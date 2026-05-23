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कोयंबटूर में 10 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या का मामला: दो आरोपी गिरफ्तार, मुख्यमंत्री विजय ने जांच के आदेश दिए

कोयंबटूर: तमिलनाडु के कोयंबटूर में सुलूर के पास एक 10 साल की लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. लड़की की लाश शुक्रवार शाम को मिली थी. इस पूरे मामले में, मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी. उन्होंने कहा कि, सरकार इस पूरे केस में जरूरी कदम उठाएगी.

10 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्देश जारी किए हैं. वहीं, सीएम विजय ने कहा कि, इस तरह के अपराध को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

विपक्ष ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की

वहीं, विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन समेत कई लोगों ने अपील की है कि इस मामले में दोषियों को कड़ी सज़ा दी जाए और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए कानून-व्यवस्था को मजबूत किया जाए.

सीएम विजय ने पुलिस को सही कार्रवाई करने का दिया आदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस विभाग को इस मामले की तेजी से जांच करने और सही कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि तमिलनाडु सरकार यह पक्का करने के लिए पूरी कोशिश करेगी कि दोषियों को कड़ी सजा मिले.

इस मामले के बारे में सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए उन्होंने (सीएम विजय) कहा, "कल कोयंबटूर में एक 10 साल की लड़की के साथ हुई भयानक घटना से मुझे बहुत दर्द और सदमा लगा है. इस तरह के अमानवीय और अक्षम्य आपराधिक कृत्य हमारे समाज में कभी स्वीकार नहीं किए जा सकते." विजय ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है.

अपहरण और हत्या के इस मामले को लेकर इलाके के लोगों में बहुत गुस्सा है, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. पीड़ित बच्ची, सुलूर के पास पल्लपलायम की रहने वाली कक्षा 5वीं की छात्रा थी.

लड़की किराने के दुकान से वापस नहीं लौटी

पीड़िता लड़की 21 मई की शाम को पास की एक किराने की दुकान पर गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी. आस-पड़ोस में काफी ढूंढने के बाद, लड़की के माता-पिता किराने की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि टू-व्हीलर पर सवार एक अनजान आदमी बच्ची को अपने साथ ले गया है.

पोस्टमॉर्टम के बाद लड़की का शव माता-पिता को सौंपा गया

माता-पिता ने तुरंत सुलूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. उसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. सर्च ऑपरेशन के दौरान, लड़की का शव शुक्रवार को कन्नमपलायम झील के बांध के पास मिली. लड़की के शरीर पर कई चोट के निशान थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा , ताकि पता चल सके कि हत्या से पहले बच्ची के साथ हत्यारों ने दुष्कर्म किया था या नहीं. पोस्टमॉर्टम के बाद लड़की का शव उसके माता-पिता को सौंप दी गई है.