पंजाब : 10 दिन के मासूम को 7 लाख में बेचने की कोशिश, आशा कार्यकर्ता समेत 6 गिरफ्तार
फतेहगढ़ साहिब के अजनाली गांव में 10 दिन के नवजात बच्चे को 7 लाख रुपये में बेचने का प्रयास किया गया.
Published : May 18, 2026 at 9:24 PM IST
खन्ना (पंजाब) : पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के अजनाली गांव में मानवता को शर्मसार करने की घटना सामने आई है. इसमें महज दस दिन के नवजात का 7 लाख रुपये में सौदा करने का मामला उजागर होने पर पुलिस ने आशा कार्यकर्ता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है.
इस बारे में एसपी पवनजीत चौधरी ने बताया कि, "पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो बच्चों को चुराता है या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बहला-फुसलाकर उनके नवजात बच्चों को कम कीमत पर ले लेता है और फिर उन्हें ऊंची कीमत पर बेच देता है. इस सूचना के आधार पर, पुलिस ने दाना मंडी रोड इलाके में छापा मारा और एक नवजात बच्चे के साथ तीन महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार महिलाओं की पहचान खमानों कलां की रहने वाली कुलदीप कौर, नट्ट गांव की रहने वाली हरमीत कौर और खन्ना के राहों की रहने वाली मोनिका के रूप में हुई है.
आशा वर्कर का नाम भी सामने आया
पुलिस की जांच में पता चला कि इस गिरोह से जुड़े तीन और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. इनके नाम मनप्रीत कौर और उसके पति दलजीत सिंह हैं, और इस गिरोह में एक आशा वर्कर जसवीर कौर भी अहम भूमिका निभा रही थी. वह गिरोह को गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बारे में जानकारी देती थी और नवजात बच्चों की सौदेबाजी में मदद करती थी. इसके बाद, बच्चों को ऐसे लोगों के पास ले जाया जाता था जिनके अपने कोई बच्चे नहीं थे.
सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू
पुलिस के अनुसार, यह सारा काम गैर-कानूनी तरीके से किया जा रहा था और इसमें बच्चों के शोषण की भी आशंका थी. बरामद किए गए 10 दिन के नवजात बच्चे को सुरक्षित रूप से उसकी मां को सौंप दिया गया है. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसपी पवनजीत चौधरी ने कहा कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.
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