घर बेचने का अनोखा तरीका: 10 महीने की हंसिका को 500 रुपये में मिला मकान, बेचने वाले को 2 लाख का प्रॉफिट

16 लाख रुपये मकान की कीमत राष्ट्रीय राजमार्ग पर घर के पास फ्लेक्सी लगाए गए थे, जिसमें खरीदने के इच्छुक लोगों को 500 रुपये का कूपन खरीदने और लकी ड्रॉ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था. स्थानीय बाजार भाव के हिसाब से इसकी कीमत 16 लाख रुपये है.

उल्लेखनीय है कि राज्य में लॉटरी सिस्टम वैध नहीं है, फिर भी मकान मालिक रामब्रह्मम के इस अनोखे विचार ने स्थानीय लोगों को आकर्षित किया. परिणामस्वरूप इच्छुक लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई और उन्हें उम्मीद से ज्यादा मुनाफा हुआ.

हैदराबाद: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के चौटुप्पल में आयोजित एक लकी ड्रॉ में 10 महीने की हंसिका ने 16 लाख रुपये का मकान जीता. दरअसल, रामब्रह्मम नाम के शख्स ने अपना मकान लकी ड्रॉ के माध्यम से बिक्री के लिए रखा था. घर को बेचने के उनके अनोखे विचार ने स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा है.

जानकारी के मुताबिक मकान की बिक्री के लिए रामब्रह्मम कूपन छपवाए. कूपन खरीदने वालों को इन पर अपनी जानकारी लिखकर घर पर रखे बॉक्स में डालनी थी. चूंकि मकान बेचने का यह नया आइडिया था. इसलिए यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इसके बाद इसमें से एक लकी ड्रॉ निकाला गया.

सदस्यों के नाम पर चार कूपन खरीदे

रिपोर्ट के मुताबिक संगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली के शंकर ने अपने परिवार के चार सदस्यों के नाम पर चार कूपन खरीदे. घोषणा के मुताबिक कूपन खरीदने वालों की मौजूदगी में लकी ड्रॉ निकाला गया.इसमें शंकर की 10 महीने की बेटी हंसिका लकी ड्रॉ में 16 लाख रुपये का घर जीतने में कामयाब रही.

घर बेचने के लिए निकाला लकी ड्रॉ (ETV Bharat)

फिलहाल शंकर के परिवार के सदस्य इस बात पर खुशी जता रहे हैं कि छोटी बेटी हंसिका के नाम का ड्रॉ निकला. बता दें कि शंकर ने हंसिका के अलावा अपने, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के नाम पर टिकट खरीदे थे. आयोजक ने हंसिका के माता-पिता को मोबाइल फोन पर जानकारी दी, जिन्होंने सीरियल नंबर 2307 वाला कूपन खरीदा था.

10 महीने की हंसिका को मिला 16 लाख रुपये का घर (ETV Bharat)

मकान मालिक की हुई ज्यादा कमाई

उन्होंने घोषणा की कि वह उसके अनुरोध पर उसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे. रामब्रह्मम ने बताया कि उन्हें यह अनोखा विचार तब सूझा जब वे दो साल से एक मकान समेत 66 गज का प्लॉट बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नहीं बिका. रामब्रह्मम ने खुशी जताई कि 500 ​​रुपये प्रति प्लॉट के लगभग 3,600 कूपन बिके, जिससे उन्हें 2 लाख का फायदा हुआ.

