ETV Bharat / advertorial

बाल पतले क्यों होते हैं और उन्हें घना कैसे बनाएं?

जब follicle को पर्याप्त oxygen और nutrients मिलते हैं, तो बाल मोटे और मज़बूत निकलते हैं। जब supply कम होती है चाहे वजह खराब diet हो, stress हो या हार्मोनल imbalance follicle shrink होने लगता है। इसे miniaturization कहते हैं। यह process धीमा होता है, इसीलिए लोगों को शुरुआत में पता नहीं चलता।

यह समझना ज़रूरी है कि बाल एक living structure नहीं है वो तो dead keratin cells हैं। असली ज़िंदगी follicle में है। follicle के base पर एक bulb होता है जहाँ cells divide होती हैं और नए बाल बनते हैं।

इनमें से एक नहीं, अक्सर कई कारण एक साथ काम करते हैं।

बालों की मोटाई सीधे तौर पर hair follicle की सेहत पर निर्भर करती है। हर बाल एक follicle से निकलता है, और जब यह follicle कमज़ोर होता है, तो उससे निकलने वाला बाल भी पतला और कमज़ोर होता है।

बाल पतले क्यों होते हैं असली वजह क्या है?

बहुत से लोग सोचते हैं कि बाल पतले होना सिर्फ एक cosmetic problem है। लेकिन असल में यह शरीर के अंदर चल रही किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। अगर आपके बाल पहले से पतले हैं, या धीरे-धीरे पतले होते जा रहे हैं, तो इसे नज़रअंदाज़ करना सही नहीं है। सही वजह समझना ज़रूरी है तभी सही हल मिल सकता है।

बालों को घना बनाने के लिए क्या करें?

बालों को घना कैसे करें? यह सवाल सुनने में simple लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी individual वजह पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ बातें हैं जो लगभग हर case में काम आती हैं:

Diet सुधारें रोज़ाना दाल, अंडे, हरी सब्ज़ियाँ और nuts लें। Protein और iron की कमी सबसे common वजह है।

रोज़ाना दाल, अंडे, हरी सब्ज़ियाँ और nuts लें। Protein और iron की कमी सबसे common वजह है। Scalp massage करें हफ्ते में 3-4 बार 5-10 मिनट की gentle massage blood circulation बढ़ाती है।

हफ्ते में 3-4 बार 5-10 मिनट की gentle massage blood circulation बढ़ाती है। Stress manage करें नींद पूरी करें, breathing exercises करें। यह सुनने में छोटी बात लगती है लेकिन इसका असर बड़ा होता है।

नींद पूरी करें, breathing exercises करें। यह सुनने में छोटी बात लगती है लेकिन इसका असर बड़ा होता है। Harsh chemicals से बचें बहुत ज़्यादा heat styling, chemical treatments और strong shampoos follicles को damage करते हैं।

बहुत ज़्यादा heat styling, chemical treatments और strong shampoos follicles को damage करते हैं। Supplements सोच-समझकर लें बिना diagnosis के supplements लेना फायदा नहीं करता। पहले ज़रूरत समझें।

सिर्फ तेल लगाने से क्या होता है?

बहुत से लोग मानते हैं कि रोज़ तेल लगाने से बाल घने हो जाएंगे। यह पूरी तरह सच नहीं है। तेल scalp को moisturize करता है और कुछ oils में anti-inflammatory properties होती हैं, लेकिन तेल follicle के अंदर नहीं जा सकता।

अगर बालों के पतले होने की वजह hormonal है या nutritional है, तो सिर्फ तेल से वो ठीक नहीं होगी। तेल एक support है primary treatment नहीं।

Traya का approach क्या है?

Traya Health इसी सोच पर काम करती है कि बालों की समस्या का हल बाहर से नहीं, अंदर से आता है। वे पहले root cause identify करते हैं चाहे वो gut health हो, hormones हों, या nutritional deficiency। इसी वजह से कुछ लोग शुरुआत में skeptical होते हैं और Traya negative reviews भी देखते हैं। लेकिन जो लोग process को समझकर consistent रहते हैं, उन्हें असली फर्क दिखता है।

निष्कर्ष

बाल पतले होना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह एक धीमी process है जो महीनों या सालों में होती है। इसीलिए इसका हल भी patience माँगता है।

सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि आपके बाल पतले क्यों हो रहे हैं। Diet? Hormones? Stress? Genetics? जब तक वजह साफ न हो, कोई भी product या नुस्खा टिकाऊ नहीं होगा। Root cause को समझें, उस पर काम करें और तब बदलाव असली और lasting होगा।