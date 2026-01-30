ETV Bharat / bharat

ढाई साल की बच्ची के हाथ में 10 रुपये का सिक्का 'फटा', छाले पड़े, जांच की मांग

लड़की को यह सिक्का उसकी मां ने दिया था और जब वह अपनी बड़ी बहन के साथ खेल रही थी तभी यह फट गया.

Gaurav holding a Rs 10 coin (left) and Srishti's injured hand (right)
गौरव 10 रुपये का सिक्का पकड़े हुए (बाएं) और सृष्टि का घायल हाथ (दाएं) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 30, 2026 at 5:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फाजिल्का (पंजाब): पंजाब के फाजिल्का में एक दस रुपये के सिक्का बच्ची के हाथ में फट जाने का मामला सामने आया है. घटना से मोहल्ले में दहशत हो जाने के साथ ही इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. लोगों ने घटना की जांच की मांग की है. हादसे में ढाई साल की बच्ची का हाथ जल गया.

घटना गुरुवार दोपहर की बताई गई है. इस संबंध में इंदिरा नगरी गली नंबर 3 में रहने वाली लड़की की मां गीता ने बताया कि वह लोग राजस्थान के रहने वाले हैं और पिछले 8 साल से पंजाब के अबोहर शहर में सूप बेचने का काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हर दिन जब भी वह अपने घर से सूप बेचने के लिए बाहर जाते हैं तो अपनी बेटी सृष्टि को लक्ष्मी का रूप मानकर उसके हाथ में एक सिक्का देते हैं. सृष्टि की मां ने बताया कि हर दिन की तरह हमने अपनी दोनों बेटियों को 10-10 सिक्के दिए. दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे.

बाहर खेलते समय उसकी ढाई साल की छोटी बेटी के हाथ में अचानक 10 रुपये का सिक्का फट गया. इसके साथ ही उसने फटा हुआ 10 रुपये का सिक्का भी दिखाया जो आधा जला हुआ था. लड़की की मां ने कहा कि यह अजीब घटना पहली बार हुई है, क्योंकि वह अपनी दोनों बेटियों को हर दिन सिक्के देती है.

इस बीच, स्थानीय निवासी गौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि वह कपड़े प्रेस करने का काम करता है. बच्चे उसकी दुकान के बाहर खेल रहे थे. अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे पटाखे की आवाज हो.

उन्होंने बच्चों को डांटा, यह सोचकर कि वे वहां खड़े होकर साइकिल के टायर में हवा भर रहे हैं. उसके बाद जब गौरव बाहर आया और देखा, तो सृष्टि नाम की एक लड़की का हाथ जला हुआ था, जिसके बाद उसने आस-पास देखा तो वहां ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे उसका हाथ जल सकता हो.

इसके बाद गौरव लड़की को अपने घर ले गया और कहा कि लड़की के हाथ पर टूथपेस्ट लगा दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में कोई पटाखा फूट गया है, या फिर उसे माचिस से जला दिया गया है.

साथ ही लड़की की मां ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को 10 रुपये का सिक्का दिया था, जो उस समय उनके पास नहीं था. उसके बाद जब गौरव ने बाहर जाकर देखा तो उसे वहां 10 रुपये का सिक्का फटा हुआ मिला. सिक्का फट जाने से लड़की के हाथ में छाले पड़ गए थे.

फिलहाल घटना को लेकर कौतूहल बना हुआ है कि आखिर ये सिक्का कैसे फट गया, क्योंकि ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं है, जिससे वह सोच सकें कि यह धातु फट सकती है. लोगों का कहना है कि आज यह घटना इस लड़की के साथ हुई है, कल यह किसी और के साथ भी हो सकती है, इसलिए इस घटना की जांच होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें- नाबालिग को रेत में गर्दन तक दबाया और वीडियो बनाया, छह गिरफ्तार

TAGGED:

COIN BURSTS IN GIRL HAND
FAZILKA PUNJAB
10 RUPEE COIN BURSTS IN ABOHAR
10 रुपये का सिक्का फटा
COIN EXPLOSION PUNJAB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.