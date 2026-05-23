कोयंबटूर में 10 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या का मामला: दो आरोपी गिरफ्तार, मुख्यमंत्री विजय ने जांच के आदेश दिए
तमिलनाडु के सुलूर में 10 साल की बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : May 23, 2026 at 5:37 PM IST|
Updated : May 23, 2026 at 5:44 PM IST
कोयंबटूर: तमिलनाडु के कोयंबटूर में सुलूर के पास एक 10 साल की लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. लड़की की लाश शुक्रवार शाम को मिली थी. इस पूरे मामले में, मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी. उन्होंने कहा कि, सरकार इस पूरे केस में जरूरी कदम उठाएगी.
10 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्देश जारी किए हैं. वहीं, सीएम विजय ने कहा कि, इस तरह के अपराध को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
विपक्ष ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की
वहीं, विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन समेत कई लोगों ने अपील की है कि इस मामले में दोषियों को कड़ी सज़ा दी जाए और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए कानून-व्यवस्था को मजबूत किया जाए.
सीएम विजय ने पुलिस को सही कार्रवाई करने का दिया आदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस विभाग को इस मामले की तेजी से जांच करने और सही कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि तमिलनाडु सरकार यह पक्का करने के लिए पूरी कोशिश करेगी कि दोषियों को कड़ी सजा मिले.
इस मामले के बारे में सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए उन्होंने (सीएम विजय) कहा, "कल कोयंबटूर में एक 10 साल की लड़की के साथ हुई भयानक घटना से मुझे बहुत दर्द और सदमा लगा है. इस तरह के अमानवीय और अक्षम्य आपराधिक कृत्य हमारे समाज में कभी स्वीकार नहीं किए जा सकते." विजय ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है.
अपहरण और हत्या के इस मामले को लेकर इलाके के लोगों में बहुत गुस्सा है, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. पीड़ित बच्ची, सुलूर के पास पल्लपलायम की रहने वाली कक्षा 5वीं की छात्रा थी.
लड़की किराने के दुकान से वापस नहीं लौटी
पीड़िता लड़की 21 मई की शाम को पास की एक किराने की दुकान पर गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी. आस-पड़ोस में काफी ढूंढने के बाद, लड़की के माता-पिता किराने की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि टू-व्हीलर पर सवार एक अनजान आदमी बच्ची को अपने साथ ले गया है.
पोस्टमॉर्टम के बाद लड़की का शव माता-पिता को सौंपा गया
माता-पिता ने तुरंत सुलूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. उसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. सर्च ऑपरेशन के दौरान, लड़की का शव शुक्रवार को कन्नमपलायम झील के बांध के पास मिली. लड़की के शरीर पर कई चोट के निशान थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा , ताकि पता चल सके कि हत्या से पहले बच्ची के साथ हत्यारों ने दुष्कर्म किया था या नहीं. पोस्टमॉर्टम के बाद लड़की का शव उसके माता-पिता को सौंप दी गई है.
इस घटना से रिश्तेदारों और आस-पास के लोगों में बहुत गुस्सा फैल गया है. पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए, लड़की के घरवालों ने सुलूर पुलिस स्टेशन के सामने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. यह विरोध प्रदर्शन रात करीब 9:30 बजे शुरू हुआ और सुबह तक 9 घंटे से ज्यादा समय तक चला, जिससे अधिकारियों को ट्रैफिक को दूसरे रास्तों से निकालना पड़ा.
अपहरण हत्या के मामले में दो लोग गिरफ्तार
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए कथित तौर पर बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले में एक स्थानीय शख्स को गिरफ्तार किया है. सीसीटीवी फुटेज और शख्स के कबूलनामे के आधार पर, पुलिस ने उसे एक और आरोपी के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिस पर कथित तौर पर जुर्म में मदद करने का आरोप है.
वहीं, पीड़िता के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया और उसकी हत्या कर दी गई. उनका दावा है कि उसके चेहरे और शरीर के कुछ हिस्से बुरी तरह से खराब हो गए थे. उन्होंने आगे चेतावनी दी कि जब तक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, वेस्ट जोन आईजी राम्या भारती, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल समीनाथन और कोयंबटूर जिला पुलिस अधीक्षक भवन कुमार की देखरेख में सुलूर में 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है.
दो आरोपियों को क्राइम सीन पर ले गई पुलिस
इस बीच, पुलिस आगे की जांच के लिए गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को क्राइम सीन पर ले गई. पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर पास की एक कंपाउंड की दीवार पर चढ़कर और कूदकर पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की. इस कोशिश में उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया. बाद में उसे इलाज के लिए कोयंबटूर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
वहीं, दूसरे आरोपी को सुलूर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में जज अरुणकुमार के सामने पेश किया गया. कोर्ट ने उसे आगे की जांच के लिए 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
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