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भाषा की बाधाओं को तोड़ते हुए: फिजिक्सवाला ने JEE में सफल हिंदी माध्यम के छात्रों का किया सम्मान

नोएडा (उत्तर प्रदेश): फिजिक्सवाला (PW) ने हाल ही मेंनोएडा में एक सम्मानसमारोह आयोजित कर JEE में सफलता हासिलकरने वाले हिंदी माध्यमके छात्रों का सम्मान किया।इस अवसर पर PW केसंस्थापक एवं CEO आलख पांडे नेछात्रों और उनके परिवारोंसे मुलाकात की तथा उनकीसंघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक सफलताकी कहानियों को साझा किया।

समारोहको संबोधित करते हुए आलखपांडे ने कहा, "किसी छात्र की प्रतिभा उसकी भाषा से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और लगन से तय होती है। इन छात्रों ने साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।"

सम्मानितछात्रों में आर्यन साहू, तनिष्क नरवाडे, लक्की जाटव और सागरशामिल रहे, जिनकी कहानियांदेशभर के लाखों हिंदीमाध्यम छात्रों को प्रेरित करतीहैं। सम्मानित छात्रों में से कईने अपनी JEE तैयारी की शुरुआत कक्षा 11 में PW के अर्जुना JEE हिंदीबैच से की थीऔर बाद में लक्ष्‍यतथा प्रयास जैसे बैचों केमाध्यम से अपनी तैयारीको आगे बढ़ाया।

लखनऊके आर्यन ने सब्जी विक्रेतापिता के संघर्षों सेप्रेरणा लेकर आर्थिक चुनौतियोंके बावजूद JEE Advanced में सफलता हासिलकी। तनिष्क, जिन्होंने कम उम्र मेंअपने माता-पिता कोखो दिया था, नेकई उतार-चढ़ावों औरनिराशाओं का सामना करनेके बाद JEE Advanced को अपनी 'आखिरीलड़ाई' मानते हुए सफलता प्राप्तकी। मुजफ्फरनगर के लक्की जाटव, जिनके पिता मजदूर हैंऔर मां घरों मेंसफाई का काम करतीहैं, ने कक्षा 12 कीपढ़ाई के साथ-साथपूरी 11वीं का पाठ्यक्रमपूरा कर JEE Advanced क्वालिफाई किया। वहीं सागर नेसीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद अपनी NMMS छात्रवृत्ति से पढ़ाई काखर्च उठाया और JEE Advanced में सफलता हासिलकी। समारोह के दौरान आलखसर ने तनिष्क नरवाडेको ₹5 लाख की स्कॉलरशिपऔर लक्की जाटव की कॉलेजफीस में सहायता प्रदानकरने की घोषणा की।

इन छात्रों की उपलब्धि ऐसेसमय में सामने आईहै जब प्रतियोगी परीक्षाओंमें मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओंका महत्व लगातार बढ़ रहा है। JEE Main परीक्षा हिंदी सहित 13 भाषाओं में आयोजित कीजाती है, जिससे हिंदीभाषी छात्रों को अपनी भाषामें परीक्षा देने का अवसरमिलता है।

PW उनचुनिंदा शैक्षणिक संस्थानों में शामिल हैजो हिंदी माध्यम के छात्रों केलिए JEE की विशेष तैयारी, अध्ययन सामग्री, मेंटरशिप और डाउट-रिजॉल्यूशनजैसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसी दिशामें PW ने कक्षा 12 केछात्रों के लिए Lakshya JEE Hindi 2027 तथाड्रॉपर्स के लिए Prayas JEE Hindi 2027 जैसेकार्यक्रम शुरू किए हैं।

यह समारोह केवल परीक्षा परिणामोंका उत्सव नहीं था, बल्किउन संघर्षों, त्याग और सपनों काभी सम्मान था जिन्होंने इनछात्रों की सफलता कीनींव रखी। ऐसी कहानियोंके माध्यम से PW गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को देश केहर छात्र तक पहुंचाने केअपने लक्ष्य को आगे बढ़ारहा है।