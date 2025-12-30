न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 10 Budget Friendly लोकेशन्स, देखें एक नजर...

ETV Bharat / bharat

न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बेस्ट लोकेशन्स (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 30, 2025 at 8:48 AM IST

8 Min Read
नई दिल्ली: साल 2025 को अलविदा कहने का समय आ गया है और देश-दुनिया साल 2026 का बाहें फैलाकर स्वागत करने को तैयार है. अधिकतर जगहों पर बच्चों को विंटर वेकेशन मिल गई है. कामकाजी लोगों ने भी ईयर एंड कहकर बॉस से छुट्टी ले ली है. अब सवाल ये है कि नया साल कहां मनाया जाए. दिल्ली से बाहर घूमने जाने वालों ने पहले ही अपनी ट्रिप प्लैन कर ली है लेकिन जिन लोगों ने अब तक कुछ प्लान नहीं किया है उनके लिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लास्ट मिनट ऑप्शन्स लेकर हम हाजिर है.

दिल्ली में पिछले कुछ साल में पर्यटन के क्षेत्र में काफी बदलाव आया है. पुराने स्मारकों के अलावा अब कई ऐसे आधुनिक पार्क और म्यूजियम बन गए हैं जो परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक या आउटिंग के लिए बेहतरीन हैं.

दिल्ली की ये 10 Budget Friendly लोकेशन्स (ETV Bharat)

1. बांसेरा पार्क: दिल्ली का पहला 'बैम्बू थीम पार्क' है, जो सराय काले खां के नजदीक यमुना खादर क्षेत्र में विकसित किया गया है. यह जगह अपनी शांति और हरियाली के लिए दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है. यहां देश-विदेश से लाई गई बांस की लगभग 15 से अधिक प्रजातियां और 30,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं. पार्क में मौजूद बैठने की जगहें, कियोस्क, हट और वॉच-टावर पूरी तरह से बांस से बनाए गए हैं. शाम के समय यहां एक शानदार म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है, जो पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है. यहां एक वाटर फॉल और सुंदर फूलों की क्यारियां हैं, जो इसे फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट बनाती हैं. हाल ही में यहां हॉट एयर बैलून की सुविधा भी शुरू की गई है, जहां से आप यमुना और दिल्ली का विहंगम दृश्य देख सकते हैं. लेकिन हां हॉट एयर बैलून के लिए आपको प्रति व्यक्ति 3000 रुपये देने होंगे. बांसेरा घूमने का सबसे सही समय शाम चार बजे के बाद का है. इससे आप ढलते सूरज की खूबसूरती देख पाएंगे और शाम को होने वाले लाइटिंग और फाउंटेन शो का भी आनंद ले सकेंगे. इस पार्क में एंट्री शुल्क 50 रुपये है.

10 BEST PLACES TO VISIT DELHI NCR
बैम्बू थीम बेस्ड बांसेरा पार्क, इन दिनों काफी चर्चित है (ETV BHARAT)

2. भारत दर्शन पार्क: यह पार्क पंजाबी बाग में स्थित है और इसे "वेस्ट टू वंडर" की तर्ज पर बनाया गया है. यहां भारत के प्रसिद्ध स्मारकों (जैसे ताजमहल, मैसूर पैलेस, चारमीनार) की प्रतिकृतियां कबाड़ से बनाई गई हैं. सोमवार को छोड़ इस पार्क में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक जा सकते हैं. इस पार्क में एंट्री फीस बड़ों के लिए 100 रुपये और बच्चों के लिए 50 रुपये है. रात के समय यहां की लाइटिंग देखने लायक होती है.

10 BEST PLACES TO VISIT DELHI NCR
भारत दर्शन पार्क (ETV BHARAT)

3. प्रधानमंत्री संग्रहालय: तीन मूर्ति परिसर में बना यह म्यूजियम आधुनिक तकनीक (VR, रोबोटिक्स) का एक शानदार नमूना है. यहां भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और देश के इतिहास को बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है. यहां सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक घुमने के लिए जा सकते हैं. यहां आप 'सेल्फी विथ पीएम' और 'वॉक विथ पीएम' जैसे डिजिटल अनुभव ले सकते हैं. एंट्री फीस 100 रुपये (ऑनलाइन) और 110 रुपये (ऑफलाइन) है. लाइट एंड साउंड शो के लिए अलग टिकट है.

10 BEST PLACES TO VISIT DELHI NCR
प्रधानमंत्री संग्रहालय (image courtesy-pmml)

4. गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज: दिल्ली के मालवीय नगर के समीप एक 20 एकड़ का खूबसूरत पार्क है जिसे आपकी पांच इंद्रियों (दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद) को जगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. जिसमें विभिन्न थीम वाले क्षेत्र, कलाकृतियां, शांत तालाब और प्रकृति का अनुभव कराने वाले रास्ते हैं, जो इसे शहरी जीवन से दूर एक शांत जगह है. इसमें मुगल गार्डन, बांस का आंगन, खजूर का आंगन, कैक्टस गार्डन , हर्बल गार्डन और एक टोपियरी गार्डन जैसे कई हिस्से हैं. पार्क में कई कलाकृतियां और मूर्तियां हैं, जिनमें पानी और हवा से जुड़ी कलाकृतियां भी शामिल हैं, जो ध्वनि और दृष्टि को आकर्षित करती हैं. यहां लिली तालाब और झरने हैं, जो शांति और सौंदर्य बढ़ाते हैं. यह अपनी घुमावदार पगडंडियों, शांत कोनों और जंगल जैसा अनुभव देने के लिए जाना जाता है. यह पार्क सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है.

ETV BHARAT
इंडिया गेट पर नए साल का जश्न (PHOTO SOURCE: IANS)

5. इंडिया गेट: नए साल पर इंडिया गेट पर भी काफी भीड़ दिखाई देती है. अधिकतर लोग अपने परिवार के साथ नया साल सेलिब्रेट करने और पिकनिक मनाने के लिए इंडिया गेट पहुंचते हैं. इंडिया गेट पर आप परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं. इंडिया गेट पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आप घर से कुक्ड फूड और स्नेक्स ले जा सकते हैं और परिवार के साथ बैठकर खाने का लुत्फ उठा सकते हैं. खास बात यह है कि यहां थोड़े बहुत खर्च में ही अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट हो सकता है.

10 BEST PLACES TO VISIT DELHI NCR
दिल्ली का कनॉट प्लेस (ETV BHARAT)

6. कनॉट प्लेस: दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए कनॉट प्लेस पसंदीदा जगह है. यहां कई कैफे और रेस्टोरेंट है जहां पर न्यू ईयर पार्टी का आयोजन होता है. यूं तो आम दिनों पर भी कनॉट प्लेस में काफी रौनक दिखाई देती है लेकिन न्यू ईयर ईव पर अलग ही नज़ारा दिखाई देता है. नई साल के मौके पर यहां कई कैफे और रेस्टोरेंट में डीजे नाइट और स्पेशल डांस पार्टी आदि का भी आयोजन होता है. केवल दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग कनॉट प्लेस में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचते हैं.

ETV BHARAT
सुंदर नर्सरी (ETV BHARAT)

7. सुंदर नर्सरी: अगर आप शांत वातावरण में न्यू ईयर अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो सुंदर नर्सरी आपके लिए परफेक्ट जगह है. सुंदर नर्सरी में सिर्फ टिकट के लिए ₹50 प्रति व्यक्ति का शुल्क देना होगा. यहां खुले वातावरण में और सुकून के बीच आप नया साल सेलिब्रेट कर सकते हैं. अन्य स्थानों की तुलना में यहां आपको काफी कम भीड़ मिलेगी. अगर आप नेचर लवर हैं तो यह जगह आपके लिए परफेक्ट है.

10 BEST PLACES TO VISIT DELHI NCR
दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर (ETV BHARAT)

8. अक्षरधाम मंदिर: अगर आप अपने परिवार के साथ शांत और आध्यात्मिक माहौल में नया साल मानना चाहते हैं तो अक्षरधाम मंदिर आपके लिए बेस्ट है. शाम को होने वाला संगीत में फाउंटेन शो यहां का मुख्य आकर्षण है. नए साल की मौके पर अक्षरधाम मंदिर में दीप उत्सव, विशेष पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. साल के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्त अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं.

10 BEST PLACES TO VISIT DELHI NCR
दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर (ETV BHARAT)
9. दिल्ली हाट: नया साल सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली हाट भी परफेक्ट प्लेस है. न्यू ईयर पर दिल्ली हाट में आप अलग-अलग राज्यों का जायका, हस्तशिल्प और म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं. यहां पर लाइव म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस का आयोजन होता है. परिवार के साथ बैठकर आप दिल्ली हाट में लाइव म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस को इंजॉय कर सकते हैं. यहां आप खाने-पीने के साथ शॉपिंग कभी लुत्फ उठा सकते हैं.
10 BEST PLACES TO VISIT DELHI NCR
दिल्ली हाट की एक तस्वीर (ETV BHARAT)

10. दिल्ली चिड़ियाघर: नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क यानि दिल्ली चिड़ियाघर बच्चे-बूढ़े सभी की पसंद है. नये साल के मौके पर परिवार के साथ घूमने और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए दिल्ली ज़ू भी एक अच्छा ऑप्शन है. जहां कम खर्च में दिन को यादगार बनाया जा सकता है.

10 BEST PLACES TO VISIT DELHI NCR
दिल्ली चिड़ियाघर भी है घूमने के लिए बेहतर ऑप्शन (ETV BHARAT)

नए साल 2026 का जश्न मनाने के लिए यूं तो बहुत सी जगह है लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको उन जगहों के बारे में बताया जाए जहां कम बजट में आप फैमिली, फ्रेंडस के साथ एंजॉय कर सकते हैं वो भी अपने ही शहर दिल्ली में. उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेख पसंद आया होगा. ईटीवी भारत की तरफ आप सभी को नव वर्ष 2026 की अनंत शुभकामनाएं.

संपादक की पसंद

