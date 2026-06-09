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भाषा की बाधाओं को तोड़ते हुए: फिजिक्सवाला ने JEE में सफल हिंदी माध्यम के छात्रों का किया सम्मान

फिजिक्सवाला लिमिटेड (PW), एक शिक्षा मंच, की स्थापना 2020 में अलख पांडे और प्रतीक माहेश्वरी द्वारा की गई थी।

Physics Wallah Honors Hindi-Medium Students Who Excelled in JEE
Physics Wallah Honors Hindi-Medium Students Who Excelled in JEE (Physics Wallah)
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By Advertorial Team

Published : June 9, 2026 at 3:08 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 3:14 PM IST

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नोएडा (उत्तर प्रदेश): फिजिक्सवाला (PW) ने हाल ही मेंनोएडा में एक सम्मानसमारोह आयोजित कर JEE में सफलता हासिलकरने वाले हिंदी माध्यमके छात्रों का सम्मान किया।इस अवसर पर PW केसंस्थापक एवं CEO आलख पांडे नेछात्रों और उनके परिवारोंसे मुलाकात की तथा उनकीसंघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक सफलताकी कहानियों को साझा किया।

समारोहको संबोधित करते हुए आलखपांडे ने कहा, "किसी छात्र की प्रतिभा उसकी भाषा से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और लगन से तय होती है। इन छात्रों ने साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।"

सम्मानितछात्रों में आर्यन साहू, तनिष्क नरवाडे, लक्की जाटव और सागरशामिल रहे, जिनकी कहानियांदेशभर के लाखों हिंदीमाध्यम छात्रों को प्रेरित करतीहैं। सम्मानित छात्रों में से कईने अपनी JEE तैयारी की शुरुआत कक्षा 11 में PW के अर्जुना JEE हिंदीबैच से की थीऔर बाद में लक्ष्‍यतथा प्रयास जैसे बैचों केमाध्यम से अपनी तैयारीको आगे बढ़ाया।

लखनऊके आर्यन ने सब्जी विक्रेतापिता के संघर्षों सेप्रेरणा लेकर आर्थिक चुनौतियोंके बावजूद JEE Advanced में सफलता हासिलकी। तनिष्क, जिन्होंने कम उम्र मेंअपने माता-पिता कोखो दिया था, नेकई उतार-चढ़ावों औरनिराशाओं का सामना करनेके बाद JEE Advanced को अपनी 'आखिरीलड़ाई' मानते हुए सफलता प्राप्तकी। मुजफ्फरनगर के लक्की जाटव, जिनके पिता मजदूर हैंऔर मां घरों मेंसफाई का काम करतीहैं, ने कक्षा 12 कीपढ़ाई के साथ-साथपूरी 11वीं का पाठ्यक्रमपूरा कर JEE Advanced क्वालिफाई किया। वहीं सागर नेसीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद अपनी NMMS छात्रवृत्ति से पढ़ाई काखर्च उठाया और JEE Advanced में सफलता हासिलकी। समारोह के दौरान आलखसर ने तनिष्क नरवाडेको ₹5 लाख की स्कॉलरशिपऔर लक्की जाटव की कॉलेजफीस में सहायता प्रदानकरने की घोषणा की।

इन छात्रों की उपलब्धि ऐसेसमय में सामने आईहै जब प्रतियोगी परीक्षाओंमें मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओंका महत्व लगातार बढ़ रहा है। JEE Main परीक्षा हिंदी सहित 13 भाषाओं में आयोजित कीजाती है, जिससे हिंदीभाषी छात्रों को अपनी भाषामें परीक्षा देने का अवसरमिलता है।

PW उनचुनिंदा शैक्षणिक संस्थानों में शामिल हैजो हिंदी माध्यम के छात्रों केलिए JEE की विशेष तैयारी, अध्ययन सामग्री, मेंटरशिप और डाउट-रिजॉल्यूशनजैसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसी दिशामें PW ने कक्षा 12 केछात्रों के लिए Lakshya JEE Hindi 2027 तथाड्रॉपर्स के लिए Prayas JEE Hindi 2027 जैसेकार्यक्रम शुरू किए हैं।

यह समारोह केवल परीक्षा परिणामोंका उत्सव नहीं था, बल्किउन संघर्षों, त्याग और सपनों काभी सम्मान था जिन्होंने इनछात्रों की सफलता कीनींव रखी। ऐसी कहानियोंके माध्यम से PW गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को देश केहर छात्र तक पहुंचाने केअपने लक्ष्य को आगे बढ़ारहा है।

फिजिक्सवाला (PW) के बारे में
फिजिक्सवालालिमिटेड (PW), एक शिक्षा मंच, की स्थापना 2020 में अलख पांडेऔर

प्रतीकमाहेश्वरी द्वारा की गई थी।उत्तर प्रदेश के नोएडा मेंमुख्यालय वाली PW का उद्देश्य ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड प्लेटफॉर्मके माध्यम से शिक्षा कोसुगम बनाना है।

2014 मेंएक YouTube चैनल के रूपमें शुरू हुई PW अबअपने नेटिव ऐप, तकनीक-आधारितऑफलाइन और हाइब्रिड केंद्रोंऔर YouTube चैनलों के माध्यम सेछात्रों को शिक्षा प्रदानकरती है। PW की पेशकशें विभिन्नशैक्षिक क्षेत्रों को कवर करतीहैं, जिनमें

परीक्षाकी तैयारी, कौशल विकास, उच्चशिक्षा के लिए कोचिंगऔर विदेश में शिक्षा कोसुगम बनाना शामिल है।

इसकेकार्यक्रम कई स्थानीय भाषाओंमें उपलब्ध हैं।

फिजिक्सवालालिमिटेड 18 नवंबर, 2025 को भारतीय राष्ट्रीयस्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (NSE) और बीएसई लिमिटेड (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) पर सूचीबद्ध हुई।

Last Updated : June 9, 2026 at 3:14 PM IST

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