

आरजेडी ने बताया विफल: राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी के 10 साल हो गए. अब इसकी समीक्षा पूर्ण रूप से होनी चाहिए. जहरीली शराब से लोगों की जाने जा रही हैं. शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद शराब मिल रही है. कितने लोग फंसे हैं, जितने लोग जेल में हैं, वह सब दलित हैं, गरीब हैं. सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है. शराब माफियाओं का बोलबाला है.

शराबबंदी फायदेमंद या नुकसानदेह? (ETV Bharat)

"महागठबंधन की सरकार में ही 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुआ था लेकिन जिस तरह से इसका पालन होना चाहिए, नहीं हुआ है. एनडीए सरकार में शराब माफियाओं की चलती है. उनका बोलबाला है. जहरीली शराब बेची जा रहे हैं. नशा मुक्ति के खिलाफ हमारी पार्टी है. हमलोग शराबबंदी के पक्ष में हैं लेकिन शराबबंदी के नाम पर शराब माफिया अवैध तरीके से कमाई कर रहे हैं और जहरीली शराब बेची जा रही हैं. लोगों की जानें जा रही हैं, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए."- मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता, आरजेडी

क्या कहते हैं जानकार?: हालांकि वरिष्ठ पत्रकार केके लाल शराबबंदी को सफल बताते हैं. वे कहते हैं कि सरकार ने जिस मकसद से शराबबंदी लागू किया था, उसमें आंशिक रूप से सफलता मिली है. आमतौर पर महिलाओं की तरफ से यह आवाज उठी थी. घरेलू हिंसा में कमी आई है. नीतीश कुमार हमेशा इस बात को कहते भी हैं. महिलाओं की वजह से शराब बंदी लागू किया था. नि:संदेह महिला हिंसा में कमी आई है. शराबबंदी को लेकर महिलाओं के बीच खुशी का माहौल है.

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2016 में नीतीश सरकार ने लागू की शराबबंदी (ETV Bharat)

केके लाल कहते हैं कि शराबबंदी की दूसरी तस्वीर ये भी है कि अवैध रूप से इसमें कमाई बढ़ी है और एक सिंडिकेट खड़ा हुआ है. शराबबंदी से सरकार को राजस्व में 15% की हानि हो रही है लेकिन अवैध रूप से करोड़ की कमाई की जा रही है. वे कहते हैं कि कार्रवाई का आलम ये है कि जब्त शराब को जब थाने में रखी जाती है तो कुछ दिनों के बाद पता चला कि चूहा शराब पी गया. शराब की होम डिलीवरी हो रही है. न्यायालय पर भी बोझ बढ़ गया है. जो लोग पकड़े जा रहे हैं, उन मामलों का तेजी से निपटारा नहीं हो रहा है. जिस वजह से जेल में विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़ गई है. पटना हाईकोर्ट कई बार फटकार लगा चुका है.

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वरिष्ठ पत्रकार केके लाल (ETV Bharat)

"महिलाओं और घरेलू हिंसा के लिहाज से शराबबंदी को मैं सफल मानता हूं लेकिन राजस्व के लिहाज से राज्य को नुकसान हो रहा है. आज आप किसी से भी पूछेंगे तो बताएंगे कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है. 10 साल में शराबबंदी अच्छे मकसद से जरूर शुरू किया गया था लेकिन इसमें गिरावट आई है. बिहार में विदेशी पर्यटक भी अब नहीं आ रहे हैं."- केके लाल, वरिष्ठ पत्रकार

'हर तरह से सफल है शराबबंदी': वहीं, शराबबंदी को धरातल पर लागू कराने में अहम भूमिक निभाने वाले मद्य निषेध विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर प्रेम प्रकाश कहते हैं कि उनकी नजर में शराबबंदी सफल रही है. वे कहते हैं कि इससे घरेलू हिंसा में काफी कमी आई है. महिला खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं. देर शाम और रात में भी वह बेखौफ होकर घूमती हैं. जहां तक शराब की अवैध तस्करी का सवाल है तो उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है.

"मेरी निगाह से सफल हुआ है आज लोगों में शराब को लेकर एक डर है. लोग खुले में शराब नहीं पी रहे हैं. चोरी छुपे जो अवैध तरीके से पी रहे हैं, वह पकड़े भी जा रहे हैं. आज घरेलू हिंसा कम हुई है. महिलाएं आज सुरक्षित हैं. आप देखिए पटना के मार्केट में या मरीन ड्राइव में हर जगह देर रात तक महिलाएं घूम रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इस लिहाज से शराबबंदी सफल है. चोरी-छिपे शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है."- प्रेम प्रकाश, असिस्टेंट कमिश्नर, मद्य निषेध विभाग

मद्य निषेध विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर प्रेम प्रकाश कहते हैं कि शराबबंदी लागू करना बहुत ही चैलेंजिंग रहा है. हमारा विभाग बहुत छोटा था लेकिन हम लोगों ने पूरी तरह से कमर कसकर इसके लिए काम किया है. इस दौरान हम लोगों ने बड़े-बड़े खेप पकड़े हैं. जो तस्करी करते हैं, उनके अलग-अलग आइडियाज को देखते हुए हम लोगों ने पकड़ा है.

वे बताते हैं कि नवादा में तो गैस सिलेंडर के अंदर शराब की तस्करी की जा रही थी, स्कूल वैन में शराब की तस्करी की जा रही थी, स्कूल वैन की जांच नहीं की जाती है तो, उसमें तस्करों ने शराब की तस्करी की थी. एंबुलेंस में भी शराब की तस्करी की जा रही थी. हम लोग इमरजेंसी समझकर उसको छोड़ देते थे लेकिन जो हमारे गुप्तचर थे, वह बताते थे कि किस तरीके से शराब एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही है.

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असिस्टेंट कमिश्नर प्रेम प्रकाश (ETV Bharat)

प्रेम प्रकाश कहते हैं, 'गया में तो तब हद हो गई, जब मैं शव वाहन में शराब की बड़ी खेप डेड बॉडी के नीचे शराब का पूरा जखीरा लेकर तस्करी किया जा रहा था. डेड बॉडी भी नकली थी. हम लोग कभी भी माहौल बनाकर चेक नहीं करते थे. हम लोगों ने बहुत ही तरीके से वाहनों को आप जांच भी किया. जिससे आप लोगों को परेशानी नहीं हुई है.'

मद्य निषेध विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि देखिए पूरे 10 सालों में तो हम लोगों ने कई खेप पकड़े. अब किशनगंज में इस तरीके का मामला था कि कुछ दूरी तक बिहार का बॉर्डर होता था. कुछ दूर बंगाल का बॉर्डर होता था. तस्कर जो थे, वह बंगाल के बॉर्डर पर खड़े हो जाते थे और यह कहते थे कि जब तक हम लोग हटेंगे नहीं, तब तक वह अंदर नहीं आएंगे तो फिर दूसरे आइडिया से उनको पकड़ना पड़ता था.

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महिलाओं की मांग पर लागू हुई थी शराबबंदी (ETV Bharat)

वे बताते हैं कि जब शराबबंदी शुरू हुई थी तो पूरे विभाग में अधिकारियों की संख्या 200 भी नहीं थी. बाद में वैकेंसी निकली थी, उसके बाद अधिकारी बढ़े थे लेकिन इस दौरान पुलिस का बहुत सहयोग मिला देखिए. चुनौती अभी भी है. शराबबंदी के दौरान प्रतिदिन 60 से 70 लोग पकड़े जा रहे हैं. शराब भी पकड़ी जा रही हैं. यह नकली शराब जो होती है, वह दो-तीन तरह की होती है. एक तो बहुत ही खराब मटेरियल वाली शराब बड़े ब्रांड के बोतल में भरकर देना भी, नकली होता है. इसके अलावे शराब की जो अवैध फैक्ट्रियां हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस पदार्थ को शराब में कितना डालना है. इसी वजह से शराब जहरीली हो जाती है.

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