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दिल्ली के नरेला में रॉकेट पटाखा पेट में घुसने से दस साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, सदमे में परिवार

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दीपावली की खुशियां राजधानी दिल्ली में कई परिवारों के लिए मातम में बदल गईं. ताजा मामला बाहरी दिल्ली के नरेला का है. यहां पटाखे की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई. बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया.

रॉकेट की चपेट में आया मासूम, अस्पताल में मौत