ढाई साल की बच्ची के हाथ में 10 रुपये का सिक्का 'फटा', छाले पड़े, जांच की मांग

गौरव 10 रुपये का सिक्का पकड़े हुए (बाएं) और सृष्टि का घायल हाथ (दाएं) ( ETV Bharat )

फाजिल्का (पंजाब): पंजाब के फाजिल्का में एक दस रुपये के सिक्का बच्ची के हाथ में फट जाने का मामला सामने आया है. घटना से मोहल्ले में दहशत हो जाने के साथ ही इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. लोगों ने घटना की जांच की मांग की है. हादसे में ढाई साल की बच्ची का हाथ जल गया. घटना गुरुवार दोपहर की बताई गई है. इस संबंध में इंदिरा नगरी गली नंबर 3 में रहने वाली लड़की की मां गीता ने बताया कि वह लोग राजस्थान के रहने वाले हैं और पिछले 8 साल से पंजाब के अबोहर शहर में सूप बेचने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हर दिन जब भी वह अपने घर से सूप बेचने के लिए बाहर जाते हैं तो अपनी बेटी सृष्टि को लक्ष्मी का रूप मानकर उसके हाथ में एक सिक्का देते हैं. सृष्टि की मां ने बताया कि हर दिन की तरह हमने अपनी दोनों बेटियों को 10-10 सिक्के दिए. दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे. बाहर खेलते समय उसकी ढाई साल की छोटी बेटी के हाथ में अचानक 10 रुपये का सिक्का फट गया. इसके साथ ही उसने फटा हुआ 10 रुपये का सिक्का भी दिखाया जो आधा जला हुआ था. लड़की की मां ने कहा कि यह अजीब घटना पहली बार हुई है, क्योंकि वह अपनी दोनों बेटियों को हर दिन सिक्के देती है. इस बीच, स्थानीय निवासी गौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि वह कपड़े प्रेस करने का काम करता है. बच्चे उसकी दुकान के बाहर खेल रहे थे. अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे पटाखे की आवाज हो.