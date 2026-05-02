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कपिला ने गर्मी को किसानों की प्रगति के लिए एक रणनीतिक मौसम में बदला

भारत के कृषि चक्र में, गर्मी का मौसम लंबे समय से डेयरी किसानों के लिए खासकर दुग्ध क्षेत्र में एक चुनौतीपूर्ण दौर के रूप में देखा जाता रहा है। बढ़ते तापमान के कारण पशुओं में हीट स्ट्रेस बढ़ता है, चारे का सेवन कम हो जाता है और दूध उत्पादन में गिरावट आती है, जिससे यह मौसम विकास के बजाय नुकसान संभालने से जुड़ा हुआ माना जाता है।

कपिला पशु आहार अपने चल रहे अभियान ‘तैयारी का मौसम’ के माध्यम से इस सोच को बदलने की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें गर्मी को गिरावट के दौर के बजाय तैयारी और प्रगति के लिए एक रणनीतिक मौसम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इस दृष्टिकोण के केंद्र में एक महत्वपूर्ण समझ है: गर्मी का पशुओं पर प्रभाव भले ही अपरिहार्य हो, लेकिन यह अनुमानित भी है। इसके बावजूद, कई किसान तब ही प्रतिक्रिया देते हैं जब इसके प्रभाव दिखाई देने लगते हैं, जिससे ऐसे नुकसान होते हैं जिन्हें टाला जा सकता है। कपिला का यह अभियान इस अंतर को दूर करता है, किसानों को समय से पहले तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वे चुनौतियों के बढ़ने से पहले ही परिणामों पर नियंत्रण पा सकें।

गर्मी को योजना बनाने के समय के रूप में पुनर्परिभाषित करते हुए, यह अभियान प्रतिक्रियात्मक समस्या-समाधान से सक्रिय निर्णय लेने की ओर बदलाव को बढ़ावा देता है। इसमें संतुलित पोषण सुनिश्चित करना, पहले से ही फीडिंग प्रथाओं में बदलाव करना और हीट स्ट्रेस के प्रभाव को कम करने के लिए निवारक देखभाल पर ध्यान देना शामिल है।

“कई वर्षों से गर्मी को एक कठिन समय के रूप में देखा जाता रहा है, जहाँ डेयरी किसान नुकसान संभालने पर ध्यान देते हैं। ‘तैयारी का मौसम’ के माध्यम से हमारा उद्देश्य इस सोच को बदलना है, ताकि किसान इसे पहले से योजना बनाने और पूरे मौसम में बेहतर प्रदर्शन करने के अवसर के रूप में देखें,” कपिला पशु आहार की सीएमओ और डायरेक्टर तरु शिवहरे ने कहा।

यह रणनीतिक दृष्टिकोण ठोस लाभ प्रदान करता है। समय पर तैयारी पशुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है, चारे के नियमित सेवन को समर्थन देती है और चरम गर्मी के दौरान दूध उत्पादन में अचानक गिरावट को रोकती है। साथ ही, इससे आखिरी समय में सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत भी कम हो जाती है, जिससे फार्म प्रबंधन अधिक प्रभावी बनता है।