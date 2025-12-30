ETV Bharat / bharat

कर्नाटक के मैसूर में डकैती, 10 करोड़ की ज्वैलरी लूटी, CCTV से लुटेरे बेनकाब

मैसूर (कर्नाटक): कर्नाटक के मैसूर जिले के हुनासुर में एक सोने की दुकान से 10 करोड़ रुपये कीमत के 8 kg सोने के गहने चोरी होने की शिकायत पर पुलिस टीमें खाक छान रही हैं. दुकान मालिक फातिमा मंजिल की शिकायत पर हुनासुर शहर के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है.

बता दें कि लुटेरे रविवार दोपहर बाद 2:04 से 2:09 बजे के बीच जिले के हुनासुर शहर में स्काई गोल्ड शॉप में घुसे और दुकान के कर्मचारियों पर बंदूक तानकर सिर्फ 5 मिनट में 10 करोड़ रुपये कीमत के करीब 8 kg 34 ग्राम सोने और हीरे के गहने लूट लिए. शॉप मालिक फातिमा मंजिल ने अपनी शिकायत में ये बातें कही हैं.

5 स्पेशल टीमें कर रही तलाश: ज्वैलरी लुटेरों को ढूंढ़ने के लिए DySP के नेतृत्व में 5 इंस्पेक्टरों वाली 5 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं. इन टीमों ने CCTV फुटेज से लुटेरों के चेहरे के फोटो हासिल कर लिए हैं. वहीं इस दौरान लूट के लिए इस्तेमाल की गई बाइक के नंबर और सोने के गहनों से भरा बैग दुकान में ही छूट गया. पुलिस इस वारदात की जांच कर रही है.

पुलिस सूत्रों ने कन्फर्म किया है कि लुटेरों के दो बाइक पर आने की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही कुछ दूरी पर खड़ी कार की भी जांच की गई है.