ETV Bharat / bharat

कर्नाटक के मैसूर में डकैती, 10 करोड़ की ज्वैलरी लूटी, CCTV से लुटेरे बेनकाब

ज्वैलरी लुटेरों को ढूंढ़ने के लिए DySP के नेतृत्व में 5 इंस्पेक्टरों वाली 5 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं. CCTV फुटेज हासिल कर लिया गया.

Jewellery Theft
कर्नाटक के मैसूर में 10 करोड़ की ज्वैलरी चोरी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मैसूर (कर्नाटक): कर्नाटक के मैसूर जिले के हुनासुर में एक सोने की दुकान से 10 करोड़ रुपये कीमत के 8 kg सोने के गहने चोरी होने की शिकायत पर पुलिस टीमें खाक छान रही हैं. दुकान मालिक फातिमा मंजिल की शिकायत पर हुनासुर शहर के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है.

बता दें कि लुटेरे रविवार दोपहर बाद 2:04 से 2:09 बजे के बीच जिले के हुनासुर शहर में स्काई गोल्ड शॉप में घुसे और दुकान के कर्मचारियों पर बंदूक तानकर सिर्फ 5 मिनट में 10 करोड़ रुपये कीमत के करीब 8 kg 34 ग्राम सोने और हीरे के गहने लूट लिए. शॉप मालिक फातिमा मंजिल ने अपनी शिकायत में ये बातें कही हैं.

5 स्पेशल टीमें कर रही तलाश: ज्वैलरी लुटेरों को ढूंढ़ने के लिए DySP के नेतृत्व में 5 इंस्पेक्टरों वाली 5 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं. इन टीमों ने CCTV फुटेज से लुटेरों के चेहरे के फोटो हासिल कर लिए हैं. वहीं इस दौरान लूट के लिए इस्तेमाल की गई बाइक के नंबर और सोने के गहनों से भरा बैग दुकान में ही छूट गया. पुलिस इस वारदात की जांच कर रही है.

पुलिस सूत्रों ने कन्फर्म किया है कि लुटेरों के दो बाइक पर आने की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही कुछ दूरी पर खड़ी कार की भी जांच की गई है.

इस लूट के मामले में मैसूर जिले के पुलिस अधीक्षक विष्णुवर्धन आज उस सोने की दुकान पर गए, जहां लूट हुई थी और वहां के मैनेजर और स्टॉफ से पूछताछ की.

इसके साथ ही लुटेरों को पकड़ने के लिए बनाई गई पांच टीमों के साथ मैसूर SP ऑफिस में एक मीटिंग हुई और इस सिलसिले में पूरी डिटेल ली गई.

जांच की प्रोग्रेस और दूसरे मुद्दों पर चर्चा की गई. SP विष्णुवर्धन ने ETV भारत को बताया कि लुटेरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें - 50 लाख का सोना झील में समाया! जान की बाजी लगाकर गोताखोर ईश्वर ने तलाशा बैग, ज्वैलरी पाकर खुशी से निहाल हुआ ओनर

TAGGED:

HUNASUR
MYSURU JEWELLERY THEFT
JEWELLERY THEFT IN HUNASUR
ROBBERS
JEWELLERY THEFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.