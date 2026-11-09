दिल्ली के नरेला में रॉकेट पटाखा पेट में घुसने से दस साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, सदमे में परिवार
बाहरी दिल्ली के नरेला में पटाखे की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई.
Published : November 9, 2026 at 12:23 PM IST
नई दिल्ली: दीपावली की खुशियां राजधानी दिल्ली में कई परिवारों के लिए मातम में बदल गईं. ताजा मामला बाहरी दिल्ली के नरेला का है. यहां पटाखे की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई. बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया.
रॉकेट की चपेट में आया मासूम, अस्पताल में मौत
नरेला थाना क्षेत्र की राजीव कॉलोनी में रविवार रात को यह दर्दनाक हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि परिवार में पूजा-पाठ के बाद आतिशबाजी की जा रही थी. इसी दौरान 10 साल का बच्चा भी पटाखे जला रहा था. परिजनों के मुताबिक, बच्चा रॉकेट चला रहा था, तभी रॉकेट की दिशा बदलकर उसकी तरफ आ गया और पेट में जा लगा. हालांकि, पुलिस की शुरुआती जानकारी में पटाखे के हाथ में फटने की बात भी सामने आई थी. हादसे के तुरंत बाद परिजन बच्चे को राजा हरिश्चंद्र अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
#WATCH | Delhi: On her son's death, Anjali, the mother of the deceased child, says, "My son was bursting crackers; everyone was doing so. While he was bursting anar and sky shots, one hit him from behind, striking his chest. It struck his arteries; he was still breathing, so we… https://t.co/wdLwYiI1wZ pic.twitter.com/VkpT41Kvlo— ANI (@ANI) November 9, 2026
मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर समय से उचित इलाज नहीं देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. बताया जा रहा है कि बच्चे की मौत की खबर सुनकर उसके पिता की तबीयत भी बिगड़ गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
Delhi | A 10-year-old child died after a firecracker burst in his hand in Narela area. The child was rushed to the hospital but died during treatment: Delhi Police— ANI (@ANI) November 9, 2026
VIDEO | Delhi: A 10-year-old boy dies after a hand-held 'anar' firecracker explodes in front of his house in Narela during Diwali celebrations.— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026
The explosion caused injuries to his chest, and he died on the spot, police said.
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/QfFr3QSOIx
AIIMS में पटाखों से झुलसने के 42 मामले
वहीं, दीपावली के दौरान पटाखों से होने वाले हादसों की तस्वीर AIIMS दिल्ली के आंकड़ों में भी सामने आई है. प्लास्टिक, रिकंस्ट्रक्टिव एंड बर्न्स सर्जरी विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 9 नवंबर सुबह 11 बजे तक दिवाली से संबंधित जलने व चोटों के कुल 42 मरीज अस्पताल पहुंचे. इनमें 37 मामले पटाखों से जलने के हैं. जबकि पोटाश से जलने के दो मामले भी सामने आए हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, 11 मरीज गंभीर रूप से झुलसे हैं. इनमें 4 मरीज ICU और 7 वार्ड में भर्ती किए गए. वहीं, 31 मरीजों को मामूली चोटें आई हैं. कुल 5 मरीजों का ऑपरेशन भी किया गया. फिलहाल AIIMS में 8 मरीज भर्ती हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है.
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