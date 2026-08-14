कैंसर ने आत्मविश्वास नहीं छीना
"क्यासर्जरी केबाद मैंपहले जैसीदिखूँगी?"
Published : August 14, 2026 at 5:01 PM IST
जब सहीइलाज नेएक महिलाको फिरसे मुस्कुरानेकी वजहदी।
"क्यासर्जरी केबाद मैंपहले जैसीदिखूँगी?"
ब्रेस्टकैंसर कापता चलतेही अधिकांशमहिलाओं केमन मेंउठने वालायह पहलासवाल होताहै।
क्योंकि एकमहिला केलिए स्तनकेवल शरीरका एकअंग नहींहोता, बल्किउसकी पहचान, आत्मविश्वास औरस्त्रीत्व काएक महत्वपूर्णहिस्सा होताहै। इसलिएब्रेस्ट कैंसरका डरकेवल बीमारीका नहीं, बल्कि खुदको खोदेने काभी होताहै।
40 वर्षीयश्रीमती पिंकीपटेल (नामपरिवर्तित) भीइसी डरसे गुज़रीं।
अमेरिका मेंउन्हें ब्रेस्टकैंसर होनेका पताचला। रिपोर्टहाथ मेंथी, लेकिनमन मेंसिर्फ़ एकही चिंताथी—
"अगरमेरा स्तननिकालना पड़ातो क्यामैं पहलेजैसी रहपाऊँगी?"
कैंसर काइलाज शुरूहोने सेपहले हीउनका आत्मविश्वासडगमगाने लगा।
उन्हें समझनहीं आरहा थाकि बीमारीसे लड़ेंया अपनेभीतर उठरहे डरसे।
इसी बीचउन्होंने भारतमें रहनेवाले अपनेकज़िन सेबात की, जो ब्रेस्टकैंसर सर्जनहैं। उन्होंनेसभी रिपोर्ट्सका विस्तारसे अध्ययनकिया औरसलाह दीकि वहभारत आकरदोबारा मूल्यांकनकरवाएँ।
जब आगेकी जाँचहुई, तोराहत कीबात यहथी किकैंसर अभीशरीर केअन्य हिस्सोंमें नहींफैला था।इसका अर्थथा किआधुनिक तकनीककी मददसे ऐसाउपचार कियाजा सकताथा, जिसमेंकैंसर कोहटाने केसाथ-साथस्तन कोभी यथासंभवसुरक्षित रखाजा सके।
योजनाबद्ध उपचारके बादउनकी Breast-Conserving Surgery with Nipple-Sparing Partial Mastectomy की गई।
सर्जरी सफलरही।
कैंसर भीहट गयाऔर जहाँतक चिकित्सकीयरूप सेसंभव था, स्तन काप्राकृतिक आकारऔर स्वरूपभी सुरक्षितरखा गया।
जब उन्होंनेपहली बारखुद कोआईने मेंदेखा, तोउन्हें केवलएक सफलसर्जरी नहींदिखी।
उन्हें अपनाआत्मविश्वास वापसमिलता हुआमहसूस हुआ।
आने वालेहफ्तों मेंउनका स्वास्थ्यसुधरता गया।परिवार कासाथ, डॉक्टरोंका विश्वासऔर सकारात्मकसोच नेउन्हें मानसिकरूप सेभी मजबूतबनाया।
सिर्फ़ दोमहीने बाद, श्रीमती पिंकीफिर सेअमेरिका लौटगईं।
इस बारउनके चेहरेपर डरनहीं, बल्किमुस्कान थी।
उन्हें यहविश्वास थाकि कैंसरने उनकेजीवन मेंएक कठिनअध्याय ज़रूरलिखा, लेकिनउनकी पहचानऔर आत्मविश्वासको नहींछीन पाया।
आधुनिक ब्रेस्टकैंसर उपचारकी नईसोच
आज ब्रेस्टकैंसर काइलाज केवलबीमारी कोसमाप्त करनेतक सीमितनहीं है।
जहाँ भीचिकित्सकीय रूपसे संभवहो, विशेषज्ञ Breast-Conserving Surgery जैसी तकनीकोंके माध्यमसे कैंसरका प्रभावीउपचार करतेहुए महिलाके शरीर, आत्मविश्वास औरजीवन कीगुणवत्ता कोसुरक्षित रखनेका प्रयासकरते हैं।
क्योंकि हरमहिला केवलकैंसर सेमुक्त जीवनही नहीं, बल्कि पूरेआत्मविश्वास केसाथ जीवनजीने कीभी हकदारहै।